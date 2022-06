Dobry sprzęt muzyczny - jak go wybrać? Co wziąć pod uwagę?

Jak wybrać sprzęt muzyczny najwyższej jakości?

Głośniki telewizyjne do oglądania filmów i słuchania muzyki to dla ciebie zdecydowanie za mało? Marzą ci się dobrej jakości głośniki podłogowe? Chcesz korzystać nie tylko z serwisów streamingowych, lecz także oryginalnych płyt i nagrań? Potrzebujesz dobrego sprzętu audio! Zanim jednak zdecydujesz się na najnowsze i najdroższe głośniki, pomyśl chwilę. Wymarzony sprzęt audio dla wielu osób może oznaczać coś zupełnie innego. Jeśli nie jesteś audiofilem i nie zwracasz uwagi na brzmienie każdej pojedynczej nuty, być może najbardziej zaawansowane systemy audio to nie jest to, czego aktualnie potrzebujesz. Być może potrzebny ci zestaw solidnych kolumn głośnikowych, które pozwolą zadbać o optymalną jakość dźwięku. Wybierając głośniki lub jakikolwiek inny sprzęt audio, warto skorzystać z podpowiedzi specjalistów i zastanowić się, czego właściwie potrzebujesz.

Sprzęt audio — kluczowe parametry

Nie daj się przekonać, że im silniejsze są basy, tym efektowniej będzie brzmieć muzyka. W branży audio bardzo mocno podkreśla się znaczenie równowagi. Dominacja jednego zakresu zarówno w przypadku kina domowego, jak głośników umożliwiających słuchanie muzyki, prowadzi do zagłuszenia np. partii wokalnych czy innej linii melodycznej. Od urządzeń audio masz prawo oczekiwać, że będą chronić przed taką sytuacją, ale mocne brzmienie uruchamiać będą tylko wtedy, gdy będzie to potrzebne. Zasada te zresztą nie dotyczy tylko niskich tonów. Kluczowe kryteria doboru samych głośników to:

efektywność, czyli ciśnienie akustyczne, które jest w stanie wygenerować kolumna po dostarczeniu jej określonej mocy, podaje się ją w dB, optimum to 87 – 90 dB, natomiast możesz znaleźć modele o wyższych parametrach;

moc — nie jest to kluczowy parametr, ważny jest jednak dla doboru wzmacniacza, który powinien korespondować z głośnikiem;

impedancja — opór stawiany przez głośnik podczas przepływu sygnału elektrycznego, co zmienia się z częstotliwością; im niższa impedancja, tym trudniej napędzić kolumny

dopasowanie impedancyjne — najlepsze rozwiązanie to dobór wzmacniacza i głośników o takiej samej impedancji, np. 4 omy lub 8 omów.

Sprzęt do odtwarzania muzyki a design domu

Wybierając głośniki przednie, jak i cały system kina domowego, warto zwrócić także uwagę na jego design. Dzisiaj producenci, szczególnie ci renomowani, dbają również o to, aby sprzęt audio stanowił ważny element wystroju i aranżacji wnętrza. Różnorodność wykończenia głośników pozwala dopasować je do odmiennych pod względem charakteru wnętrz.