Dobre zaplanowanie kuchni – radzi Andal Studio Mebli w Rybniku

Andal Studio Mebli w Rybniku z szeroką ofertą produktów Verle

Jeśli mieszkasz na Śląsku i szukasz dobrego studia, Rybnik ma na swojej mapie takie miejsce. To studio Andal. Jego szeroka oferta jest dopasowana do oczekiwań wymagających klientów. Obejrzysz w nim realizacje marki Verle Home. To niemiecki producent mebli oferujący unikatowe zestawy do kuchni i nie tylko. Meble Verle to oryginalne i eleganckie komplety, w których wygląd idzie w parze z funkcjonalnością. Wiele stylów, wybarwień frontów i rozwiązań ułatwiających korzystanie z szafek umożliwia zaplanowanie zabudowy od A do Z.

Architekt wnętrz w studiu Andal pomoże Ci dopasować meble do kuchni, a ekipa sprawnie przeprowadzi montaż. Unikatowe meble Verle mają jeszcze jedną zaletę: solidne wykonanie. Najlepsze materiały i elementy sprawiają, że producent udziela 5 lat gwarancji na meble.