Dlaczego Twój biznes potrzebuje SXO już teraz?

Korzyści z optymalizacji SXO

SXO – co to jest? To innowacyjna usługa, która łączy w sobie elementy SEO (czyli pozycjonowania stron internetowych) oraz UX (budowania doświadczeń użytkownika). Ten pierwszy komponent ma sprawić, że więcej osób odwiedzi Twoją witrynę; drugi, że zostaną na niej dłużej niż kilka sekund.

W Grupa iCEA efekt ten zostaje osiągnięty w wyniku współpracy grupy ekspertów: od specjalistów SEO i web developerów, aż po ekspertów UX, analityków czy wreszcie copywriterów. Anna Witkowska, SEO Specialist z Grupa iCEA dodaje:

Wielu właścicieli biznesów online zastanawia się, jak zwiększyć zyski i przyciągnąć klientów. W każdym przypadku powinniśmy zacząć od zrozumienia potrzeb użytkownika i zastanowienia się, czy to, czego szuka, znajdzie w prosty sposób na naszej stronie. Istotna jest także kwestia treści nasyconych słowami kluczowymi, które są wartościowe dla użytkowników i trafiają tematycznie do potencjalnie zainteresowanej grupy odbiorców. Skoro częścią SXO jest doświadczenie, to równie ważnym elementem jest optymalizacja strony internetowej. Dobrze zbudowana witryna pod kątem technicznym to nie wszystko – liczy się przyjazność, intuicyjność oraz wygoda użytkownika.

Na czym polega optymalizacja SEO?

SEO, czyli Search Engine Optimization, to pozycjonowanie stron internetowych. O co chodzi z tym całym pozycjonowaniem? Wyjaśnijmy to na przykładzie:

Gdy szukasz sklepu rowerowego w Lublinie, wpisujesz w wyszukiwarkę proste hasło: sklep rowerowy Lublin, a roboty Google przedstawiają Ci strony z nim powiązane. Jest ich bardzo dużo, rodzi się więc myśl: jak to się dzieje, że określone sklepy pojawiają się w czołówce wyników, a inne dopiero na piątej, szóstej i dziesiątej stronie, na które i tak nikt nie zagląda?

Za sprawą wielu skoordynowanych działań (zarówno tych czysto technicznych, jak i związanych z komunikacją z klientem czy copywritingiem), a także zmian wprowadzonych na stronie, algorytm wyszukiwarki zaczyna oceniać witrynę jako bardziej wartościową. A skoro strona jest wartościowa, warto polecać ją użytkownikom sieci. W ten właśnie sposób zyskujesz pierwszy element sprzedażowej układanki: ruch na stronie i zainteresowanie Twoją marką. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach z zakresu SEO, to koniecznie zajrzyj na stronę: https://sxo.pl/pozycjonowanie/.

Zakres usług UX

W tej grze liczy się jednak nie tylko sam ruch, ale także jego efekt. Jeśli witrynę odwiedzi tysiąc osób, a żadna nie kupi Twojego produktu lub usługi, nie był to ruch wartościowy. Tu właśnie rozpoczyna się rola UX.

Wspomnieliśmy już, że UX (skrót od User Experience) odwołuje się do doświadczeń użytkownika. Chodzi więc o to, co czuje użytkownik, który odwiedza Twoją witrynę i w jaki sposób z niej korzysta.

Czy jest ona uporządkowana i przyjemna w przeglądaniu, czy może rozprasza użytkownika milionem przycisków, kolorów i kształtów?

Czy potencjalny klient od razu wie, gdzie szukać pożądanego produktu, czy musi specjalnie się wysilać?

Czy bez trudu znajdzie dane kontaktowe, by zadać pytanie sprzedawcy?

Analitycy UX nie tylko zadają te pytania, ale także na nie odpowiadają.

SXO w praktyce

Jak już powiedzieliśmy, SXO to połączenie całej wiedzy SEO z praktycznymi wskazówkami UX. Stosując się do zasad obu tych dziedzin, możesz stworzyć prawdziwy „kombajn” sprzedaży w internecie.

Jakie korzyści zaobserwujesz w praktyce? Mogą być one bardzo różne, w zależności od specyfiki Twojego biznesu, np.:

większa sprzedaż – tu nie trzeba dużo wyjaśniać. Strona internetowa, która generuje duży ruch i świetnie funkcjonuje, zawsze będzie sprzedawać więcej.

lepsza konwersja – nie zawsze celem witryny będzie konkretnie sprzedaż. Czasem może być to zapisanie się na szkolenie lub pobranie darmowego e-booka, w czym także wspomoże Cię dobrze wdrożone SXO.

mniej porzuconych koszyków – im więcej niejasności, tym większe ryzyko, że klient rozmyśli się podczas zakupów i nie dokona transakcji. Jeśli informacje na Twojej stronie będą odpowiednio poukładane, klient będzie spokojniejszy i dużo chętniej kliknie w magiczny przycisk zamów.

więcej powracających klientów – pozytywne wrażenia sprawią, że przy kolejnej okazji klient chętniej skorzysta ponownie z Twojej oferty, zamiast szukać produktu w ofercie konkurencji.

zbudowanie (lub utrwalenie) wizerunku marki – tak, w tym także może pomóc SXO. Wizerunek w sieci jest co najmniej tak ważny, jak wizerunek w świecie rzeczywistym. Ten dobry pomoże Twojej firmie w zbudowaniu branżowego autorytetu, ten kiepski… cóż, nie do końca.

Czy SXO to rozwiązanie dla Twojego biznesu?

Być może teraz zastanawiasz się, czy SXO jest dla Ciebie. W końcu masz stronę, z której jesteś całkiem zadowolona/zadowolony, klienci polecają Twoje usługi dalej, nie narzekasz na obroty…

A może jest zupełnie inaczej: strona jest taka sobie, z zarobkami bywa różnie, ale nie chcesz teraz inwestować w nowe dla Ciebie działania?

W obu przypadkach dobrym rozwiązaniem będzie darmowy audyt. Dzięki niemu dowiesz się, co na Twojej witrynie funkcjonuje bez zarzutu, a co konkretnie możesz jeszcze poprawić, by zwiększyć swoją sprzedaż. W ten sposób zobaczysz, że SXO to nie modne słowo-wydmuszka, ale realne działania, oparte na analityce i liczbach.

A te, jak wiemy, nigdy nie kłamią.