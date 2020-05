Depilacja laserowa - najlepszy sposób na trwałe usunięcie owłosienia

Czym jest depilacja laserowa?

W przebiegu procesu kluczowy jest odpowiedni dobór lasera. Obecnie najczęściej stosowanym urządzeniem jest laser diodowy. Jego światło jest pochłaniane przez melaninę zawartą w mieszku włosowym, a w skutek tego ulega ona zniszczeniu. Dzięki wykorzystaniu tej metody, przykładany laser nie poparzy skóry i skutecznie usunie włosy. Jest to również powód, dla którego zabieg ten jest szczególnie skuteczny u osób, które posiadają jasną karnację i ciemne owłosienie. Stosowanie depilacji laserowej jest szczególnie bezpieczne z tego względu, iż wiązka lasera trafia dokładnie we włos, nie naruszając struktury skóry, dzięki czemu może być wykorzystany również w bardzo delikatnych miejscach, takich jak np. okolice bikini lub twarz.

Dla kogo jest przeznaczony zabieg?

Depilację laserową może stosować każda osoba, która będzie pragnąć pozbyć się zbędnego owłosienia w sposób trwały. Istotne jest, aby dany pacjent był pełnoletni lub miał zgodę rodzica na wykonanie zabiegu. Nie ma większych ograniczeń wiekowych ani podziału na płci. Jest to proces polecany zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Wszystkie osoby, które zmagają się z podrażnieniami po zwykłym goleniu maszynką, zmagają się z wrastającymi włoskami, lub które czują się niekomfortowo z owłosieniem mogą śmiało korzystać z depilacji laserowej. Pozwala on na cieszenie się gładką skórą przez długi czas i znacząco poprawia samoocenę, dzięki czemu stajemy się bardziej pewni siebie. To także doskonałe rozwiązanie dla osób borykających się z tworzeniem stanów zapalnych po tradycyjnych sposobach usuwania włosów. Zastosowanie lasera nie wywołuje takich efektów i pozwala na piękna oraz gładką skórę na wiele lat.

Jak wygląda proces?

Tuż przed zabiegiem, pacjent proszony jest o wypełnienie krótkiej ankiety odnośnie jego stanu zdrowia, m.in. na temat przebytych chorób oraz leków które przyjmuje. W zależności od stosowanego lasera oraz depilowanego miejsca, możliwe jest zastosowanie kremu znieczulającego. W takim wypadku należy zgłosić się ok. 30 minut przed zabiegiem, aby zaaplikować krem. Jeśli wszystko jest w porządku, można przystąpić do zabiegu. Zarówno pacjent jak i kosmetolog nakładają okulary, chroniące przed światłem lasera. Do powierzchni, z których zamierzamy usunąć włosy, przykładany jest laser, który wypuszcza wiązki światła. Czas trwania zabiegu uzależniony jest od depilowanego miejsca i waha się od kilku do kilkudziesięciu minut. Po zakończonym procesie, na skórę nakładany jest środek znieczulający. Depilacja laserowa nie wymaga żadnej dłuższej rekonwalescensji, po jej wykonaniu można wrócić do normalnego trybu dnia.

Zalecenia po zabiegu

Po wyjściu z gabinetu można wrócić od razu do swoich dalszych planów na dzień, należy jednak pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Przede wszystkim, w ciągu pierwszych 3 tygodni obowiązuje bezwzględny zakaz opalania części ciała, które były poddane działaniu lasera. Wystawienie ich na światło dzienne lub działanie samoopalacza może powodować nieodwracalne plamy na skórze. Zalecane jest także unikanie gorących kąpieli oraz używania saun i basenów. Przez 2 tygodnie warto zrezygnować ze złuszczania naskórka, np. w skutek peelingów. Po zabiegu skóra jest bardziej wrażliwa, w związku z tym dobrze jest używać delikatniejszych kosmetyków, unikając w ich składzie alkoholu. Aby nie wywoływać niepotrzebnych podrażnień, przez kilka pierwszych myć należy ostrożnie namydlać skórę, bez tarcia jej.

Jak się przygotować do depilacji laserowej?

Bardzo ważną kwestią jest brak opalenizny - na kilka tygodni przed zabiegiem należy zrezygnować z solarium oraz w miarę możliwości ograniczyć wystawienie ciała na promienie słoneczne. Ma to kluczowe znaczenie w efektywności całego procesu. Laser wykazuje lepsze działanie, gdy zachodzi większy kontrast między skórą a włosami, zatem im jaśniejsza skóra i ciemniejsze owłosienie, tym lepszy będzie skutek końcowy całej terapii. Pół roku przed zabiegiem należy zrezygnować z kuracji doustnej retinoidami, stosowanych między innymi podczas leczenia nowotworów oraz leczenia dermatologicznego. Z kolei jeśli stosujemy maści z tą substancją, należy zrezygnować z nich na trzy tygodnie przed zabiegiem. Pacjent zgłaszający się do kliniki nie powinien także stosować leków światłouwrażliwiających oraz ziół, wykazujących to samo działanie. Do tej kategorii zaliczają się np. nagietek oraz dziurawiec. Wszelkie rany na powierzchni, która ma być depilowana, również dyskwalifikują daną osobę do zabiegu.

Oprócz zastosowania się do wszystkich obostrzeń, na zabieg pacjent powinien przyjść ze zgolonymi włosami. Warto jednak zrobić to dzień wcześniej, zamiast w dzień samego zabiegu. Dzięki temu ewentualne drobne podrażnienia zdążą się zagoić i nie będą powodować dyskomfortu w czasie trwania depilacji. Kilka dni przed zastosowaniem maszynki dobrze jest wykonać peeling, który usunie martwy naskórek i ułatwi golenie włosów. Aby zminimalizować szansę na skaleczenie skóry, należy zastosować sprawdzoną i ostrą maszynkę oraz piankę do golenia. Jeżeli będziemy stosować laser ze znieczuleniem, przed nałożeniem kremu należy dokładnie oczyścić skórę ze znajdujących się na niej kosmetyków, np. wcześniej nałożonego balsamu lub dezodorantu. Umożliwi to lepsze wchłonięcie się substancji i tym samym zwiększy nasz komfort w trakcie zabiegu.

Czy zabieg jest bolesny?

Uczucie wiązki lasera na skórze jest bardzo indywidualne. Ból w dużym stopniu zależy od wykorzystywanego sprzętu, depilowanej powierzchni, ale także od progu bólu pacjenta oraz od tego, czy zostanie zastosowane znieczulenie miejscowe. Dodatkowo do maszyn zamocowany jest system chłodzący, który ma formę np. rurki z zimnym powietrzem. Dzięki temu pacjent może chłodzić daną powierzchnię i minimalizować odczucia bólowe. W przypadku delikatniejszych miejsc, takich jak pachy czy okolice bikini, możliwe jest pojawienie się większego dyskomfortu niż w miejscach, na których znajduje się grubsza skóra, np. na nogach. "Strzały" z lasera są zwykle oceniane jako szczypanie lub pieczenie. Jeśli bardzo obawiamy się bólu, możemy spytać o możliwość znieczulenia miejscowego. Warto również pamiętać o tym, że zabieg ma być możliwie jak najbardziej komfortowy dla pacjenta, jeżeli więc poczujemy, że potrzebujemy chwili przerwy - poinformujmy o tym kosmetologa.

Jak szybko widać efekty?

Skuteczność laseroterapii jest uzależniona od indywidualnych predyspozycji pacjenta oraz od ilości owłosienia. Na najlepsze efekty mogą liczyć osoby, u których występuje duży kontrast między włoskami a skórą. Bardzo ważne jest, by przed zabiegiem unikać opalania się, dzięki czemu możliwe będzie zachowanie jaśniejszej skóry i osiągnięcie lepszych efektów. Pierwsze widoczne skutki zastosowania lasera mogą być zauważalne już po pierwszej sesji, zależy to jednak od grubości włosa oraz jego koloru. Ze względu na to, że włosy nie rosną jednocześnie i poszczególne włoski mają inne fazy wzrostu, należy zastosować kilka zabiegów, by osiągnąć w pełni satysfakcjonujący efekt. Aby cieszyć się gładką, pozbawioną wszelkich podrażnień oraz owłosienia skórą, należy przeprowadzić całą terapię. Jej długość jest uzależniona od predyspozycji danej osoby, jednak najczęściej wykonuje się od 2 do 6 zabiegów w kilkutygodniowych odstępach czasowych. Nie zawsze jest możliwość usunięcia wszystkich włosków, lecz z każdym zabiegiem stają się one coraz cieńsze i jaśniejsze, w efekcie po zakończonej terapii są one praktycznie niewidoczne. Po zakończeniu terapii, by móc cieszyć się piękną i gładką skórą na stałe, należy stosować zabiegi przypominające. Zwykle jest to jedna sesja wykonywana raz w roku.

Czy zabieg można wykonywać przez cały rok?

Nie ma przeciwwskazań do stosowania depilacji laserowej w konkretnych porach roku. Należy jednak pamiętać, że na sesję należy zgłosić się bez opalenizny, a kilka tygodni po niej zalecane jest unikanie słońca. Nie można także korzystać ze zbiorników wodnych oraz narażać skóry na podrażnienia. W związku z tym, najlepszą porą na wykonywanie zabiegu będą miesiące nieco chłodniejsze, gdzie nie będzie wystawieni na działanie promieni słonecznych. Jeżeli jednak zasłanianie skóry przez pewien czas nie jest dla nas problemem, oraz możemy zrezygnować z opalania się na plaży, to nie ma powodów by odmawiać sobie usunięcia owłosienia również w sezonie letnim.

Przeciwwskazania do depilacji laserowej

Choć zabieg ten jest bez wątpienia bardzo wygodnym sposobem na usunięcie owłosienia i poprawienie swojego samopoczucia, to istnieją pewne czynniki, które uniemożliwiają jego przeprowadzenie. Przede wszystkim, kryterium dyskwalifikującym jest opalona skóra, ponieważ skuteczność lasera nie będzie wtedy wysoka. Należy poczekać do zniknięcia opalenizny i dopiero wtedy zgłosić się na zabieg. Depilacja laserowa jest także niedozwolona w przypadku kobiet w ciąży, nie powinna ona być wystawiana na ewentualne odczucia bólowe oraz światło lasera. Wszelkie infekcje, zarówno wirusowe, bakteryjne jak i grzybicze również są podstawą do odmówienia zabiegu. Stosowanie wiązki lasera na taką powierzchnię mogłoby skończyć się większym podrażnieniem stanu infekcji i pogorszenie jej, a także obniżyłoby działanie zabiegu. Przeciwwskazanie do zabiegu stanowią niektóre choroby, m.in nowotworowe, głównie ze względu na przyjmowane leki, które zaburzają prawidłowe działanie lasera. W przypadku przebytej choroby nowotworowej, należy skonsultować zabieg z lekarzem prowadzącym, by ten ocenił możliwość wykonania zabiegu. Przyjmowanie leków światłouczulający może powodować nieprawidłowe reakcje skóry na światło laserowe, w związku z tym jest to również kryterium, które uniemożliwia dokonania depilacji laserowej. Środki takie znajdują się m.in. w niektórych antybiotykach oraz lekach antydepresyjnych. Odmówienie zabiegu może dokonać się również z uwagi na zbyt jasne włosy w miejscu zabiegu. Siwe, blond lub rude włosy wykazują małą skuteczność lub całkowity jej brak w stosowaniu lasera, zatem zabieg dla takich osób okazałby się całkowitą stratą czasu oraz pieniędzy.

Gdzie wykonać zabieg?

Odpowiednia klinika do przeprowadzenia procesu depilacji laserowej jest jednym z kluczowych czynników udanej terapii. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty, ważna jest zarówno konsultacja z profesjonalnym zespołem, jak i zastosowanie wysokiej jakości urządzeń. Sprawdzonym gabinetem we Wrocławiu, który wykorzystuje laser diodowy, zapewniający najdłuższe efekty, jest SkyClinic. Posiada on wiele pozytywnych ocen od zadowolonych pacjentów oraz korzysta z renomowanych urządzeń, co sprawia, że jest wart zaufania. Wykwalifikowana kadra jest w stanie rzetelnie ocenić stan pacjenta, jego kwalifikacje do zabiegu oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z zabiegiem.

Depilacja laserowa - czy warto?

Jest to zdecydowanie najtrwalsza metoda usuwania owłosienia z obecnie dostępnych na rynku. Pozwala na cieszenie się piękną i gładką skórą przez wiele lat, a dla wielu osób jest szansą na pozbycie się włosków, które powodowały kompleksy. Dzięki zabiegowi możemy zapomnieć o wstydzie na plaży spowodowanego owłosieniem w niekomfortowym dla nas miejscu. Po usunięciu włosków, jesteśmy zawsze gotowi na spontaniczne wyjścia, bez konieczności martwienia się o szybkie ogolenie ciała. To także doskonałe rozwiązanie dla wszystkich ludzi, którzy borykają się z problemami podrażnień po goleniu oraz wrastających włosków. Trwale usunięte włoski ułatwiają również wszelkie wyjazdy - znika konieczność zabierania ze sobą całego zestawu do golenia, pianek, maszynek czy plastrów. Wystarczy kilka zabiegów, w kilkutygodniowych odstępach, by na zawsze przestać się martwić o usuwanie owłosienia. Gładka skóra to marzenie wielu kobiet, które teraz jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Pacjenci, którzy przeszli pełną terapię laserową, określają to doświadczenie mianem najlepszej inwestycji w siebie.

undefined