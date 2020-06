Dlaczego warto kupić piec konwekcyjny do restauracji?

Jak działają piece konwekcyjne? Zalety pieców konwekcyjnych Jak wybrać najlepszy model pieca konwekcyjnego do naszej kuchni?

Jak działają piece konwekcyjne?

Wydawać by się mogło, że wyposażając kuchnię restauracyjną, wystarczy kupić takie same urządzenia, jak w naszej kuchni domowej. Jednak przygotowując posiłki dla gości, należy zaopatrzyć się w mocniejsze urządzenia z wieloma funkcjami. W każdej restauracji powinien znaleźć się piec konwekcyjny. W urządzeniach tych wykorzystywane jest zjawisko konwekcji. Polega ono na wprowadzaniu ciepłego powietrza w ruch. Każdy piec konwekcyjny wyposażony jest w specjalne wentylatory. To właśnie one podczas przygotowania potrawy wpuszczają do pieca ciepłe powietrze. Dodatkowo powietrze to oczyszczane jest przez filtry. Dzięki temu usuwane są cząsteczki różnych zapachów. Dzięki temu można przygotowywać wiele potraw w jednym czasie, bez obawy, źe zmieszają się ze sobą różne zapachy. W gastronomii takie urządzenie jest na wagę złota. W restauracjach, w których ruch jest naprawdę spory, piece konwekcyjne to najlepszy wybór. Inwestycja w piec konwekcyjny w lokalu gastronomicznym szybko się zwróci i na pewno przyniesie wiele korzyści. Jakie są zatem zalety pieców konwekcyjnych?

Zalety pieców konwekcyjnych

Jedną z ważniejszych zalet pieców konwekcyjnych jest znaczne skrócenie czasu przygotowania potraw. Jest to ułatwienie podczas pracy w każdej restauracyjnej kuchni. Może się to nawet przyczynić do zwiększenia liczby gości, bo posiłki są szybciej wydawane. Wpływa to również na oszczędności. Rachunki za energię elektryczną mogą być mniejsze niż przy zwykłych piecach. Wprawione w ruch ciepłe powietrze wpływa na bardzo równomierną obróbkę poszczególnych składników dania. Dzięki temu jedzenie jest idealnie podgrzane. Nie trzeba poświęcać czasu na przewracanie warzyw czy mięsa. Pracownicy mogą w związku z tym zająć się kolejnym zamówieniem. Bardzo istotne jest również wykorzystanie wyżej wspomnianych filtrów. OCzyszczenie powietrza sprawia z cząstek innych zapachów sprawia, że każdy składnik danego dania pachnie tak, jak powinien. Potrawy są bardziej aromatyczne, a zapach jest bardzo ważnym elementem podczas rozkoszowania się idealnymi daniami.

Stosując piece konwekcyjne, mamy pewność, że potrawy mają znacznie lepszy, bardzo głęboki smak. Dzięki temu nasi klienci będą chcieli powrócić do naszej restauracji. Dodatkowo mięso oraz ryby nie wysuszają się podczas gotowania. Są soczyste i miękkie. Obróbka cieplna stosowana w piecach konwekcyjnych pozwala również na zachowanie witamin i minerałów w każdym składniku. Ograniczają także ilość tłuszczu, jaki potrzebny jest do przygotowania potraw. Jest to zatem o wiele zdrowszy sposób gotowania niż przy zwykłych piecach.