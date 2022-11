Do jakiego pomieszczenia wybrać stół rozkładany?

Stół symbolizuje więzi rodzinne, ognisko domowe, a także budowanie więzi oraz wspólnoty. Nieprzypadkowo to właśnie stół jest jednym z pierwszych kupowanych mebli do nowego mieszkania. Jeżeli i Państwo znajdują się na tym etapie, Meble Makarowski chętnie pomogą w wyborze odpowiedniego stołu.

Jak zbudowany jest stół rozkładany?

Najprostszy podział stołów obejmuje stoły rozkładane i nierozkładane. Nas interesują te pierwsze, czyli stoły z rozsuwanym blatem, w którym można umieścić dodatkowy element. Dzięki przemyślanej konstrukcji blat dzieli się na dwie równe połowy, które po zwolnieniu blokady, można rozsunąć na boki i z odkrytego schowka wyjąć 3 element blatu. Umieszcza się go na środku stołu, a następnie dosuwa do niego pozostałe elementy. W ten sposób można powiększyć długość stołu o ok. 40 do 60 cm, zależnie od wybranego modelu. Istotnym elementem, w który wyposażony jest drewniany stół rozkładany, są prowadnice, po których przesuwają się połówki blatu. Zwykle są one wykonane z drewnianych listew, ale nowoczesne stoły mogą też posiadać prowadnice metalowe lub łożyska.

Kiedy warto kupić stół rozkładany?

Możliwość rozłożenia stołu i zwiększenia jego rozmiaru jest cenna w małych mieszkaniach. Jeżeli wielkość pomieszczenia nie pozwala na to, aby na stałe znajdował się tam duży stół, polecamy kupić w sklepie Meble Makarowski stół do jadalni rozkładany. Szybko i bez wysiłku będzie można go powiększyć, kiedy przyjdzie na to pora — przed wizytą gości lub kiedy będziemy potrzebować więcej miejsca do pracy. Na co dzień stół może mieć złożony blat, zajmując przy tym mniej cennego miejsca. Stoły rozkładane szczególnie chętnie są kupowane do mieszkań, z uwagi na ich ograniczoną powierzchnię. Warto jednak wspomnieć o tym, że rozkładany stół i 4 krzesła ma znacznie więcej zastosowań, niż tylko jedzenie przy nim posiłków i biesiadowanie.

Stół okrągły rozkładany do salonu

Bardzo dobrym miejscem na umieszczenie stołu jest salon z wykuszem. Wykusz to wystająca poza obrys część pomieszczenia zamknięta 3 ścianami. W wielu domach popularne są wykusze trapezowe i półkoliste. To naturalne miejsce do postawienia tam okrągłego stołu z 4 krzesłami. Widok roztaczający się z okien na pewno umili picie popołudniowej herbatki lub wspólne niedzielne śniadanie z całą rodziną.

Stół do jadalni rozkładany

Jadalnia to oddzielne pomieszczenie, przeznaczone do wspólnego jedzenia obiadów i organizowania w nim imprez rodzinnych. Współczesne projekty domów rzadko uwzględniają to pomieszczenie, zwykle jadalnia jest częścią salonu. Jednak w wielu istniejących domach jadalnia nadal funkcjonuje i jest często używanym miejscem, nie tylko w niedziele i święta. Duży i wygodny stół, który dodatkowo można rozłożyć i powiększyć o kolejne 2 miejsca siedzące, pozwoli zaprosić do niego nie 4, ale 6, 8, a nawet i 10 osób. Do jadalni najbardziej pasują stoły prostokątne, które są bardzo wygodne w użytkowaniu i ułatwiają aranżowanie pomieszczeń.