Domki letniskowe i rekreacyjne – wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć!

Domki rekreacyjne – czym są?

Domkiem letniskowym możemy nazwać budowlę, którą wykorzystujemy zazwyczaj w ciepłym okresie roku kalendarzowego. Natomiast domek rekreacyjny, to bardzo często konstrukcja całoroczna. Gotowe domki całoroczne mogą być wykonane z drewna, metalu czy kompozytów. Dzięki temu każdy ma możliwość dopasowania ich pod swoje własne potrzeby.

Część dostępnych modeli, to domki parterowe. Jednak znajdą się również takie, które posiadają poddasze, a nawet balkon, dzięki czemu zyskamy dodatkową powierzchnię użytkową.

W niektórych przypadkach możliwa jest również budowa takiego domku bez zezwoleń. To jednak zależy od lokalizacji, w której dom ma się znaleźć. Przepisy mogą się różnić w zależności od wymagań lokalnych urzędów.

Wykonanie domków

Na domek letniskowy składa się rama szkieletowa, która wykończona jest zewnętrzną deską boazeryjną o odpowiedniej (na przykład 18 milimetrów). Na podłodze używa się natomiast grubszego materiału (na przykład 28 milimetry).

Domek letniskowy najczęściej ocieplany jest warstwą wełny mineralnej bądź też styropianu. Firmy oferują możliwość zmiany tych parametrów. Dodatkowo wszystkie elementy budowli powinny zostać zabezpieczone impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym.

Dostępne domki rekreacyjne na sprzedaż mogą być duże lub małe. Całoroczne lub letniskowe. Bardzo często w trakcie konsultacji z producentem, możemy również wybrać podział poddasza, sposób zabezpieczenie podłogi, zabudowę schodów, a nawet rozmieszczenie wewnętrznych ścianek zgodnie z naszymi potrzebami i wymaganiami. Daje to nam praktycznie nieograniczone możliwości stworzenia swojego domku marzeń.

Wielu producentów oferuje także projekt oraz wykonanie domków gospodarczych, które świetnie sprawdzą się na naszej działce oraz zabezpieczą najważniejsze dla nas maszyny i narzędzia.

Zalety domków wakacyjnych

Wspomniane konstrukcje posiadają wiele zalet, które uprzyjemnią nam korzystanie z domku.

Najbardziej oczywista, to relaks oraz wypoczynek w wygodnych i komfortowych warunkach, niezależnie od tego czy spędzamy czas w samotności, czy z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Domki letniskowe możemy również wynajmować, gdy z nich nie korzystamy.

Musimy także pamiętać, że posiadając własne domki letniskowe producent może dostosować go do naszych indywidualnych potrzeb. Mówimy tutaj, chociażby o jego rozmiarze, czy rozkładzie pomieszczeń.

Dzięki nowoczesnym materiałom wykorzystywanym do ich budowy dostępne są domki przeznaczone do wykorzystywania w okresie letnim, a także całoroczne. Nasz domek (i to niezależnie czy jest to tylko domek letniskowy, czy też całoroczny) może zagwarantować nam bezpieczną oazę i spokojny relaks w relaksującym otoczeniu.