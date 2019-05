Dom na Parkowej: połączenie klasyki z nowoczesnością

Kolekcja Parkowa ma kilka różnych wariantów, co w dużym stopniu ułatwia wybór projektu pod konkretne potrzeby. Wszystkie są pięknymi bryłami parterowymi ze strychem nadającym się do adaptacji. Osoby dysponujące nie tylko większą działką, ale i odpowiednimi zasobami finansowymi na pewno zachwyci luksusowa Rezydencja Parkowa zbudowana na planie dwóch prostokątów. Ten projekt pozwoli się wyróżnić wśród typowo willowego osiedla miejskiego czy podmiejskiego. Ciekawie też zaprezentuje się na obszarze wiejskim – coraz częściej zdarzają się niebanalne budynki wtopione w krajobraz wiejskiej przyrody, a ten projekt to nowoczesne spojrzenie na styl dworkowy. Uwagę przykuwa ekskluzywny dziedziniec wjazdowy z tak charakterystycznym dla całej kolekcji wysokim portykiem wejściowym z kolumnami, który prowadzi do obszernego przedsionka. Piękne elewacje urozmaicono tarasem i podcieniami od strony ogrodowej. Bardzo interesująco podzielono wnętrze domu: składa się ono z części dziennej z rozległym salonem, otwartej na ogród jadalni i nowoczesnej w wystroju kuchni z funkcjonalną wyspą. Z kolei część sypialna to przede wszystkim cudowny apartament z pokojem kąpielowym i garderobą oraz trochę mniejsze dwie sypialnie z łazienką. W tej strefie został również zlokalizowany gabinet, do którego można się dostać bezpośrednio z salonu, oraz dodatkowe pomieszczenie WC. Z kuchni bezpośrednio przechodzi się do części garażowo-gospodarczej, gdzie znajduje się nie tylko kotłownia i dwustanowiskowy garaż, ale także bardzo praktyczne na co dzień pomieszczenia, jak magazyn przeznaczony do przechowywania różnego rodzaju sprzętów ogrodowych oraz spiżarnia na zapasy, domową winnicę lub przetwory. Warto zwrócić uwagę na wariant rezydencji, który obejmuje rozległy strych nadający się do adaptacji – to niemal 70 m2 dodatkowej powierzchni. Projekt jest dostępny nie tylko w wersji lustrzanej, ale także pomniejszonej, oraz wersji z poddaszem użytkowym – ten ostatni wariant uwzględnia nawet ogromną, ponad stumetrową piwnicę, którą można wykorzystać jako domowe SPA. Warto podkreślić, że nawet wariant rezydencji nie będzie generował wyjątkowo wysokich kosztów realizacyjnych i eksploatacyjnych, ponieważ zastosowano w nim energooszczędne rozwiązania, nowoczesne materiały, a sama bryła jest dość zwarta. Co więcej, projekt wyróżnia nieskomplikowana konstrukcja, a to ułatwi budowę. Rezydencja Parkowa jest zatem fantastyczną propozycją dla osób, którym zależy na podkreśleniu swojego statusu, ale jednocześnie chcą przeznaczać rozsądne kwoty na utrzymanie domu. Równie reprezentacyjny charakter mają mniejsze warianty, a więc seria Willa Parkowa i Dom na Parkowej. Mniejsza powierzchnia użytkowa nie powoduje uszczerbku na funkcjonalności - to nadal bardzo funkcjonalne propozycje łączące w sobie estetykę klasyki z nowoczesnym spojrzeniem na rozwiązania architektoniczne. Mogą sobie na nie pozwolić nawet ci, którzy nie dysponują wyjątkowo dużą działką, ale marzą o domu z charakterem. W niektórych wariantach willi zastosowano inne ułożenie garażu, który nie wystaje z przodu, ale jest zlokalizowany z boku. Potrzeba takiego rozwiązania wynika niekoniecznie z kwestii estetycznych, ale najczęściej z posiadania płytkiej działki. Projektanci pomyśleli również o tych, którzy dysponują działką z ogrodem z boku, a nie z tyłu albo działką narożną, więc jeden z wariantów willi został zaprojektowany na planie litery „L” z dobudowanym garażem. W ten sposób można wyjątkowo gustownie odseparować garaż od reprezentacyjnej części wejściowej – samochody mogą zaś parkować na podjeździe. Takie rozwiązanie kojarzy się z amerykańskimi przedmieściami. Inwestorzy mają również możliwość zdecydowania się na bardzo ekonomiczny wariant serii Domów na Parkowej z garażem pojedynczym, węższą bryłą i przede wszystkim strychem zaprojektowanym w drewnianej konstrukcji belkowej, a nie płyty monolitycznej, co pozwala nieco obniżyć koszty budowy. Na strych w tej wersji prowadzą wyciągane schodki drabinkowe, co jeszcze mocniej redukuje koszty budowy domu. Jest to pewnością doskonała propozycja dla osób, które ze względów finansowych bądź praktycznych nie potrzebują bardzo dużego domu, ale szczególnie im zależy na jego reprezentacyjnym charakterze oraz wysokim komforcie mieszkania. Warto też podkreślić, że kolekcja Parkowa umożliwia wybór optymalnego projektu zarówno dla pary bez dzieci, jak i dużej rodziny. To również świetna opcja na luksusowy dom dla seniorów. Różnorodność wariantów sprawia, że dość łatwo dopasować konkretną opcję zarówno do swoich możliwości finansowych, jak i wymagań pod kątem wygody mieszkania. Odpowiedni poziom wygody gwarantują zarówno opcje o powierzchni użytkowej niewiele ponad 109 m2, jak i rezydencja o powierzchni niemal 300 m2. Co ważne, nawet najmniejszy wariant Domu na Parkowej prezentuje się niezwykle elegancko, ale także daje domownikom ogromny komfort w codziennym życiu. Dom fantastycznie komponuje się z otoczeniem i sprawia wrażenie wręcz idealnie wpisanego w krajobraz miejski lub podmiejski. Praktyczny i dobrze przemyślany program użytkowy Kolekcja Parkowa przewiduje zorganizowanie całego programu użytkowego na parterze. Widać dużą dbałość o zachowanie klarownego i ergonomicznego podziału na strefy tak, aby nie odbierać im konkretnego charakteru i nie zacierać funkcji im przypisanych. Hałasy dobiegające z kotłowni w żaden sposób nie będą zakłócać ciszy nocnej, ponieważ sypialnie są od niej oddalone. Kuchnia w sposób naturalny łączy się z jadalnią, niektóre warianty przewidują bardzo nowoczesne i wygodne rozwiązanie, jakim jest wyspa kuchenna. Wszystkie opcje uwzględniają zaś ekskluzywne w wyglądzie wejście prowadzące do sieni z praktyczną szatnią, w której można pozostawić ubrania wierzchnie oraz obuwie. Sypialnia rodziców jest połączona z garderobą i łazienką, natomiast w dwóch mniejszych sypialniach dla dzieci przewidziano jedną łazienkę pomiędzy nimi oraz funkcjonalnie wbudowane szafy. Uwagę zwracają duże okna z dekoracyjnymi szprosami, które nie tylko dobrze doświetlają wnętrza, ale także nadają elewacji eleganckiego wyrazu. Punktem niesamowicie reprezentacyjnym jest oczywiście przestronny i jasny salon, pięknie połączony z zadaszonym tarasem poprzez duże przeszklenie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przeszklenia mają formę łuku, co nawiązuje bezpośrednio do rozwiązania zastosowanego od strony frontowej. Jednocześnie to przeszklenie również ma szprosy, więc fantastycznie komponuje się ze znajdującym się na tylnej fasadzie oknami. Nad salonem przewidziana jest pustka i otwarcie na antresolę w większości wersji domów z tej kolekcji. Niezwykle oryginalnym, a zarazem funkcjonalnym pomysłem jest umieszczenie eleganckiego komina pośrodku drzwi tarasowych. Przede wszystkim pozwala to osiągnąć niebywale wręcz dekoracyjny akcent zewnętrzy i wewnętrzny. Na tym jednak nie kończą się walory tego rozwiązania, ponieważ sprytne ulokowanie kominka w tym miejscu umożliwia efektywne dogrzanie zimniejszej strefy w okresie zimowym. Nawet w największe mrozy domownicy mogą usiąść wygodnie w fotelach blisko przeszklenia i w dużym komforcie obserwować życie przyrody na zewnątrz.

Praktyczny i estetyczny taras