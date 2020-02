Detoks alkoholowy - powiedz TAK trzeźwości

Nie tylko osobom uzależnionym trudno powiedzieć NIE alkoholikowi. W Polsce ok. 3 miliony osób pije w sposób szkodliwy dla zdrowia. Od 600 do 800 tysięcy to zdeklarowani alkoholicy. Główny Urząd Statystyczny podaje, że ponad 4 miliony Polaków spożywa alkohol do 4 dni w tygodniu, a przez niemal cały tydzień ok. 820 tysięcy. Problem alkoholowy ciągle się pogłębia. Jak detoks alkoholowy pomaga alkoholikom i czemu służy?

Detoks alkoholowy - rola odtrucia alkoholowego

Trudno rozmawiać z alkoholikiem. Trzeźwy i nietrzeźwy świat są zupełnie inne. Kontakt z alkoholikiem często kończy się na wielu wyrzeczeniach bez realizacji obietnic. Alkoholik sam musi dojść do pewnych wniosków. A wykonanie detoksu alkoholowego jest w tym bardzo pomocne. Dzięki oczyszczeniu organizmu z płynu etylowego łatwiej podejmować racjonalne i logiczne decyzje. Wskutek odtrucia alkoholowego nie występują objawy zespołu abstynencyjnego, dzięki czemu prościej zdecydować, co dalej. Zachowanie alkoholika również się zmienia. Zaczyna postrzegać rzeczywistość w prawidłowy sposób, a nie zniekształcony przez alkohol. Uspokaja się i łagodnieje. Czuje się również lepiej fizycznie. Alkohol przestaje truć organizm. Nie oznacza to, że skutki choroby alkoholowej w ten sposób znikną. Detoks alkoholowy regeneruje, ale nie leczy. Na alkoholizm nie ma lekarstwa. Odtrucie alkoholowe to jeden z kroków do przejęcia kontroli nad sobą i powodami nałogu alkoholowego.

Detoks alkoholowy - jak odtruć organizm

Jedno z określeń, które pasuje do detoksu alkoholowego to bezpieczeństwo. Tylko zabieg wykonywany samodzielnie, czyli odtrucie alkoholowe w domu może okazać się niezadowalający. Detoks alkoholowy jest poprzedzony przez konsultacje z lekarzem. Tak działają specjaliści w Naszym Gabinecie, przychodni pomagającej alkoholikom w pokonaniu uzależnienia. Zajmują się np. detoksem alkoholowym we Wrocławiu i 10 innych miastach. Rozmowa z pacjentem umożliwia określenie potrzeb, celu detoksu alkoholowego i oczekiwanych skutków. Zabieg musi również przebiec w taki sposób, aby podstawowe parametry życiowe nie zostały zaburzone. Dlatego niektórzy pacjenci podłączeni są do kardiomonitora, aby zmiany stanu zdrowia były możliwe do zweryfikowania. Gdy alkoholik jest przygotowany do odtrucia alkoholowego, lekarz podaje dożylnie kroplówkę, która wypełniona jest przez naturalne substancje. Pobyt w klinice trwa od 3 do 24 godzin. Regeneracja następuje powoli przez kilka dni od detoksu alkoholowego.

Detoks alkoholowy - ile trwa odtrucie

Wykonanie detoksu alkoholowego wymaga odpowiedniego przygotowania i zaplanowania. Pacjenci mają zmienne potrzeby, ponieważ ich organizm w różnym stopniu został narażony na szkody. Co innego powoduje kac oraz ciąg. Decyduje to również o tym, jak przebiega detoks alkoholowy oraz ile czasu potrzeba na wykonanie zadowalającego odtrucia alkoholowego. Więcej niż jeden czynnik ma wpływ na to, ile kosztuje detoks alkoholowy. Cena wynosi od 600 zł. Zabiegi są wykonywane, chociażby w klinice Nasz Gabinet. Oprócz Lublina specjaliści z Naszego Gabinetu przeprowadzają detoks alkoholowy we Wrocławiu. Bez względu na miejsce zamieszkania każdy może się zgłosić na odtrucie alkoholowe. Z myślą o wygodzie pacjentów gabinety są dostępne również w Warszawie, Kielcach, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie oraz Trójmieście. Bez względu na miasto odtrucie alkoholowe zawsze wykonywane jest bezpiecznie i w sprzyjających leczeniu alkoholizmu warunkach. Gwarantuje to nie tylko nowoczesny sprzęt, ale także zgrana grupa doświadczonych lekarzy.

Artykuł napisany przy współpracy z lekarzem Szymonem Walieszkiewiczem

