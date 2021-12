System CRM - co to właściwie jest?

System CRM - co to właściwie jest?

O co właściwie chodzi w systemach CRM? Skrót CRM oznacza z języka angielskiego "Customer Relationship Management" - w tłumaczeniu, zarządzanie relacjami z klientami. To oprogramowanie usprawnia jednak nie tylko obsługę klienta - ma szereg innych zalet. W oprogramowaniu CRM chodzi przede wszystkim o zarządzanie danymi - to ogromna pomoc w planowaniu akcji sprzedażowych. Systemy CRM umożliwiają także planowanie pracy, zarządzanie bieżącymi projektami i wygodną komunikację pomiędzy pracownikami.

Dlaczego systemy CRM zyskują na popularności?

W ostatnich latach programy do zarządzania relacjami z klientem stają się coraz bardziej popularne. Dziś na pierwszym miejscu stawia się relacje z osobami, które kupują nasze produkty. To właśnie doświadczenia klientów wpływają na zyski firmy i jej konkurencyjność na rynku sprzedażowym. Każde złe doświadczenie klienta to duża strata - zarówno finansowa, jak i wizerunkowa. To, jak klienci odbierają naszą markę, produkty lub usługi ma dla nich większe znaczenie, niż jakość lub cena produktu!

Dodatkowe funkcje, do których dostęp firma uzyskuje po wdrożeniu CRM, to kolejny atut tego oprogramowania. Codzienna praca staje się po prostu łatwiejsza - dzięki czemu można swobodnie skupić się na najbardziej istotnych sprawach, rozwijaniu strategii biznesowych i pozyskiwaniu nowych klientów. Dzięki zarządzaniu sprzedażą i bazie danych o kontrahentach zaplanowanie kolejnych etapów działania jest o wiele prostsze.

Systemy CRM: skuteczność zarządzania relacjami z klientami

Dzięki funkcjonalności CRM zyskuje nie tylko przedsiębiorstwo, ale również klienci! Wdrożenie systemu CRM sprawia bowiem, że klienci obsługiwani są szybciej i sprawniej. W dzisiejszych czasach większość z nas żyje w pośpiechu - a kupujący chcą otrzymać odpowiedzi na swoje pytania jak najszybciej, sprawdzać status zamówienia na bieżąco i móc w każdej chwili skonsultować się z przedstawicielem marki.

Program CRM sprawdza się przy takich zadaniach znacznie lepiej niż telefony lub e-maile, gdyż klienci mogą po prostu zalogować się na swoje konto i uzyskać informacje, których potrzebują, zadać pytania lub zamieścić komentarze. Dzięki temu pracownicy oszczędzają mnóstwo czasu - a oczekiwania klientów zostają w zupełności spełnione. Sprawny przepływ informacji pomiędzy kupującymi a firmą niesie za sobą korzyści dla obu stron.

Efektywność pracy w systemie CRM

Choć z systemów CRM korzystają najczęściej duże przedsiębiorstwa, to rozwiązanie sprawdzi się również w małych i średnich firmach. Dobry system CRM, dopasowany do potrzeb konkretnej działalności, znacznie podnosi efektywność codziennej pracy. Komunikacja staje się lepsza, a ryzyko pominięcia ważnych zadań lub opóźnień w harmonogramie znacznie spada. Systemy CRM ułatwiają także przekazywanie i delegowanie zadań, oraz wdrażanie nowo zatrudnionych pracowników. Dzięki CRM, firma zyskuje dostęp do szerokiej bazy rozwiązań, strategii i skutecznych metod sprzedaży - korzystanie z nich sprawia, że zyski znacznie wzrastają!

Dostęp z dowolnego miejsca i praca zdalna

Praca z systemem CRM jest prosta i nieskomplikowana - a dodatkowo, nie wymaga żadnego specjalistycznego oprogramowania. Większość tego typu systemów otwiera się po prostu w przeglądarce internetowej - wystarczy więc dostęp do internetu i komputer, by móc pracować z praktycznie dowolnego miejsca na ziemi. Możliwość pracy zdalnej to nie tylko wielkie ułatwienie - często praca z domu rozwiązuje wiele problemów logistycznych. Pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki podczas służbowych podróży, a w razie sytuacji, które wymagają szybkiego działania - możliwa jest natychmiastowa reakcja.

Systemy CRM - wygraj z konkurencją!

Dzięki systemom CRM koszty zarządzania całym przedsiębiorstwem maleją, praca staje się prostsza, a poziom zadowolenia klientów zwiększa się. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że firmy, które stosują systemy CRM, znajdują się na ogół w ścisłej czołówce przedsiębiorstw w swojej branży. Dzięki automatyzacji procesu sprzedaży, kontaktom z potencjalnymi klientami i starannie planowanym strategiom działania, efekty są doskonałe: firma cieszy się świetną opinią, a zyski stają się znacznie większe.

Wdrożenie CRM znacznie zwiększa efektywność pracy w firmie, ułatwia wykonywanie wielu zadań i sprawia, że poszczególne procesy zajmują o wiele mniej czasu.

