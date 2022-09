Dni otwarte Funduszy Europejskich w Kraśniku

Godzina 12.45. Kupujemy "małpkę" na osiedlu w Lublinie. "Już jest pan pewnie 50. osobą"

Na drogę do pracy, na podróż autobusem, na spacer z psem. Zwykle rano albo gdy już zapada zmierzch. Oszałamiającą sprzedaż małpek coraz wyraźniej widać w kasach gmin, do których płyną pieniądze z akcyzy. I w sklepach z alkoholem. – Zgrzewkę stawiałyśmy przy kasie, żeby mieć pod ręką. Co drugi klient brał – opowiada sprzedawczyni z osiedlowego sklepu w Lublinie.