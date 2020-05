Dlaczego przycisk CTA musi znaleźć się w twoim sklepie internetowym?

Co to jest CTA?

CTA to pojęcie z którym prędzej czy później spotka się każda osoba, która prowadzi sklep internetowy. Ten tajemniczy skrót oznacza call to action (wezwanie do działania) i funkcjonuje jako interaktywny przycisk lub link tekstowy na stronach internetowych. Jego zadaniem jest zachęcenie użytkowników do podjęcia określonej akcji, np. zapoznania się z podstronami danego sklepu internetowego czy zapisanie się do newslettera. Klienci odwiedzający konkretną witrynę powinni przeglądać różne zakładki, a nie tylko wchodzić na stronę główną czy tę przeznaczoną do kontaktu i następnie opuszczać Twój sklep. CTA marketing to kwestia kluczowa, jeśli chodzi o SEO, z prostego powodu - im więcej odwiedzin i kliknięć, tym lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach.

Istnieje wiele czynników decydujących o ostatecznym wyglądzie danego call to action. Przy jego tworzeniu należy uwzględnić poziom oczekiwanego zaangażowania ze strony użytkowników i dopasować go do danego e-sklepu.

W przypadku cta marketing trzeba zadbać, aby call to action było stosunkowo duże i umieszczone w odpowiednim miejscu. Przycisk ten może być także wyróżniony w specjalny sposób, poprzez elementy wizualne poprawiające jego widoczność.

Po pewnym czasie od zaimplementowania cta na stronie powinno się przeprowadzić analizę współczynnika konwersji, co pozwoli na ewentualne poprawienie konstrukcji call to action.

Dlaczego przycisk cta jest ważny?

Przycisku cta nie można ignorować, ponieważ jest on szansą na zmotywowanie odwiedzających do podjęcia kroków skutkujących pozyskaniem nowych klientów. Zrezygnowanie z call to action jest dużym błędem, który często przyczynia się do niezadowalających efektów. Istnieją trzy ważne powody, które przemawiają za słusznością zaimplementowania CTA:

Odwiedzający ich oczekują - call to action nie tylko istotne jest ze strony czysto biznesowej. Klienci sklepów internetowych chcą móc z nich korzystać. Wielu użytkowników decyduje się na podjęcie działania właśnie z powodu tego przycisku. Załóżmy, że zapoznali się oni z materiałem copy na stronie, co wzbudziło ich zainteresowanie. Siłą rzeczy będą szukać CTA, aby dowiedzieć się co zrobić aby skorzystać z danej usługi lub produktu.

Ominięcie call to action może wprowadzić odwiedzających w dezorientację. Jego obecność ułatwia więc nawigowanie po stronie. W wybranych przypadkach taka przewidywalność w konstrukcji witryny przekłada się na zaufanie do marki. Call to action musi być możliwie najprostsze, a forma przekazu odpowiednio silna.

Zwiększają sukces strategii marketingowej - w marketingu internetowym chodzi przede wszystkim o generowanie zainteresowania oferowanymi produktami lub usługami i przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów. CTA sprawia, że sporządzone copy zostaje wzmocnione i podkreślone. Przyczyniają się do powstania lejka sprzedażowego - wezwania do działania służą jako pomost między etapami, przez które przechodzi kupujący. Są pewnego rodzaju przewodnikiem dla użytkownika, a jednocześnie zachęcają do niezwłocznego podjęcia kolejnych kroków. Im łatwiejsze będzie przejście do następnego etapu w procesie kupna, tym więcej osób to zrobi.

Rodzaje cta marketing

Istnieje wiele rodzajów przycisków CTA. Choć każdy z nich ma podobne zastosowanie, to ich forma może się nieco różnić. Warto więc przybliżyć najpopularniejsze formy cta marketing:

Promowanie wydarzeń - nie jest żadną tajemnicą, że powiadamianie o promocjach i rabatach w sklepie pozytywnie wpływa na jego działanie. Dzięki CTA istnieje możliwość wypromowania danych wydarzeń, aby lepiej “zagnieździły” się w świadomości użytkowników. Ten typ cta ma dużą zaletę - można umieścić go w wielu miejscach, w zależności od tego, w którą stronę chcemy zwrócić uwagę klientów: w panelu logowania, na dashboardzie czy menu bocznym bloga.

Generowanie leadów - przycisk call to action jest niezwykle ważny w procesie generowania leadów. Gdy chcemy sprawić, aby odwiedzający stali się leadami, to CTA powinny znaleźć się na terenie obszaru, w którym porusza się najwięcej nowych użytkowników. Często takie przyciski call to action umieszczane są na blogach.

Kształtowanie leadów - jeśli dany odwiedzający staje się leadem ale nie jest jeszcze pewien, czy chce skorzystać z oferty naszego e-sklepu, powinniśmy przekonać go poprzez okazje specjalne, które możemy zaprezentować właśnie w formie CTA. W praktyce mogą one mieć formę przycisku kierującego do próbek danego produktu czy darmowych materiałów. W tym wypadku to call to action umieszczamy w miejscu, które odwiedzane jest przez najwięcej leadów.

Udostępnianie - jedną z prostszych form cta jest to, które zachęca do udostępnienia konkretnych treści w mediach społecznościowych. Nie wymaga ono dużego zaangażowania ze strony odwiedzających. Społecznościowe call to action zwykle musi znaleźć się w miejscu, które będzie uzasadnione dla tego typu przycisku np. na stronie głównej czy blogu.

Przycisk typu “Dowiedz się więcej”, “Czytaj dalej”, “Szczegóły” - zrozumiałe jest, że raczej nie powinno się pokazywać całości treści na stronie głównej. Poprzez to cta możemy zachęcić odwiedzających do przejścia na podstrony - wystarczy udostępnić pewną część danego materiału i pod nią umieścić odpowiedni przycisk. Ten rodzaj call to action może także posłużyć jako zachęta do zapoznania się z oferowanymi produktami lub usługami.

Formularze - kiedy użytkownik trafi na stronę główną powinien mieć możliwość rejestracji. Pozwoli to nam na wygenerowanie kolejnych leadów. Z tego względu treść call to action powinna być w miarę unikalna, aby stanowić dodatkową zachętę dla odwiedzających.

Zamykanie sprzedaży - kiedy mamy już konkretne leady, powinniśmy zadbać o przekształcenie ich w klientów. To CTA powinno być przede wszystkim zorientowane na sprzedaż w taki sposób, aby użytkownicy chcieli nabyć produkty i usługi niezwłocznie. Może mieć formę np. przycisku do natychmiastowego kontaktu ze sprzedającym czy konsultantem.

Choć liczba rodzajów CTA może przyprawić o zawrót głowy, najważniejszą zasadą przy ich tworzeniu i umieszczaniu jest nastawienie na konkretny cel. Przycisk call to action nie może być przypadkowy, a jego forma oraz treść powinna być dopasowana do danego zadania, które ma on spełnić.