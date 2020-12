Desery na Wigilię - jakie desery gotują Polacy na święta?

Jakie desery gotują Polacy na święta?

Desery na święta Bożego Narodzenia dobrze wpisują się w zimowy klimat. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy:

Makowce

Serniki

Pierniki korzenne

Orzechowce

Makowce

Ciasta czekoladowe, tj.: murzynek

Keksy

Kompoty owocowe.

Istnieje jednak mnóstwo przepisów na świąteczne ciasta i desery, znane głównie regionalnie. Należą do nich:

sękacz

miodowiec

kutia

strucla makowa

kołacz pszenny

moczka.

Makowiec – tradycyjne ciasto na Wigilię

Makowiec, czyli ciasto przekładane masą makową z dodatkiem bakalii bywa różnie przyrządzany. Najprostszym w wykonaniu jest placek przygotowywany w tradycyjnej, prostokątnej formie lub jako tarta w okrągłej formie. Takie wypieki robi się na spodzie z ciasta kruchego lub półkruchego. Proces przygotowywania ilustruje poniższy przepis.

Składniki na świąteczny makowiec:

Ciasto:

0,2 kg mąki

0,125 kg masła

1 jajko

4 łyżki cukru pudru

Masa makowa:

0,850 kg (jedna puszka) gotowej masy makowej

2 łyżki bułki tartej

4 białka

Lukier:

0,2 kg cukru pudru

Sok z połówki pomarańczy

Dekoracja:

Kandyzowane skórki z pomarańczy.

Sposób wykonania:

Składniki na ciasto połączyć, przesiekać, zagnieść i uformować kulę. Włożyć na godzinę do lodówki starannie przykrywając folią.

Blachę o wymiarach 23x34 cm wyłożyć papierem do pieczenia (jeśli papier nie posiada nieprzywierającej powłoki, można go posmarować masłem). Ciastem równomiernie wyłożyć formę i ponownie wstawić na pół godziny do lodówki. Ponakłuwać widelcem i piec przez 15 min w temperaturze ok 190 stopni C.

Masę makową wymieszać z ubitymi białkami i bułką tartą. Gotową masę wyłożyć równo na upieczony spód i ponownie wsadzić do piekarnika na godzinę. Piec w temp. 180 stopni C.

Cukier z sokiem z pomarańczy połączyć, tak, aby uzyskać lukier o konsystencji gęstego syropu. Polać nim wystudzone ciasto i posypać skórką pomarańczową.

Piernik świąteczny – tradycja i aktualne trendy

Tradycyjne ciasto piernikowe ciężko przypisać do któregokolwiek z głównych rodzajów ciasta. Zazwyczaj zalicza się je do półkruchego, ale technologia wykonania jest bliższa piaskowemu. Z tego powodu pierniki częściej traktuje się jako odrębną grupę. Staropolskie pierniki wykonywane są z mieszkanki mąk pszennej i żytniej, miodu, mleka, jaj, cukru oraz mieszanki przypraw korzennych. Jedna z najbardziej znanych i najstarszych odmian piernika staropolskiego to piernik lubelski, przekładany powidłami śliwkowymi. Cieszy się on obecnie dużą popularnością. Niekiedy, poza tradycyjnymi składnikami, dodaje się do niego kuwerturę czekoladową. Temat tego bożonarodzeniowego wypieku szeroko opisano w artykule https://uczymyjakslodzic.pl/piernik-swiateczny-jak-przygotowac-pyszny-piernik-na-swieta/ wraz z przepisem, dlatego nie będziemy go mocniej rozwijać.

Świąteczny sernik

Sernik na wigilię to najczęściej pieczone, puszyste ciasto, którego 60-80% stanowi ser twarogowy. Na święta niejednokrotnie dodaje się do niego rodzynki, a czasami posypuje cukrem pudrem, polewa lukrem albo czekoladową pomadą. Czasami wierzch jest też pokrywany kruszonką. Spód sernika może być robiony na bazie ciasta biszkoptowego lub półkruchego. W niektórych przepisach pomija się spód, dodając większą ilość jajek do masy serowej i stabilizując mąką lub kaszą manną.

A jakie ciasto zagości na Waszym stole? Któreś z tradycyjnych czy jednak wolicie lokalne przysmaki? Niezależnie od tego, życzymy abyście spędzili miło czas w gronie rodziny.