Dlaczego dziecko nie może się oderwać od ekranu gadżetu i gdzie wyznaczyć granice kontroli rodzicielskiej?

Uzależnienie od gadżetów u dzieci – problem ogólnoświatowy

Przeprowadzono duże badania amerykańskiej Akademii Pediatrii dotyczące uzależnienia dzieci od gadżetów. Ogólnie rzecz biorąc, przeciętny amerykański nastolatek spędza około 7 godzin dziennie ze smartfonem - wielu spędza prawie tyle samo w pracy. Bardzo zbliżone wyniki ankietowania rodziców w Anglii – że ponad 60% jest zaniepokojonych tym, że ich dziecko spędza sporo czasu z gadżetami. Również 40% dzisiejszych nastolatków czasami rozmawia z rodzicami na czacie, nawet jeśli są w tym samym domu.

W krajach postsowieckich nie przeprowadzono obiektywnych badań na ten temat, ale problem jest wszędzie bardzo podobny. Stały temat „dzieci/rodzice” i różnic pokoleniowych trochę się jednak zmienił – martwienie się o to, gdzie jest moje dziecko, zostało zastąpione przez martwienie się o to, z kim rozmawia na czacie i czy jest uzależnione od smartfona.

Jakie są zagrożenia związane z uzależnieniem od telefonów?

Na pierwszy rzut oka – jeśli wiesz, gdzie jest Twoje dziecko, nie ma sensu się martwić. Pozostaje w domu, nie udziela się towarzysko w złym towarzystwie, nie znęca się. Ale mimo wszystko uzależnienie od gadżetów też jest problemem. Pediatrzy uważają, że długotrwały czas ekranowy smartfona prowadzi do opóźnień rozwojowych, depresji, słabej zdolności uczenia się, bezsenności i innych nieodłącznych problemów. Ryzyko otyłości rośnie imponująco – aktywną zabawę zastępuje gadżet, wraz z fotelem i kanapą.

Aby obiektywnie ocenić sytuację, warto przyjrzeć się badaniu przeprowadzonemu przez Uniwersytet Wirginii, w którym wzięło udział 60 dzieci w wieku 4 lat. Zostały podzielone na różne grupy po 20 osób, które oglądały kreskówki z szybką zmianą ujęć, edukacyjny program telewizyjny, a kolejna dwudziestka dzieci po prostu rysowała. Następnie każde dziecko otrzymało prosty test na inteligencję. A wyniki wyraźnie pokazały, że dzieci, które oglądały kreskówki, były znacznie opóźnione w zakresie zdolności poznawczych.

Również kolejnym ogromnym problemem są działania przestępców, którzy potrafią wykorzystać naiwność dzieci, oraz problem uzależnienia od gadżetów. Cyberprzemoc, wymuszanie, szantaż, stalking, wykorzystywanie seksualne, gry samobójcze, takie jak „Niebieski Wieloryb” – wiele zasobów internetowych roi się od takich materiałów. Dlatego zadaniem kochającego i odpowiedzialnego rodzica jest wiedzieć, co moje dzieci robią w Internecie, i monitorować ich aktywność online oraz bezpieczeństwo. Niektórzy uznaliby to za naruszenie prywatności, ale jest to kwestia bezpieczeństwa.

Co to jest czas ekranowy?

Istnieje coś takiego jak screen time, czyli czas ekranowy. Jest to czas spędzony przy ekranie dowolnego gadżetu – smartfona, tabletu czy laptopa. Oprogramowanie pozwala określić nie tylko ilość czasu spędzanego przy ekranie, ale także na korzystaniu z jakich konkretnych aplikacji jest on spędzany. Czyli jeśli Twoje dziecko spędziło w sumie 8 godzin przy telefonie, z czego 5 na nauce zdalnej, pół godziny słuchając muzyki, 30 minut rozmawiając ze znajomymi na portalach społecznościowych, 30 minut grając w coś i kolejne 1,5 godziny oglądając filmy, to jego zachowanie jest całkiem adekwatne. Ale jeśli Twoje dziecko przez sześć godzin z rzędu przeglądało Tik-Tok, w takim przypadku warto rozważyć uzależnienie od gadżetów. Mimo to warto porozmawiać o tym z dzieckiem, bo czasem bezmyślne surfowanie daje chwilę wytchnienia lub odwrócenia uwagi.

Zabronić nie pozwolić

Co zrobić, gdy dziecko spędza zbyt dużo czasu, grając w gry online lub korzystając z aplikacji na swoim telefonie? Samo zabranie dziecku telefonu nie jest dobrą strategią. Co najmniej dziecko będzie zdenerwowane na rodziców, a prawdopodobnie dojdzie do zerwania ufnej relacji między Tobą a dzieckiem. Spójrzmy prawdzie w oczy – gadżety to jeden ze znaków rozpoznawczych naszej codzienności. Nie można z nich zrezygnować. A odebranie gadżetu nastolatkowi, który dosłownie się z nim urodził, jest równoznaczne z izolacją społeczną. Pamiętasz, jak reagowałeś, gdy ktoś przywiózł komuś z Ameryki fajne dżinsy, a ty ich nie dostałeś? Podobnie jest z telefonami generacji Z. Pozbawienie dziecka dostępu do tego, co wolno wszystkim jego rówieśnikom, jest zbyt okrutną karą.

Psychologowie doszli do wniosku, że dostęp do telefonów i tabletów powinien być ściśle ograniczony dla dzieci poniżej 2. roku życia. W tym wieku kreskówki tylko szkodzą, zakłócają normalny rozwój fizyczny i psychiczny. Dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat mogą spędzać przed ekranem telefonu jedną godzinę dziennie. Jeśli chodzi o dzieci w wieku szkolnym, to bardzo trudno jest zmieścić się w limicie czasowym.

Im bardziej starasz się ograniczać swojego malucha, tym bardziej będzie chciał to robić. W efekcie można uzyskać efekt odwrotny: w klasie zamiast słuchać nauczyciela, dziecko będzie grało lub oglądało Tik-Tok.

Po prostu dlatego, że w domu jest to tabu.

Trzeba opracować stałe zasady dotyczące tego, kiedy wolno, a kiedy nie wolno siedzieć ze smartfonem.

Na przykład przy kolacji jest to zabronione. Należy wyjaśnić, że jest to czas na „prawdziwe” rozmowy i interakcje rodzinne. Aby zmotywować dziecko do odrobienia pracy domowej od razu, a nie odkładania jej na później, warto ograniczyć korzystanie z telefonu do momentu, gdy praca domowa jest już odrobiona. Możesz ustalić limity na ilość czasu spędzanego w Internecie, ale powinny być one rozsądne.

Z pewnością piętnaście i trzydzieści minut spędzonych w Internecie, nawet dla osoby dorosłej, to niewiele. Należy powiedzieć, że gry i media społecznościowe nie powinny zakłócać procesu nauczania.

Jak mówi przysłowie, wszystko w swoim czasie!

Pamiętaj, że dziecko musi mieć nie tylko zasady, ale i prawa. Jeśli naruszysz jego osobiste granice, zdenerwuje się i zacznie kłamać i robić wszystko na złość. Stale szukaj kompromisu i wspólnej płaszczyzny porozumienia.

Telefony to zło konieczne. Ale rozwiązaniem jest kontrola rodzicielska dla dzieci Jeśli nie można czegoś powstrzymać, trzeba przejąć inicjatywę. W związku z tym nie można odmówić dziecku dostępu do telefonu, ale trzeba zorganizować rodzinny monitoring. Komunikacja powinna być oparta na zaufaniu, tak aby dzieci mogły pokazać, co robią w sieci, a Ty nie będziesz ich za to ganić.

Opcja druga to specjalna aplikacja do kontroli rodzicielskiej, która pozwala bliskim dziecka monitorować, co robi w sieci, i odmawiać dostępu do materiałów nieodpowiednich dla wieku. Dostęp rodzinny pozwala na obserwowanie konkretnych stron internetowych, które odwiedza Twój nastolatek.

Jeśli widzisz, że Twój syn lub córka komunikuje się z podejrzaną osobą, masz możliwość przedyskutowania tego z nimi, poinformowania ich o problemach, jakie mogą napotkać w Internecie oraz ograniczenia dostępu do pewnych zasobów. Pamiętaj jednak, aby powiadomić dziecko, że masz nad tym kontrolę, ponieważ wasza relacja musi być oparta na zaufaniu. Robienie tego ukradkiem nie jest dobrym pomysłem, ponieważ doprowadzi do pogorszenia porozumienia między wami.

Kontrola rodzicielska wymaga omówienia!

Psychologowie, pediatrzy i my jako specjaliści od tworzenia programów dla dzieci zalecamy rozmowę zdzieckiem o ustanowieniu kontroli rodzicielskiej. Omów to w rodzinie, aby zrozumieć, do czego służy, jakie funkcje będzie pełniła kontrola rodzicielska i jak wpłynie na życie dziecka. Wyjaśnij, że jest to oznaka sprawowania opieki, a nie ograniczenia osobistych granic i wolności. Należy podkreślić, że ufasz swojemu dziecku, ufasz jego opiniom i samodzielności, ale są rzeczy, których nie potrafisz docenić, bo dziecko nie ma umiejętności i zdolności – na przykład nie potrafi szybko rozpoznać oszusta. Tego typu porady rodzinne, wręcz przeciwnie, dodadzą zaufania do waszych relacji.

Aplikacja „Kontrola rodzicielska Kroha”: dziecko jest nadzorowane i bezpieczne

Aplikacja kontroli rodzicielskiej „Kroha” zapewnia dziecku bezpieczeństwo w wielu aspektach:

- dzięki niej zawsze wiesz, gdzie jest Twoje dziecko - śledzenie GPS ze specjalnym wsparciem lokalizatora nie zawiedzie Cię. Możesz wysłać dziecko do szkoły, na spacer, a nawet na wycieczkę do obcego miasta, mając pewność, że dziecko jest w porządku. Lokalizacja dziecka zostanie wyświetlona na Twoim smartfonie z dokładnością do kilku metrów;

- blokowanie treści i aplikacji, które uważasz za negatywne. Włączając tryb dziecięcy w telefonie dziecka, chronisz je przed informacjami nieodpowiednimi dla jego wieku.

- rodzice mogą monitorować komunikator i SMS-y dziecka, śledzić połączenia, kontakty, zdjęcia na smartfonie dziecka

Rodzice mogą również za pośrednictwem aplikacji sprawdzić czas spędzony przy urządzeniu, a aplikacja w wygodny sposób dostarcza informacji o najczęściej otwieranych przez dziecko aplikacjach. Istnieje możliwość włączenia bezpiecznej odległości między ekranem a oczami dziecka oraz ustawienia trybu nocnego, gdy telefon jest używany wieczorem – funkcje te ochronią oczy przed negatywnym wpływem wyświetlacza. „Kroha” pomoże Ci zadbać o swoje dziecko w każdym momencie.

Kontrolę rodzicielską można pobrać za darmo na stronie https://parental-control.net/pl/. Aplikacja jest oryginalna i przetestowana.