Do czego służy i co to takiego uchwyt tokarski

Czym są uchwyty tokarskie?

Uchwyty tokarskie to podstawowe narzędzi każdej tokarki. Służy on do mocowania detali, wałków lub innych kształtów przygotówek. Wyróżniamy uchwyty tokarski 3 szczękowe samocentrujące oraz 4 i 6 szczękowe. Dzięki różnorodności uchwytów tokarskich możemy wyszczególnić rodzaje trzy szczękowe oraz dwu szczękowe. Pierwsze nadadzą się idealnie do mocowania okrągłych elementów. Drugie zaś do prostokątnych lub kwadratowych.

Czym jest tokarka?

Podstawowym zastosowaniem uchwytów tokarskich jest umieszczenie ich na tokarce. Jest to specjalistyczna obrabiarka, której przeznaczenie to obróbka przez skrawanie przedmiotów najczęściej o powierzchni brył obrotowych. Są nimi między innymi wałki, stożki, kule, gwinty wewnętrzne oraz zewnętrzne. Obróbczym narzędziem są najczęściej noże tokarskie. Jednak to nie wszystko, mogą to być również wszelkiego rodzaju wiertła oraz narzędzia do gwintowania. Toczenie, czyli obróbkę na tokarce, wykonuje się przez wprawienie obrabianego przedmiotu w ruch obrotowy. Następnie jego powierzchnia jest skrawana przez ruch obrotowy.

Obrabiany przedmiot mocuje się właśnie na specjalistycznych uchwytach tokarskich. W zależności od rodzaju możemy wyróżnić inne tokarki. Tokarki kołowe służą przede wszystkim do obróbki przedmiotów co najmniej sześciokrotnie dłuższych od swojej średnicy. Dzieli się je na stołowe, uniwersalne, produkcyjne, wielonożowe, ciężkie, do obróbki gładkościowej oraz na kopiarki. Pierwsze idealnie sprawdzą się do obróbki małych elementów, np. elementów zegarka. Uniwersalne używa się do wszelkich elementów metalowych oraz nacinania gwintów.

Produkcyjne tokarki charakteryzują się dużą szybkością obróbki oraz szerokim zakresem działań. Idealnie sprawdzą się jako narzędzie do masowej produkcji. Wielonożowe, jak sama nazwa wskazuje, mają kilka noży, którymi obrabiają dany surowiec. Ciężkie tokarki sprawdzą się w obróbce bardzo dużych oraz ciężkich przedmiotów. Można na nich między innymi toczyć, frezować, nacinać, wytłaczać lub wiercić. Tokarki do obróbki gładkościowej służą do wykańczania danej powierzchni za pomocą kilku, bardzo ostrych noży.

Ostatni rodzaj kopiarki służą do obróbki wzoru za pomocą odpowiedniego wzornika. Skupiając się na uchwytach tokarskich powinniśmy zwrócić swoją uwagę na tokarkach uchwytowych. Służą one do obróbki przedmiotu, który znajduje się właśnie na takich specjalistycznych uchwytach. Dzieli się je na poziome oraz pionowe. Poziome mają specjalnie dwa suporty krzyżowe. Pracują w cykach prostokątnych automatycznie. Możemy obrabiać przedmiot trzymany w uchwytach tokarskich wieloma narzędziami jednocześnie. Pionowe mają lepszy dostęp do surowca przez swój kształt. Możemy za jej pomocą wytłoczyć powierzchnię cylindryczną. Innym rodzajem tokarek są tarczowe, które służą do obróbki stosunkowo niskich przedmiotów, które mają dużą średnicę. Są to między innymi tarcze oraz koła.

Tokarki karuzelowe mają pionową konstrukcję, która zapewnia większą stabilność obrabianego przedmiotu, dokładność oraz ergonomię. Są bardzo często występującym rodzajem tokarki. Inny rodzaj to rewolwerowa, która posiada obrotową głowicę. Są szybkie oraz wydajne. Półautomaty tokarskie to zautomatyzowane narzędzia, które nie wymagają dużej interwencji człowieka. Jedyną czynnością musi być umieszczenie przedmiotu na uchwycie tokarskim oraz zdjęcie go.

