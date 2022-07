Deski sup – pompowane czy twarde?

Co to jest deska SUP?

Skrót SUP, w języku angielskim stand up paddle, oznacza „wiosłowanie na stojąco”. Jest to stosunkowo nowy sport wodny, który polega na pływaniu na specjalnej desce z użyciem jednego wiosła. Owa deska jest specjalnie zaprojektowana i wyglądem przypomina tę surfingową, ale jest od niej dłuższa.

Skąd wywodzą się deski do pływania SUP?

Pomysł na deski SUP narodził się na Hawajach. Kilka tysięcy lat temu rdzenni mieszkańcy wypływali na polowania, używając wąskich kajaków. Poruszali się na nich, stojąc i odpychali się od wody jednym wiosłem, by móc się sprawnie przemieszczać. Na Hawajach można spotkać wielu surferów, ale również zwolenników desek SUP, które zastąpiły hawajskie kajaki, a nawet przyjęły się w sporcie w 2005 roku. Jednak prawdziwą popularność ten rodzaj rekreacji zyskał w 2019 roku i bardzo szybko zdobywa kolejnych wielbicieli. Co ciekawe, wcale nie jest to sport mocno nadwyrężający budżet - w atrakcyjnych cenach z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami możesz znaleźć deski SUP w sklepie deskidoplywania.pl.

Rodzaje desek SUP

Deski SUP można podzielić na dwie kategorie:

deski SUP pompowane – tę wersję zwykle wybierają osoby, które decydują się na zakup deski SUP po raz pierwszy. Najczęściej są one wykonane z wysokiej jakości PVC, czyli materiału, który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na wszelkie warunki atmosferyczne. Taka deska jest pokryta antypoślizgowym materiałem, który pomaga utrzymać równowagę podczas pływania. Ponadto jest ona odporna na pękanie i inne uszkodzenia. Po spuszczeniu powietrza można ją łatwo transportować, by móc cieszyć się w pełni wypoczynkiem na wczasach;

twarde deski SUP – są wykonane ze styropianowego rdzenia obłożonego kilkoma warstwami laminatów z włókna szklanego, kevlaru, węgla lub żywicy epoksydowej. Ten rodzaj desek jest niezwykle sztywny i zwykle nie jest przeznaczony do rekreacyjnego pływania. Twarde deski SUP będą odpowiednie dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

Deski SUP można też podzielić na kategorie pod względem przeznaczenia:

Deski all-round – są najbardziej wszechstronne i mają uniwersalne konstrukcje, które są przede wszystkim przeznaczone do pływania rekreacyjnego w różnych zbiornikach wodnych. Dzięki swojej szerokości 75-80 cm są bardzo stabilne i przewidywalne, a większe produkty pozwalają na zabranie na pokład dwóch osób.

Deski kids – są dziecięcymi odpowiednikami desek all-round, tylko są dostosowane do niższej wagi i wzrostu.

Deski touring – ten typ desek został zaprojektowany z myślą o wycieczkach wodnych. Mają one bardziej spiczasty kształt i są dużo dłuższe od desek rekreacyjnych. Pozwalają szybciej przemieszczać się po wodzie i mają większą wyporność.

Deski race – są przeznaczone do ścigania się i są najdłuższe, najwęższe oraz najszybsze ze wszystkich.

Deski river – są przeznaczone na spływy rzeczne. Są one krótkie i szerokie, co umożliwia utrzymanie się na rwącej wodzie.

Deski wave – są przeznaczone do surfowania po falach. Swoją konstrukcją przypominają te surfingowe.

Deski windsup – ten rodzaj łączy w sobie deskę SUP z możliwością dołączenia windsurfingowego żagla oraz statecznika na środku deski.

Deski team – inaczej deski wieloosobowe, wśród których można znaleźć 2- i 3-osobowe oraz takie dla 5-10 osób.

Deski SUP - cena

Cena deski SUP w konkretnych sklepach może się diametralnie różnić, dlatego warto dobrze zapoznać się z konkretnym produktem, by zakupić taki, który sprosta naszym oczekiwaniom. Jedno jest jednak pewne: zakup na pewno sprawi Wam wiele radości!