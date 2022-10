Dobre biuro w Warszawie? Koniecznie zwróć na to uwagę!

Dostęp dla pracowników

Zwykle zaczyna się przegląd parametrów od lokalizacji, ale pod kątem jej prestiżu czy własnej wygody. Tymczasem najważniejszy dla rozwoju firmy jest dostęp kadr i to należy wziąć pod uwagę, szukając biura do wynajęcia. A to dość skomplikowana sprawa, bo biuro Warszawa daje możliwość pracownikom dotrzeć metrem, autobusem, tramwajem, samochodem, pieszo, rowerem czy hulajnogą i każda z tych opcji będzie preferowana w innych rejonach miasta. Warto więc zastanowić się, na jaki wariant postawić i dopasować do tego lokalizację biura. Ostatecznie – jeśli dotarcie do pracy będzie bardzo uciążliwe, trudno będzie znaleźć profesjonalistów, którzy się zatrudnią w biurze.

Usługi dodatkowe

Jeśli chodzi o utrzymanie biura, to z tym nie ma problemu, bo praktycznie w każdej lokalizacji można zdecydować się na biura serwisowane. To, na co się coraz częściej zwraca uwagę, to dostępność usług komplementarnych, czyli czy to jakichś sklepów, czy dobrego bistro w okolicy, czy jakichś punktów usługowych, które mogą mieć strategiczne znaczenie. Tutaj wymagania firm mogą być bardzo różne, natomiast warto pamiętać o tym, że nawet najbardziej prestiżowy budynek będzie fatalnym miejscem na biuro dla firmy, jeśli zostanie osadzony pośrodku pustki usługowo-handlowej, dlatego tak wiele mówi się o zintegrowanym rozwoju tkanki miejskiej.

Cenowa stabilność jest kluczem

To może nie jest zaskoczenie, tylko kryterium, któremu zwyczajnie nikt nie poświęca uwagi, choć wydaje się oczywiste, że by należało. Bo kwestia ceny najmu to jedno, a to, jak ta cena będzie mogła się zmieniać w przyszłości, to już coś zupełnie innego, a dziś to ma znaczenie jeszcze większe niż kiedykolwiek wcześniej. W umowach często opisane są warunki podwyżek i sposób ich obliczania – to daje firmom tak pomocną stabilność i przewidywalność. Ostatecznie nie chodzi o to, żeby wynająć tanie biuro w Warszawie, tylko żeby mieć miejsce, w którym firma mogłaby się rozwijać bez zaskoczeń w postaci częstych zmian cen i innych warunków działania.

Nie na wszystko przy wyborze biura ma się wpływ, ale są takie czynniki, które należy pamiętać i weryfikować. Przeniesienie uwagi z ceny i prestiżu na wygodę, ergonomię i stabilność może być dla wielu firm początkiem dynamicznego rozwoju nawet w trudnych warunkach.