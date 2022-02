Deklaracja i zasady funkcjonowania daniny solidarnościowej

Budowa deklaracji i jej części

Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym zaczyna się jak każdy inny druk podatkowy z części wstępnej w której podatnik powinien wprowadzić swój numer identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL) składającego, oraz określić rok za który deklaracja jest składana. Następnie rozpoczyna się krótki wstęp formalny dotyczący deklaracji podatkowej oraz jej część zasadnicza. Druk DSF-1 składa się z części oznaczonych kolejnymi literami od "A" do "D". Ustawodawca zdecydował, że kolejne części oznaczają:

A - miejsce składania deklaracji;

W tym miejscu podatnik będzie przygotowywał informacje jaki jest cel złożenia formularza (złożenie informacji lub korekta informacji) oraz wybierał urząd skarbowy do którego jest adresowana deklaracja.

B - dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania składającego;

W tym miejscu deklaracji podatnik wypełnia swoje dane takie jak: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz aktualny adres swojego zamieszkania.

C - to część służąca do obliczenia wysokości daniny solidarnościowej;

W tym miejscu podatnik ma możliwość za pomocą specjalnej tabeli obliczyć wysokość daniny solidarnościowej do uiszczenia. W ramach tabeli podatnik podaje łączne dochody, składki na ubezpieczenie społeczne (o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a Ustawy o PIT), kwoty o których mowa w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT), dochody po pomniejszeniach, podstawę obliczenia daniny solidarnościowej - po zaokrągleniu do pełnych złotych, daninę solidarnościową (w wysokości 4% kwoty podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, podatek zapłacony za granicą, po przeliczeniu na złote, należną daninę solidarnościową do zapłaty po zaokrągleniu do pełnych złotych.

D - podpis składającego / pełnomocnika;

W tym miejscu podatnik powinien uzupełnić swój podpis lub swoje imię, nazwisko oraz podpis powinien wskazać pełnomocnik.

Informacje dodatkowe i pouczenia

Danina solidarnościowa została określona na poziomie 4%. Przed jej wyliczeniem warto jednak zapoznać się z wszystkimi zasadami i informacjami, które ustanowił ustawodawca. W tym miejscu należy wskazać, że sama deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym DSF-1 na końcu zawiera informacje dodatkowe i pouczenia.

Zgodnie z nimi ustawodawca wskazuje, że: