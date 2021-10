Dekoracje ścienne w salonie czyli jak dobierać obrazy i fototapety do wystroju wnętrza

Pomysły na aranżacje salonu

Samodzielne wystrój swojego salonu nie jest prostą sprawą, a zatrudnienie profesjonalisty wiąże się z kosztami. Właśnie dlatego warto zainspirować się sprawdzonymi pomysłami przed rozpoczęciem prac aranżacyjnych. Portale tematyczne zorientowane wokół wystroju i dekoracji to świetne źródło wiedzy i praktycznych porad np. dotyczących aranżacji ścian, wyboru kolorystyki lub zastosowania fototapet i użycia obrazów.

Katalogi salonów meblowych także będą przydatnym narzędziem. O wiele łatwiej jest zaplanować wystrój salonu, mając wyobrażenie o potencjalnym zestawie meblowym, który się w nim znajdzie. Pamiętaj jednak, aby nie decydować się na pełną odtwórczość. Własnoręczna modyfikacja wybranych pomysłów nada Twojemu wnętrzu niepowtarzalnego i bardziej osobistego charakteru.

Propozycje na urządzenie salonu w różnych stylach

Ważną decyzją dotyczącą aranżacji wnętrz, jest wybór określonego stylu projektu, a następnie trzymanie się jego założeń. Gdy prace będą dotyczyć tylko jednego pomieszczenia, zadbaj o to, aby jego styl pasował do pozostałej przestrzeni Twojego domu. Oto kilka najmodniejszych rozwiązań:

Stylu klasyczny

To zdecydowanie najpopularniejsza stylistyka wystroju wnętrz, a to wszystko dzięki jej uniwersalności oraz ponadczasowej elegancji. Stworzenie klasycznego wnętrza opiera się w głównej mierze na meblach i ich stonowanej prostocie oraz wysokiej jakości. Do klasycznego salonu najbardziej odpowiednim wyborem będzie kolorystyka oparta na jasnych i naturalnych barwach. Biel, beż oraz jasny brąz zawsze będą dobrym wyborem. Wybór dodatków wymaga poświęcenia mu dużo uwagi. Dekoracje muszą być jednocześnie stylowe, ale nie krzykliwe. Warto postawić na ozdobne dywany oraz żyrandol, a także na obrazy z motywami natury.

Styl romantyczny

W tym przypadku najważniejsza rola przypada detalom i dodatkom. Wnętrze salony powinno być utrzymane w jasnej stylistyce. Najlepiej, aby głównym motywem przewodnim była biel. Można ją zastąpić również kolorami pastelowymi. Silnym tłem wystroju powinny być wyraźne zdobienia. Zadbaj o dużą ilość delikatnych wazonów i figurek, lampek oraz poduszek. Wzory kwiatowe sprawdzą się tutaj najlepiej. W przypadku mebli warto postawić na klasyczne kształty i antyki. Ozdobne fototapety i parawany, będą ciekawym, dodającym smaku akcentem.

Styl skandynawski

Salon utrzymany w tej stylistyce charakteryzuje się prostotą i funkcjonalnością otoczoną w przytulnej atmosferze. Niedrogie meble, i skromne dodatki, to wszystko, czego będziesz potrzebować do wykreowania stylu skandynawskiego. Kolorystyka powinna być stonowana i oparta na neutralnych barwach. Dekoracje ścienne powinny silnie wtapiać się w otoczenie. Fototapety ze spójnym i naturalnym motywem będą dobrym wyborem. Pamiętaj o obecności roślin. Dzięki nim minimalizm stylu skandynawskiego nie będzie zbyt sterylny.

Styl nowojorski

Czy kombinacja klasycznym rozwiązań i nowoczesnego stylu glamour brzmi dla Ciebie zachęcająco? Jeśli tak, zastanów się nad wyborem stylu nowojorskiego. Aranżacja salonu utrzymana w tym tonie może zachwycić swoją wyrazistością i ekspresją, przy jednoczesnym utrzymaniu domowego charakteru. Meble powinny mieć w sobie dużo szklanych elementów, dotyczy to także ozdób. Pamiętaj także o motywie nowoczesnego przepychu w stylu glam. Połyskujące detale z metalu oraz wykończenie srebrem lub złotem, będą stanowić o sile wyrazistości Twojego salonu. Elementy sztuki nowoczesnej idealnie znajdą tu swoje miejsce. Abstrakcyjne obrazy i rzeźby ważnym elementem, nadającym charakteru Twojej przestrzeni.

Dodatki a wystrój salonu

Posiadając większy salon, można pozwolić sobie, na dużą ilość ozdobnych elementów, te oprócz kolorystyki charaktery mebli nadają kształt danemu stylowi. Jeśli mamy do dyspozycji mniej miejsca, bardzo ważna jest jakość wybranych ozdób. Obrazy i fototapety mogą być centralnym punktem Twojej dekoracji, dlatego warto uczynić z nich priorytet, wybierając dodatki do wnętrza. Tysiące wzorów fototapet i obrazów znajdziesz w sklepie internetowym Dekoran.pl.

Obrazy, czyli klasyka dekoracji ściennej

Salon to zdecydowanie najlepsze miejsce do powieszenia obrazu. Trudno znaleźć lepsze miejsce na efektowny obraz niż ściana w salonie. Obszar nad kanapą to zwykle najlepsze miejsce jego umiejscowienia, jednak wiele zależy od jego rozmiarów i ogólnego okładu pokoju. Wybierając obraz do salonu, kieruj się nie tylko swoim gustem, ale także stylistyką pomieszczenia, w którym zostanie on powieszony. Połóż szczególny nacisk na właściwą kolorystkę.

Fototapety jako pomysłowa propozycja na wykończenie salonu

Fototapety cieszą się dużą popularnością jako element stylizacyjny i dekoracyjny. Dlaczego? To wszystko ze względu na ich koszt oraz niesamowite efekty wizualne, jakie oferują. Fototapety znajdą swoje zastosowanie w każdej stylizacji wnętrza, ze względu na ich olbrzymią różnorodność oraz duży wybór rozmiarów.

undefined