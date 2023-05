Dlaczego warto czytać dzieciom?

Subskrypcja - co to jest i jak działa?

Subskrypcja to model płatności, który jest już od dawna powszechnie stosowany. Statystycznie Polacy opłacają w ten sposób co najmniej kilka produktów i usług, jednak wiele osób nie zdaje sobie nawet z tego sprawy. Według raportu Deloitte z 2022 roku aż 30% mieszkańców Polski nie wie, że ma subskrypcję. Aby to zmienić, warto dowiedzieć się więcej o tym modelu płatności. Co to jest subskrypcja? Sprawdź w poniższym artykule.