Dieta Sirt Food - zalety, zastosowanie, zdrowie

Dieta sirt food - może to coś dla Ciebie?

Jedną z kluczowych spraw, które mają wpływ na jakość naszego codziennego życia, jest to, co zjadamy na co dzień. Obecnie większość żywności dostępnej na rynku jest wysokokaloryczna, bogata w tłuszcze oraz w cukry, nie wspominając o różnych dodatkach. Warto więc zastanowić się nad tym, co zjadamy codziennie. Czasami niewielkie zmiany w sposobie żywienia potrafią uczynić wiele dobrego dla naszego ciała. Z pewnością jednym z takich rozwiązań, którym warto się przyjrzeć z bliska jest dieta sirt food. Jest to dieta, w której włączamy do naszego żywienia dużą ilość jedzenia bogatego w polifenole. Polifenole uaktywniają w naszych organizmach białka, nazywane sirtuinami, które mają sprzyjać zmniejszeniu wagi, poprawie ogólnego samopoczucia oraz stanu zdrowia. Sięgnięcie po nią z pewnością nam nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie. Oczywiście wprowadzenie diety sirt food jest procesem, który wymaga przestawienia się na inne tory żywieniowe. Nie każdy z nas ma możliwości czasowe, by o taką dietę zadbać osobiście. Jeśli jednak uważamy, że dieta sirt food to coś dla nas, możemy się zdać w tym temacie na firmy cateringowe, które przygotują taką dietę dla nas.

Dobrze zbilansowana dieta od najlepszych

Jedną z firm, która z pewnością dostarczy nam do domu dietę sirt food z najwyższej półki, jest Food Harmony Catering. Ich witrynę internetową bez trudu znajdziemy w sieci. Będziemy mogli się tam zapoznać z pełną ofertą dietetyczną, którą są w stanie dla nas zrealizować w zróżnicowanym zakresie. Dieta sirt food opiera się głównie na warzywach, owocach, orzechach, nabiale wegańskim oraz jest pozbawiona cukru. Posiłki przygotowywane w jej ramach są bezglutenowe, a więc mogą być dobrym rozwiązaniem dla osób chorych na celiakię. W ofercie wyżej wymienionej firmy możemy więc zamówić pakiety dietowe: tysiąc, tysiąc dwieście albo tysiąc pięćset kalorii. Widzimy więc, że dieta ta oparta na koktajlach warzywno-owocowych oraz na dobrze zbilansowanych posiłkach, ma charakter odchudzający. Dieta sirt food może więc okazać się strzałem w dziesiątkę, który całkowicie odmieni nasz styl życia, a także wpłynie na to jak wyglądamy oraz jak się czujemy na co dzień. Można tutaj sięgnąć po różne jej odmiany, takie jak np. dieta Adele. By się przekonać o tym, czy jest to dieta dla nas warto wejść na stronę internetową wyżej wymienionej firmy cateringowej oraz oddać się lekturze ich fachowego bloga, dzięki której, o wiele łatwiej będzie nam podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Im szybciej zmienimy nasze życie, tym lepiej dla nas. Nasze ciało będzie nam za to z pewnością wdzięczne.





