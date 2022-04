Domy modułowe na Lubelszczyźnie. Czy warto?

Mimo że w ciągu ostatnich dwóch lat koszty budowy domu znacząco wzrosły, na rynku budowlanym w województwie lubelskim nie widać stagnacji. Wyższe ceny materiałów i wykonawstwa część inwestorów skłaniają jednak ku poszukiwaniu nowych rozwiązań. Alternatywą dla tradycyjnych metod może być budownictwo modułowe, na które warto zwrócić uwagę nie tylko ze względu na oszczędności. Jakie argumenty za tym przemawiają? Co trzeba wiedzieć, planując budowę domu modułowego na Lubelszczyźnie?

Energooszczędne domy modułowe

Domy modułowe bardzo często są nowoczesnymi, energooszczędnymi lub pasywnymi (samowystarczalnymi) budynkami. Dla inwestora oznacza to podwójne oszczędności – na etapie budowy oraz w trakcie eksploatacji. Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, koszty są uzależnione od wielkości budynku, standardu oraz wyposażenia. Za wykończony dom z nowoczesnymi instalacjami zapłacicie od ok. 350 do nieco ponad 600 tysięcy złotych (wliczając w to projekt i wykonawstwo).

Decydując się na technologię modułową, nie musicie też zatrudniać inspektora nadzoru. Ze względu na to, że dom wznoszony jest z prefabrykowanych elementów, zbędna okazuje się również ochrona placu budowy przed kradzieżą materiałów. Podobnie wygląda sprawa ze sprzątaniem po docinaniu, nawiercaniu, rozrabianiu zapraw itp.

Dom modułowy – dlaczego warto?

Oczywiście zalety budownictwa modułowego i domów energooszczędnych nie dotyczą wyłącznie aspektu finansowego. Wśród atutów tej technologii warto wymienić także:

krótki czas realizacji : dom modułowy, w zależności od technologii, zwykle powstaje w czasie od jednego do trzech miesięcy, a więc kilkakrotnie szybciej niż dom wzniesiony tradycyjną metodą (zazwyczaj ok. roku). Co ważne, możliwość prowadzenia prac nie jest zależna od warunków pogodowych;

wygodną i tanią eksploatację : konstrukcja i materiały zapewniające małe straty ciepła, rekuperacja, wydajne systemy ogrzewania (sufitowego lub podłogowego) oraz często montowana fotowoltaika sprawiają, że zaopatrzenie budynku w energię jest bardzo tanie (a wręcz darmowe), nie wymaga też od mieszkańców dużego wysiłku;

względy zdrowotne : we wspomnianych systemach ogrzewania nie korzysta się z grzejników, na których gromadzi się kurz. Ich specyfika pozwala wyeliminować problem podnoszenia się drobinek kurzu wraz roztoczami, zarodnikami pleśni, bakteriami czy wirusami. To sprawia, że domy energooszczędne są dużo bezpieczniejsze dla alergików i osób z obniżoną odpornością;

względy ekologiczne: zredukowany niemal do zera pobór energii z sieci to zmniejszenie ilości emitowanych przez wasze gospodarstwo domowe gazów cieplarnianych i efektywne przyczynienie się do spowolnienia zmian klimatycznych.

Komu powierzyć budowę domu modułowego?

Wybór wykonawcy domu wpływa na wiele aspektów jego eksploatacji – m.in. estetykę budynku, koszty użytkowania oraz wygodę. Ważne jest też to, czy dana firma działa na terenie, na którym zamierzacie zrealizować inwestycję. Planując budowę modułowego domu energooszczędnego na Lubelszczyźnie, zapoznajcie się z ofertą dostępną na https://lumenprof.pl/.