Dlaczego warto wybrać telewizory Samsung?

Urządzenia marki pochodzącej z Korei Południowej królują na rynku RTV od lat. Jej założyciel Lee Byung-chul miał styczność z wieloma branżami, jednak dzisiaj jego przedsiębiorstwo słynie przede wszystkim z produkcji niezawodnego sprzętu RTV. Jednym z nich są Samsung telewizory.

Zalety telewizorów Samsung

Ciekawostką jest fakt, że w 2020 roku przedsiębiorstwo Samsung miało aż 31,9% udziału w rynku telewizorów. Od kilkunastu lat marka jest liderem w tej branży, konkurując z takimi gigantami jak Sony, Panasonic i LG. To niewątpliwie zasługa coraz to bardziej innowacyjnych funkcji, stosowanie takich rozwiązań jak High Fresh Rate (odpowiednik High Frame Rate, wysoka częstotliwość odświeżania ekranu), czy Dolby Vision i częste zaskakiwanie użytkowników nowościami. Nie znajdziemy tu systemu operacyjnego Android TV, za to bardzo rozbudowany i funkcjonalny Tizen.

Dużą zaletą i wyróżnikiem wśród konkurencji jest to, że marka Samsung proponuje swoim klientom naprawdę duży wybór modeli QLED i LED o wysokiej rozdzielczości. Nowoczesne telewizory Samsung cechują się jakością obrazu na poziomie 4K Ultra HD z 4x większą ilością pikseli od zwykłego Full HD. Obraz na ekranie jest jeszcze bardziej realistyczny, a przekątna ekranu staje się coraz mniej istotna ze względu na niesamowite wrażenia rodem z kinowej sali.

Rozwiązania takie jak Mini LED, głośniki JVC, Dolby Vision IQ, to dodatkowe smaczki, przez które coraz więcej klientów skłania się do zakupu urządzeń omawianej marki. Atutem jest również to, że telewizory znajdują się w różnych przedziałach cenowych, co sprawia, że możemy nabyć modele praktycznie na każdą kieszeń.

Sprawdź telewizory Samsung: https://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe,_Samsung.bhtml

QLED – innowacyjna matryca Samsunga

Od kilku lat w sklepach mamy do dyspozycji telewizory OLED. Zdaniem wielu użytkowników wyposażone są w najlepszą jakość ekranu. Nie wszyscy producenci stawiają jednak na takie rozwiązanie. Niektórzy z nich produkują własne matryce, czego doskonałym przykładem jest właśnie marka Samsung i jego telewizor nie Samsung OLED, a Samsung QLED.

Chociaż nazwa jest łudząco podobna to te obie technologie, nie mają ze sobą za wiele wspólnego. Jednak mają bardzo podobne parametry, a jakość obrazu w obu przypadkach potrafi zwalić z nóg. Czym jednak charakteryzuje się technologia QLED?

QLED — co to znaczy?

Podstawą funkcjonowania i najważniejszym elementem każdego telewizora jest jego wyświetlacz, dzięki czemu w ogóle możliwe jest oglądanie filmów. To on zapewnia niezapomniane wrażenia. Marka Samsung w swoich telewizorach postawił na innowacyjne rozwiązanie. To technologia obrazu nazywana kwantową kropką. Mowa oczywiście o technologii Quantum Dot.

Odbiorniki z takim rozwiązaniem są bardzo podobne do telewizorów LED, jednak w przeciwieństwie do nich wykorzystują nanokryształy (czyli właśnie wspomniane kropki kwantowe), aby jeszcze lepiej podkreślić i odwzorować jasność oraz kolor. Kropki mają średnice od 2 do 10 nanometrów. Różne wielkości odpowiadają za świecenie inną barwą.

Telewizory Samsung – poczuj się jak w kinie

Jeżeli Twoim marzeniem jest stworzenie iście kinowej atmosfery w swoim salonie to telewizory Samsung, mogą Ci to umożliwić. To realne dzięki wielu wyjątkowym technologiom na czele z QLED i Quantum Dot. Format HDR w postaci HDR10 lub HDR 10+ również zasługuje na uwagę. Dzięki takim innowacyjnym elementom bez problemu zanurzysz się w świat pięknych kolorów i poczujesz jak główny bohater oglądanego filmu.

Telewizory Samsung dodatkowo wzbogacone są o technologie, które wpływają na jakości obrazu. Chodzi tutaj między innymi o szeroki kąt widzenia, czy Dual LED. W efekcie możesz cieszyć się scenami wyglądającymi niezwykle naturalnie, wyrazistymi kolorami i niezwykłą głębią obrazu podczas oglądania np. TVN Player, seriali i filmów.

Telewizor Samsung – daj się ponieść niesamowitej fali dźwięku

Jeżeli jakość dźwięku ma dla Ciebie duże znaczenie, to z pewnością wybór telewizorów Samsung także będzie dobrym wyborem. Dlaczego? To zasługa modeli z technologią dźwięku podążającą za obiektem, co daje naprawdę zachwycający efekt. Przykładowo, jeżeli samolot nadlatuje z lewej strony, to dźwięk wydobędzie się z lewego głośnika.

Dodatkową atrakcją może być wbudowany subwoofer, czy wbudowany soundbar. Wybierając tańsze modele telewizorów Samsung, mamy mniejsze funkcje dźwiękowe, lecz możemy dokupić np. głośniki Harman Kardon powstałe w kolaboracji z firmą Samsung. Zapewniają naprawdę niesamowite wrażenia podczas każdego seansu.

Tryb gry, praca zdalna? Nic nie stoi na przeszkodzie

Klasyczny telewizor w dzisiejszym świecie zyskuje coraz więcej funkcji. Przestaje być narzędziem do oglądania wiadomości, seriali i filmów. Dzięki niemu obejrzymy zarówno popularne YouTube, jak i wciągniemy się w wir gamingowych rozrywek za sprawą specjalnego trybu gry. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby używać TV jako dodatkowego lub głównego monitora komputera. W jednym momencie możesz zamienić salon w biuro domowe lub lekcyjną salę.