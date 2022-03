Diagnostyka niepłodności – kiedy i jakie badanie wykonać?

0 A A

Niepłodność to coraz częstszy problem wielu par w wieku rozrodczym. Jej przyczyny mogą leżeć zarówno po stronie kobiety, jak i mężczyzny. Podczas długotrwałych i bezskutecznych starań o dziecko warto udać się do specjalisty oraz wykonać niezbędną diagnostykę, która pomoże zaplanować i wdrożyć właściwe leczenie niepłodności. Wszystko po to by w przyszłości cieszyć się narodzinami dziecka. Podpowiadamy od jakich badań należy zacząć i kiedy udać się do lekarza.

