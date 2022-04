Depresja: jak ją rozpoznać i czym ją leczyć

Pierwsze objawy depresji

Na samym początku trudno rozpoznać, że towarzyszy nam coś, co eksperci określają jako zaburzenie depresyjne. Objawy mogą być dosyć niepozorne. Często zaczynają się od zniechęcenia wobec różnych aspektów codzienności. Jest to widoczne zwłaszcza w pracy. Chory przestaje czuć satysfakcję z wykonywanych czynności, staje się obojętny względem rezultatów i celów swoich działań. W życiu prywatnym zaś występuje utrata zainteresowań, które dotąd stanowiły ważną część wypoczynku dla danej osoby. Efektem jest rosnąca posępność, chęć izolacji oraz ciągłe zmęczenie rzeczywistością. To są podstawowe objawy psychotyczne, które mogą wskazywać na początkujące zaburzenia depresyjne.

Czym jest depresja poporodowa?

Jak sama nazwa wskazuje, przyczyną depresji poporodowej są narodziny dziecka. Wystąpienie depresji tego rodzaju dotyczy wyłącznie kobiet. To zjawisko często określa się mianem baby blues i czas trwania objawów zależny jest od okresu nawału mlecznego. To właśnie wtedy u osób cierpiących na baby blues uwidacznia się zobojętnienie i dość kiepskawy nastrój, które jednak są relatywnie krótkotrwałe. Zazwyczaj kończą się po dziesięciu dniach.

Depresja a zaburzenia snu

Jedną z cech charakterystycznych depresji jest problem ze snem. Może to nastąpić z powodu pojedynczych objawów depresyjnych lub poprzez wspólne oddziaływanie kilku drobniejszych symptomów. W każdym razie brak reakcji może spowodować skrajne zaburzenia snu, które dadzą w rezultacie uporczywe bóle głowy, mięśni, jak i coraz to większe i większe poczucie zmęczenia. Oczywiście będzie to miało wpływ na przebieg życia na każdym poziomie, zawodowym i prywatnym. Różne choroby przewlekłe powodujące depresję mogą też wywołać nadużywanie alkoholu, które spowoduje duże nasilenie objawów owej choroby. A to z kolei może eskalować, tworząc kolejne rodzaje depresji, które krok po kroku pochłoną człowieka... To prawda, depresja jest problemem narastającym. Przypomina lawinę, która często zaczyna się od niepozornej garści śniegu, lecz z czasem przybiera masy i staje się istną katastrofą.