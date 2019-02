Dlaczego warto oszczędzać? Oto 5 powodów, które musisz znać!

Stare porzekadło głosi, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Dlatego nie bez przyczyny, podczas składania życzeń nawzajem życzymy sobie dużo zdrowia, ale i … góry pieniędzy. Nawet, jeśli są to słowa wypowiedziane ze szczerego serca to nie zawsze muszą się spełnić. Pożyczka Plus stworzyła ranking wartości, dla których oszczędzanie jest najważniejsze. Stanowią one solidne podstawy do rozwiązania większości problemów Polaków.

Czas to pieniądz!

Ta złota prawda, potrafi dosadnie uzmysłowić, jak cenna jest każda minuta życia człowieka. A co zajmuje najwięcej czasu? Odpowiedź jest jedna - PRACA! To w niej pracownik może realizować swoje aspiracje i to dzięki niej może przede wszystkim zarobić. Bez trudu więc wyliczysz, ile kosztuje godzina pracy, a ile czas spędzony w czasie wolnym. Dlatego czasem jedynym sposobem na większe zarobki jest podniesienie stawki godzinowej bądź znalezienie dodatkowego zajęcia. Niemniej jednak - podobno nie ma takich pieniędzy, których nie dałoby się roztrwonić! Otóż, nie ważne jest to, ile zarabiasz - a ile potrafisz z tego odłożyć!

Warto oszczędzać, by żyć długo i szczęśliwie...

Nie da się ukryć, że zarabiając spore pieniądze, można pozwolić sobie na wiele. Niestety - jeśli idzie to w parze z rozrzutnością, to człowiek skazany jest na wieczną stagnację… Istotne jest zatem wyrobienie w sobie nawyku oszczędzania, a także znalezienie takiej formy inwestowania, by przynosiło to plony, w postaci dodatkowego zysku. Mogą to być, np. lokaty bankowe czy inwestowanie na giełdzie w papiery wartościowe lub w akcje i obligacje. Dzięki temu - nawet, jeśli przyniosą symboliczny zysk, to pozwolą na wyrobienie pewności siebie oraz ogłady w wydawaniu pieniędzy na zachcianki. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podczas takiego oszczędzania zupełnie inaczej patrzy się na wartość pieniądza, co pozwala na racjonalniejsze wydawanie.

Oszczędzajmy… dla dzieci!

Dzieci to najważniejsze istoty w życiu każdego rodzica. Ich przyszłość to nadrzędna sprawa, dlatego warto pomyśleć nad rozsądnym odkładaniem pieniędzy, np. na koncie oszczędnościowym bądź książeczce mieszkaniowej. Kto wie, może w dorosłym życiu młody człowiek już na starcie będzie potrzebował kredytu na rozpoczęcie studiów? Warto w tym celu edukować również swoje pociechy, by dorastały ze świadomością finansową i na każdym kroku doceniały wartość pieniądza. Pamiętaj jednak, że najlepszym sposobem na to, aby nauczyć dzieci oszczędzania, jest dobry przykład. Jeśli pociechy będą widziały racjonalny stosunek rodziców do pieniądza, to same również będą podejmować lepsze decyzje.

Poziom życia i bezpieczeństwo to potrzeby każdego człowieka

Jeśli należysz do tej części osób, które wydają pieniądze “lekką ręką”, to wiedz, że nigdy nie zgromadzisz własnych oszczędności! Dlatego, by nie żyć “od pierwszego do pierwszego” i móc egzystować na określonym poziomie, zawsze warto trzymać się dobrego planu oszczędzania. Ot tak, by pod koniec miesiąca nie przymierać głodem! O co w tym chodzi? Po prostu, nie traktuj dodatkowego napływu gotówki jako okazji do zakupowych szaleństw. Wykorzystaj to jako szansę do podniesienia swojego poczucia bezpieczeństwa. Efekt będzie jeden - pewne zabezpieczenie finansowe na wypadek niespodziewanych okoliczności! A te jak wiadomo pojawiają się najczęściej dokładnie wtedy, kiedy nikt się ich nie spodziewa.

Oszczędzaj, aby móc być sobą!

Ostatnim, ale nie najmniej istotnym aspektem oszczędzania, jest poczucie wolności, którą dają zgromadzone pieniądze. Mając odłożoną większą kwotę, możesz nie tylko realizować swoje pasje i najskrytsze marzenia. Przede wszystkim, masz możliwość swobodnego podejmowania decyzji. Nie musisz tkwić w pracy, której nie lubisz, bo masz oszczędności, na czas szukania czegoś dla siebie. W każdej chwili możesz zmienić w swoim życiu wszystko, bo zgromadzona kwota pozwoli Ci zacząć wszystko od nowa w zupełnie innym miejscu. Wolność, którą dają pieniądze, docenia się niezależnie od wieku i sytuacji życiowej. Świadomość, że można zrealizować swoje marzenia bez zastanawiania się nad każdą wydaną złotówką, jest bezcenna!