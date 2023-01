Dom, do którego będziesz chciał wracać – zamieszkaj na Osiedlu Skowronkowa

Przestrzeń, która daje możliwości

Nowe osiedle będzie składało się z 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych. Do wyboru są mieszkania o powierzchni od 108 do 130 mkw. Dzięki temu każdy znajdzie przestrzeń idealną dla siebie.

Spacer po Osiedlu Skowronkowa zacznijmy od okolicy, która łączy bliskość miasta z bliskością natury. Wystarczy zaledwie 15 minut, aby dostać się do centrum Lublina, a w pobliżu inwestycji nie brakuje przystanków autobusowych, restauracji, sklepów, przychodni placówek edukacyjnych…Czyli wszystkiego co potrzebne do codziennego funkcjonowania. Mając ochotę na oddech od obowiązków do wyboru mamy relaks w pobliskim lesie Dębówka, spacer po Ogrodzie Botanicznym UMSC lub po Muzeum Wsi Lubelskiej. Znajdą się również wyznaczone trasy dla wielbicieli rowerowych wypraw. Osiedle Skowronkowa to miejsce, w którym każdy może robić to co daje mu przyjemność.

Budynki, które współgrają z otoczeniem

Poznaliśmy już okolicę – czas na budynki, które tworzą spójną całość zarówno ze sobą, jak i z otoczeniem.

Inwestycja wyróżnia się pod względem walorów estetycznych oraz wysokiej jakości detali i użytych materiałów. Wyszczególnić tu możemy m.in. cegłę oraz tynk strukturalny, które w duecie dodają budynkom charakterom. Na uwagę zasługuje również podejście do zieleni, która jest nie tylko tłem, ale integralną częścią całej koncepcji. Każde mieszkanie ma swój własny ogród, a dodatkowymi elementami są specjalnie zaprojektowane linki dla pnączy oraz zadaszenia pełniące funkcję donic. Rośliny mogą pojawić się również na zewnętrznych tarasach - wszystko zależy od potrzeb i gustu przyszłych mieszkańców.