Dieta pudełkowa - jakie rodzaje diety można zamówić w Lublinie?

Na czym polega dieta pudełkowa?

Pierwsze skojarzenie z dietą pudełkową to naturalnie "jedzenie w pudełku". W dużym uproszczeniu można powiedzieć więc, że w ramach takiego cateringu dietetycznego klient otrzymuje poszczególne dania zapakowane i gotowe do zjedzenia po wyjęciu z lodówki lub po dodatkowym podgrzaniu. Z reguły, dieta pudełkowa to 3 lub 5 posiłków dziennie, czyli śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Jadłospisy dobierane są do każdego zamawiającego w sposób indywidualny - zarówno pod kątem rodzaju diety, jak i jej kaloryczności. Dieta pudełkowa nie jest więc dietą, na której klient czułby się głodny i musiał podjadać między posiłkami, a to ma swoje zalety...

Jakie zalety ma dieta pudełkowa?

Catering dietetyczny Lublin powstał na bazie podstawowych założeń zdrowego odżywiania. Nic więc dziwnego, że jej stosowanie daje tak wiele korzystnych rezultatów. Po pierwsze, osoba jedząca regularne posiłki dba o prawidłowe funkcjonowanie swojego układu pokarmowego, co przekłada się między innymi na usprawnienie metabolizmu. Spożywając stałą ilość kalorii i nie czując potrzeby podjadania pomiędzy posiłkami, można zdrowo, czyli stopniowo, ale sukcesywnie tracić zbędne kilogramy. To jednak nie wszystkie zalety diety pudełkowej, bowiem taki catering dietetyczny komponowany jest przez specjalistów, którzy tworzą jadłospisy w oparciu o indywidualne potrzeby żywieniowe każdego klienta. Stanowi to gwarancję, że dobowy plan żywieniowy będzie zawierał odpowiednią ilość białka, tłuszczy, węglowodanów, witamin i minerałów. Poza tym, nie można zapominać również o tym, jak wygodnym rozwiązaniem jest dieta pudełkowa, która pozwala oszczędzić czas, jaki w innym wypadku należy poświęcić na zakupy, gotowanie i sprzątanie po gotowaniu.

Jaką dietę pudełkową można zamówić w Lublinie?

Codzienne planowanie jadłospisów nie jest łatwym zadaniem. Bardzo często "zróżnicowana dieta" to kilka lub kilkanaście stale powtarzających się posiłków, które są łatwe i szybkie w przygotowaniu. Co gorsza, dla wielu osób obiady stanowią na co dzień podgrzewane mrożonki, dania gotowe czy nawet fast food. Na szczęście, na terenie Lublina istnieje możliwość zamówienia diety dostosowanej do preferencji nawet najbardziej wymagających. Taki jadłospis - niezależnie od wybranego menu - zawsze jest na tyle bogaty, że dania nie powtarzają się w nim częściej niż kilka razy w miesiącu. Jakie plany żywieniowe można zamówić w Lublinie?

Dieta podstawowa - dla chcących zdrowo się odżywiać, schudnąć lub przybrać na wadze

Podstawowy jadłospis, czyli dieta, która nie eliminuje żadnych składników spożywczych to idealny sposób na utratę wagi lub na zwiększenie masy ciała (w zależności od potrzeb). Taki plan żywieniowy zbudowany jest na bazie zalecanego udziału białek, tłuszczy i węglowodanów w codziennej diecie. Tworzą go różnorodne dania mięsne, rybne i bezmięsne. Wśród posiłków nie brakuje również czegoś słodkiego, stąd jadłospis powinien sprostać nawet oczekiwaniom osób ze słabością do słodyczy.

Dieta eliminacyjna - bez ryb, wegańska i pescowegetariańska

Wegetarianizm i weganizm stają się coraz popularniejsze, dlatego w Lublinie bez trudu można zamówić również dietę bez mięsa. Tego typu eliminacyjne jadłospisy są szczególnie trudne do zaplanowania, ze względu na ryzyko niedoborów wielu składników odżywczych. Warto więc zaufać pracownikom cateringu dietetycznego, którzy są w stanie przygotować dietę w oparciu o odpowiednio dobrane alternatywne źródła białka, żelaza i ważnych witamin. Poza tym, dieta pudełkowa rozwiązuje także problem monotonii, której można doświadczyć, decydując się na spożywanie wyłącznie roślinnych produktów spożywczych. Podobnie, jak w przypadku standardowego planu żywieniowego, również ten wegetariański czy wegański charakteryzuje się dużą rozmaitością propozycji w miesięcznym menu.