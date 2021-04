Dlaczego warto wybudować dom energooszczędny?

Co to znaczy dom energooszczędny?

Czym tak naprawdę jest dom energooszczędny? To budynek, którego zadaniem jest to, by zużywał jak najmniej energii podczas eksploatacji. Jednocześnie taki dom ma być równie komfortowy w użytkowaniu, jak ten wybudowany metodą tradycyjną. To oznacza, że zimą ma być w nim ciepło, a latem chłodno, a przy tym rachunki za energię mają być nieporównywalnie mniejsze. Jednak żeby tak się stało, nie wystarczy odpowiednio przystosować istniejący budynek, a tak naprawdę zbudować go „od zera”. Najbardziej energooszczędne domy to takie, które od początku są zaplanowane tak, by każdy ich element wpływał później na mniejsze zużycie energii i to niezależnie od tego, czy dom ogrzewany jest za pomocą kotła gazowego, czy elektrycznego.



Dlatego duże znaczenie przy budowie energooszczędnego domu, mają odnawialne źródła energii. Mowa tutaj o pompach ciepła, które pozyskują energię z wody czy gruntu, ale także o kolektorach słonecznych lub kotłach na biomasę. Jednym z najważniejszych elementów przy tego typu budynkach, jest współczynnik przenikania ciepła, czyli tak naprawdę stopień izolacji. Im współczynnik ciepła mniejszy, tym budynek będzie potrzebował mniej energii do ogrzania. Przełoży się to bezpośrednio na koszta użytkowania. Parametr określany jest zwykle literą U, a oznacza się nim ilość energii (w Watach), która wydostaje się poprzez przegrody w budynku. Wszystko przy założeniu, że różnica temperatur wynosi 1 Kelwin po obu stronach budynku (wnętrze i zewnętrze).

Zalety i wady budowy domu energooszczędnego

Główną zaletą domu energooszczędnego jest oczywiście oszczędność na rachunkach. Te mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych rocznie, choć tutaj dużo zależy od kubatury domu oraz tego, jakich materiałów używano podczas samej budowy. W przypadku każdego domu te wyniki mogą być różne, ale przy zastosowaniu dodatkowo odnawialnych źródeł energii, czyli np. paneli fotowoltaicznych, koszty użytkowania domu mogą jeszcze zmaleć.



Kolejną zaletą takich domów, jest sam sposób ich budowy. Te muszą mieć dostęp do naturalnego światła, czyli mówimy o dużych przestronnych oknach. To nadaje budynkowi niepowtarzalny charakter. Nie można także zapomnieć o tym, że energooszczędne domy przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Mniejsze zużycie energii i mniejsze na nią zapotrzebowanie przekłada się na mniejszą emisję szkodliwych gazów do atmosfery.



Niestety, ale największym i chyba jedynym minusem budowy domu energooszczędnego, jest sam koszt przedsięwzięcia. Ten bowiem potrafi być wyższy o kilka procent, niż w przypadku tradycyjnego budownictwa. Duże znaczenie mają materiały o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła, a i np. panele fotowoltaiczne. To rzeczy, które mogą dużo kosztować. Na szczęście istnieją dofinansowania, które pozwalaną na znacznie obniżenie kosztów budowy. Do tego dochodzi jeszcze to, że dzięki energooszczędnemu budynkowi, płaci się mniejsze rachunki, więc dodatkowe koszty budowy „zwracają się” w ciągu kilkunastu lat.

Projekty domów energooszczędnych

Projekty domów energooszczędnych można znaleźć w wielu pracowniach architektonicznych. Bez trudu znajdziemy projekt domów energooszczędnych tanich w budowie, ale również i takich od razu z kosztorysem. Ceny projektów uzależnione są od wielkości samego domu oraz tego, jakie warunki będzie on spełniał. Można znaleźć projekty domów energooszczędnych, które kosztują 3 tysiące złotych, ale także i takie, za które zapłaci się dwa lub trzy razy tyle.

Ile kosztuje budowa i eksploatacja domu energooszczędnego?

Budowa domu energooszczędnego będzie kosztowała więcej, niż takiego stworzonego metodami tradycyjnymi. Nie sposób jednak idealnie oszacować tego, o ile takie koszty będą wyższe. Wszystko uzależnione jest od wykorzystanych materiałów, powierzchni samego domu, a nawet robocizny. Szacuje się jednak, że koszt budowy domu energooszczędnego będzie wyższy o kilka procent, więc nie są to ogromne wartości, choć w momencie samej budowy, mogą być zauważalne.



Jednak mimo wyższych kosztów budowy, same koszty eksploatacji są już znacznie niższa, niż w przypadku domów tradycyjnych. Przy wykorzystaniu ogrzewania elektrycznego, roczna oszczędność może wynosić nawet 3-4 tysiące złotych na rachunkach.



Reasumując, domy energooszczędne są dobre dla środowiska naturalnego, a ich budowa może się całkiem szybko zacząć zwracać. Różnicę w rachunkach odczuje się niemal natychmiast, więc warto taką inwestycją się zainteresować.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą budowlaną Arkada.