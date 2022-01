Dekoder 4K – czym jest i dlaczego warto go wybrać?

Co to jest 4K?

Jakość 4K to najwyższa dostępna obecnie forma przekazu telewizyjnego. Korzystanie z tej technologii wymaga zaplecza sprzętowego, przede wszystkim ekranu o rozdzielczości przekraczającej 4 tysiące pikseli w poziomie. W praktyce takie parametry są możliwe do uzyskania prawie wyłącznie na sali kinowej, natomiast telewizory 4K liczą zazwyczaj 3840 pikseli w poziomie, co często określane jest również jako jakość Ultra High Definition (UHD).

Wszystkie telewizory 4K posiadają funkcję SmartTV. Dzięki niej użytkownik ma dostęp do szeregu aplikacji, takich jak YouTube czy Netflix. Posiadanie nowoczesnego odbiornika umożliwia również uzyskanie najwyższej jakości obrazu podczas odtwarzania filmów z płyt DVD, dysków zewnętrznych czy pendrive’ów.

Dlaczego warto wybrać dekoder 4K?

Telewizja 4K to nowoczesny wymiar telewizji kablowej lub internetowej. Ten rodzaj przekazu charakteryzuje się następującymi cechami:

ostry, wyraźny obraz,

wysokie zagęszczenie pikseli,

doskonałe odwzorowanie szczegółów,

perfekcyjnie oddana głębia kolorów.

Aby odtwarzać produkcje filmowe w jakości 4K, musisz dysponować odbiornikiem działającym w tej technologii. Jeżeli interesuje Cię korzystanie z telewizji internetowej lub z treści na żądanie, zainteresuj się również ofertą na dostarczanie usługi, w której jest uwzględniony dekoder 4K. Dzięki temu obejrzysz nie tylko nowości filmowe, lecz także transmisje na żywo. W jakości 4K dostępne są m.in. kanały sportowe, takie jak Eleven Sports czy Polsat Sport Premium.

Oczywiście nie wszystkie produkcje są nagrywane i transmitowane w jakości 4K, jednak mamy tu do czynienia z tendencją wzrostową. Zainwestowanie w nowoczesną technologię już teraz sprawi, że coraz więcej seansów będzie w przyszłości możliwych do obejrzenia w najwyższej jakości.

Dekoder 4K od UPC, oprócz swojej podstawowej funkcji, spełnia również inne zadania. Umożliwia przede wszystkim:

nagrywanie w chmurze (do 50 godzin nagrań z dostępem przez 90 dni),

planowanie i programowanie nagrań z wyprzedzeniem,

oglądanie wyemitowanych programów do 7 dni wstecz,

instalowanie aplikacji (m.in. kilkunastu stacji radiowych),

wypożyczanie filmów na dekoderze (telewizja na żądanie).

Dołączony do zestawu pilot umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą komend głosowych. Dekoder jest zintegrowany z aplikacją UPC TV Go, która zapewnia szereg dodatkowych możliwości, m.in. takich, jak korzystanie z mobilnej telewizji na smartfonie czy personalizowanie usług we własnym profilu.

Warto dodać, że Dekoder 4K od UPC to urządzenie o niewielkich rozmiarach (zaledwie 80 mm szerokości) i minimalistycznym designie. Idealnie dopasowuje się do każdego wnętrza, a dodatkowo jest ekologiczny. Zużywa niewiele energii i nie jest pakowany w plastik.

Telewizja w jakości 4K – usługi dodatkowe

Decydując się na zamówienie usługi UPC z dekoderem 4K, w każdej chwili możesz dobrać do swojego pakietu usługi dodatkowe. Składają się na nie np. filmowe i sportowe pakiety Premium:

Viaplay,

Polsat Sport Premium,

Eleven Sports,

HBO,

Canal+,

My Prime,

Cine Max,

Film Box,

Pakiet Extra,

Pakiet Filmklub.

Kanały Premium umożliwiają oglądanie filmów, programów i transmisji sportowych 24 godziny na dobę. Nie są przerywane reklamami ani obciążone limitem obejrzeń, a dodatkowo są dostępne w różnych wersjach językowych. Z pakietem Filmklub uzyskujesz dostęp do nowości kinowych – co piątek nowe premiery.

Inną wartą rozważenia usługą dodatkową jest Pakiet Bezpieczeństwa UPC. Umożliwia on m.in. ochronę danych karty płatniczej i dostępu do kont. Usługa może być uruchomiona jednocześnie aż na 5 urządzeniach.