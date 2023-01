Dlaczego warto wybrać wełnę mineralną celem izolacji budynku?

Wełna mineralna - ekologiczny sposób na izolację budynku

Większość z nas obecnie zwraca uwagę na ekologię i na ideologię "no waste". Chcemy w ten sposób dołożyć własną cegiełkę do ochrony środowiska w którym żyjemy. Okazuje się, że dzięki wełnie mineralnej możemy takie marzenia spełnić, nawet w kontekście termoizolacji własnego domu. Wynika to z technik i materiałów, jakie są wykorzystywane do produkcji wspomnianej już wełny mineralnej. Głównie bazuje ona na piasku kwarcowym, bazalcie, czy stłuczce szklanej, a co więcej, po zakończeniu procesu ich wytapiania, pozostałości ponownie wracają do obiegu produkcyjnego i nie zanieczyszczają środowiska. Oba rodzaje wełny mineralnej - szklana i skalna - które możemy dostać np. na stronie: https://welnaknauf.pl/ są więc wytwarzane w sposób, który nie szkodzi naszemu środowisku. W ten sposób nawet dbając o ocieplenie własnego budynku, możemy pozostać zgodni z ideologią "eko".

Wełna mineralna jest odporna na działanie ognia

Budując dom dbamy o wszystkie aspekty związane z jego bezpieczeństwem. Mowa tu nie tylko o technikach konstrukcyjnych, ale także o wszelakich systemach antywłamaniowych czy innych zabezpieczeniach. Okazuje się, że jeśli wykorzystamy wełnę mineralną do izolacji budynku, również przyczyni się ona do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszego budynku. W jaki sposób? Otóż tworzywo to jest całkowicie odporne na działanie ognia - wełna mineralna jest niepalna. Wówczas nawet jeśli ulegnie uszkodzeniu np. w wyniku pożaru zewnętrzna warstwa budynku, to jednak ogień nie będzie się rozprzestrzeniał w momencie kiedy trafi na warstwę izolacyjną. Jeśli więc chcemy jeszcze lepiej chronić swój nowy dom, a także domowników, wówczas wełna mineralna będzie jednym z najlepszych sprzymierzeńców.

Wełna mineralna najlepszym materiałem termoizolacyjnym

Zalet i korzyści wynikających z zastosowania wełny mineralnej jest nieskończenie wiele. Jeśli więc do tego momentu, nie przekonaliśmy się do niej w pełni, to finalnym argumentem mogą być jej ponadprzeciętnie dobre właściwości termoizolacyjne. Okazuje się, że nie bez powodu wełna mineralna została okrzyknięta najlepszym tworzywem do izolowania budynków - dachów i poddaszy. W zimę jest ona w stanie skutecznie zatrzymać całe ciepło we wnętrzu i nie doprowadzi do jego wychłodzenia, z kolei latem, wełna mineralna zadba o to, by nasze pomieszczenia nie były zbytnio nagrzane. Zyskujemy więc całoroczną kontrolę nad warunkami panującymi w naszych pomieszczeniach, a co więcej, wełna mineralna nie poddaje się korozji biologicznej. Co za tym idzie, nawet w wyniku oddziaływania na nią wilgoci, nie rozwiną się w niej grzyby i pleśnie. Jest to dodatkowe zabezpieczenie - szczególnie jeśli w naszym domu są alergicy. Jak więc łatwo można wywnioskować, właściwości wełny mineralnej są niepodważalne, a jej popularność jest całkowicie zasadna. Jeśli więc budujemy dom, to śmiało możemy na nią postawić w kontekście odpowiedniej termoizolacji budynku.