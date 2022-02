Domy na sprzedaż w Gliwicach: czy można jeszcze kupić posesje, które są świetnie skomunikowane z otoczeniem?

Dobry dom jednorodzinny na sprzedaż — o czym warto pamiętać przed zakupem?

Wymarzony dom musi spełniać nasze oczekiwania na wielu różnych płaszczyznach. Powinniśmy pamiętać o tym, że nawet idealny, duży i nowoczesny dom nie jest samotną wyspą. Powinien być doskonale skomunikowany z otoczeniem, bo tylko w ten sposób będziemy mogli szybko dostać się do pracy, szkoły czy do lekarza.

Najlepsze firmy budowlane, które w swojej ofercie mają domy na sprzedaż w Gliwicach, jak Dom100.eu - https://dom100.eu/nieruchomosci-gliwice/domy-na-sprzedaz/, doskonale zdają sobie z tego sprawę. Już pierwszy rzut oka na położenie nieruchomości na mapie miasta może powiedzieć nam o inwestycji bardzo wiele.

Aglomeracja Śląska, w skład której wchodzą też Gliwice, to ludny, zamieszkany przez ponad dwa miliony osób teren, gdzie znajduje się kilkanaście dużych miast. Jeśli interesują nas domy na sprzedaż w śląskim, to musimy na taki zakup patrzeć w ujęciu regionalnym.

Warto upewnić się, czy osiedle znajduje się blisko centrum, a jednocześnie na uboczu, w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych, które tworzą naturalną barierę, chroniącą nas przed hałasem i niektórymi zanieczyszczeniami. Przykładem tak zrealizowanej inwestycji jest na przykład osiedle domów w Pyskowicach, skąd można dostać się do centrum Gliwic w zaledwie kwadrans.

Infrastruktura otoczenia — dlaczego jest tak ważna?

Bez względu na to, czy interesują nas małe domy na sprzedaż, czy luksusowe wille, powinniśmy upewnić się, czy deweloper zadbał o to, by nieruchomość znajdowała się w bliskim sąsiedztwie podstawowych usług. Można tu wskazać na:

przystanki komunikacji autobusowej,

budynki użyteczności publicznej (place zabaw, domy kultury, siłownie i boiska sportowe),

jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin, starostwa),

główne drogi dojazdowe (autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe).

Jeśli zabraknie jednego z tych czynników, to realnie wpłynie to na nasz komfort życia. Nikomu nie uśmiecha się, by jeździć do urzędu miasta starymi, niewyremontowanymi drogami, które często się korkują, na przykład na newralgicznych skrzyżowaniach.

Warto upewnić się, że sprzedawane domy nie są też zbyt mocno oddalone od sklepów. Nawet jeśli zwykle korzystamy z oferty dużych hipermarketów, to może przecież zdarzyć się sytuacja, kiedy wygodniej będzie przejść kilkaset metrów do sklepu spożywczego i kupić jeden produkt, którego nam zabrakło.

Dobrze zaplanowane inwestycje mieszkaniowe wyróżnia właśnie to, że o takie kwestie możemy być w pełni spokojni, bo wiemy, że wykonawca wybrał działkę budowlaną w taki sposób, by zapewnić mieszkańcom jak największy komfort życia.

Jakość wykonania budynku — co trzeba wiedzieć?

Zakup wymarzonego domu to spory wydatek. Dobrze byłoby, gdybyśmy w cenie dostawali nieruchomość, którą wykonano w podwyższonym standardzie deweloperskim. Na stanie powinny być więc instalacje (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, C.O.), a także tynki, wylewki czy ogrodzenie.

Warto zwrócić też uwagę na to, czy układ funkcjonalny pomieszczeń spełnia nasze oczekiwania. Cenione w branży firmy, jak Dom100.eu, projektują swoje nieruchomości w taki sposób, by realna powierzchnia użytkowa była jak największa. Znacznie ułatwia to aranżację wnętrz i zwiększa komfort lokatorów.