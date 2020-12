Dlaczego warto kupować wyświetlenia dla swoich Instastories

Czym jest Instastories?

Instastories to jedna z funkcjonalności popularnego social media: Instagrama, która została dodana w 2016 roku. Umożliwia ona dodawanie zdjęć, klipów video i tzw. "boomerangów" (zapętlonych nagrań naprzemiennie odtwarzanych do przodu i do tyłu) w formie relacji. Z czasem ta opcja uzyskiwała coraz większe możliwości modyfikacji: od dodawania napisów i naklejek przez nakładanie filtrów aż po tworzenie odnośników do zewnętrznych stron www. Dziś bez tego narzędzia nie sposób sobie wyobrazić Instagrama - na stałe weszło ono do kanonu funkcjonalności tej aplikacji. Głównym jej celem jest oczywiście rozrywka i storytelling, jednak umiejętni marketerzy dostrzegli o wiele większy potencjał tego narzędzia.

Okazuje się jednak, że poza rozrywką, Instastories może dostarczyć użytecznej wiedzy marketingowo-społecznej. Przede wszystkim, możemy wejść w interakcję z naszymi obserwatorami za pomocą ankiet czy sekcji Q&A. Dzięki tym możliwościom zachęcamy widzów do zadawania pytań, wyrażania opinii, a nawet podzielenia się inspirującymi pomysłami, co dostarcza nam ciekawego feedbacku. Pod względem marketingowym jest to fantastyczne narzędzie do sprawdzania naszych zasięgów i wpływów tak lokalnie, jak i globalnie. Instastories działa na zasadzie papierka lakmusowego - pokazuje, ile osób tak naprawdę nas aktywnie śledzi i interesuje się dodawaną przez nas treścią.

Jak stworzyć dobre Instatories?

Wrzucenie zwykłego zdjęcia, nagrania czy boomerangu może być w porządku, o ile nie zależy nam na obserwatorach lub po prostu przedkładamy ilość relacji nad jej jakość. Dodanie pierwszego lepszego story to kwestia niecałej minuty - sztuką jest natomiast dobre, przemyślane i wartościowe marketingowo Instastories. Oczywiście, niezbędna tu będzie kompozycja, kontekst sytuacyjny, liczne aspekty wizualne oraz bohaterowie Instastories. Atrakcyjne wizualnie i ciekawe Instastories niczym magnes będą przyciągać nowych obserwatorów, a Ci z kolei przyczynią się do poszerzenia naszych zasięgów i wpływów.

Dobre Instastories powinno być przede wszystkim regularnie tworzone i udostępniane - jeżeli zależy nam na dobrych statystykach, musi to być minimum jedno story dziennie. Jeśli nasi widzowie spodziewają się, że o 15:00 podzielimy się przepisem na fantastyczny obiad, a o 20:00 dodamy ciekawe zdjęcia, z pewnością nastąpi tendencja wzrostowa obserwowania stories. Kolejnym aspektem jest unikalna i wartościowa treść - musimy sprawić, że nasz blog kulinarny, modowy czy sportowy czymś się wyróżni, dzięki czemu nie zginie pośród tysięcy innych kont. Podczas początkowego etapu budowania własnej marki i udowadniania jakości może być to wyjątkowo trudne zadanie, dlatego warto wesprzeć się zakupem wyświetleń Instastories.

Dlaczego warto kupić wyświetlenia dla swoich Instatories?

Choć wiele osób może mieć mieszane odczucia co do tego rozwiązania, to zakup wyświetleń dla Instastories stanowi ogromną szansę dla początkujących influencerów. Istnieje wiele powodów, dla których kupienie wyświetleń jest bardzo dobrym pomysłem, a korzyści płynące z takiego zagrania dają długofalowe efekty. Usługę możesz zakupić na Instastories.pl.

Fakt 1: Zwiększenie zasięgów

Podstawowym benefitem wiążącym się z zakupieniem wyświetleń Instastories jest zwiększenie zasięgu wyświetleń. Taktyka ta będzie szczególnie skuteczna, jeśli mamy ściśle wytyczony profil influencerski, na przykład recenzje kosmetyków, porady coachingowe czy chwalenie się wypiekami i deserami. Im więcej razy nasze Instastories zostanie wyświetlone, tym większej liczbie realnych osób pokaże się treść naszego story w karcie "Polecane". Przy zakupie wyświetleń mamy siedemnastokrotnie większą szansę pokazać się w polecanych stories niż bez poczynienia inwestycji.

Fakt 2: Lepsze statystyki

Kolejną korzyścią wiążącą się z kupnem wyświetleń Instastories jest poprawienie statystyk konta. Załóżmy, że Twój profil obserwuje 5000 osób, ale story jest oglądane przez średnio 200-230 osób. Oznacza to, że masz mniej niż 5% skuteczności w docieraniu ze swoim contentem do potencjalnych użytkowników! Inwestując w pakiet 2000 wyświetleń sprawiasz, że Twoje Instastories statystycznie odtwarzane jest przez co drugiego obserwatora! 50% skuteczności to rewelacyjny wynik, który zdecydowanie przybliży Cię do zbudowania renomy i realnego wpływu jako influencera.

Fakt 3: Większa wartość konta

Duża ilość obserwatorów coraz rzadziej przekłada się na bezwarunkowe zaufanie marketingowców do Twojej osoby. Konieczne jest wykazanie postawy proaktywnej, czyli tworzenia unikatowego i cennego contentu, które realnie dociera. Odwołam się do drugiego faktu - wysoka skuteczność oscylująca ponad poziomem 50% znacznie zwiększa wartość Twojego profilu i Ciebie jako influencera. Szczególnie pożądane będzie kreowanie wyświetleń lokalnych lub związanych z daną kategorią - co jest jak najbardziej możliwe dzięki opłaconym wyświetleniom Twojego Instastories.

Fakt 4: Lukratywniejsze kontrakty

Twoje zasięgi są naprawdę spore, wartość Twojego konta rośnie z każdym obserwującym i wyświetleniem, a statystyki same bronią Twojej osoby na Instagramie. To bardzo dobry znak, ponieważ prędzej czy później możesz spodziewać się propozycji współpracy. Im lepsze cyfry pokażesz, im bardziej udowodnisz swoją przydatność i wartość Twojego konta, tym lepszą pozycję negocjacyjną uzyskasz. Pamiętaj też, że przy naprawdę dobrych wynikach nie musisz się zgadzać na współpracę z pierwszą lepszą marką - być może okaże się po niedługim czasie, że konkurencyjna firma złoży Ci o wiele korzystniejszą ofertę.

Fakt 5: Pozyskiwanie większej ilości obserwujących

Ostatnią, lecz nie mniej istotną kwestią jest uruchomienie pewnej zależności, która idzie mniej więcej tak:

Im więcej osób wyświetla moje Instastories, tym częściej pojawiam się w rekomendacjach i na karcie "Polecane".

Im częściej pojawiam się w rekomendacjach, tym więcej osób ma szanse dowiedzieć się o mojej treści i moim koncie.

Im więcej osób dowiaduje się o mojej treści, tym większa szansa, że ktoś ze mną zostanie i mnie zaobserwuje.

Im więcej osób mnie obserwuje, tym większa ilość wyświetleń mojego Instastories.

I tak się ta spirala nakręca, powodując popularyzację Twojego konta oraz Ciebie jako influencera. Zobacz, jaką rolę odgrywa tutaj zakupienie wyświetleń na Instastories: to swoisty bodziec powodujący rozpędzenie Twojej kariery na social mediach. Masz więc do wyboru mozolne zachęcanie do wyświetlania Twoich stories lub znaczne ułatwienie w postaci kupna wyświetleń dla Twojego Instastories.