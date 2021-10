Dopadło cię jesienne przesilenie? Wykonaj badania krwi!

Badania krwi – podstawowe narzędzie diagnostyczne

Do czego służy morfologia (https://badaniakrwi.pl/)? Pozwala na wykrycie anemii, niedoborów odporności, stanów zapalnych, infekcji i innych nieprawidłowości. Zwykłe pobranie krwi umożliwia wczesne wykrycie wielu chorób, jak na przykład cukrzyca, która od jakiegoś czasu uchodzi za chorobę cywilizacyjną. Warto więc zdecydować się na badania diagnostyczne właśnie pod tym kątem. Jesienią odnotowujemy spadek energii, dotyka nas apatia, u kobiet zdarzają się zaburzenia miesiączkowania – to może być zwyczajne jesienne przesilenie, jednakże warto skontrolować stan organizmu. Być może borykamy się z anemią albo nasza tarczyca odmawia posłuszeństwa, co prowadzi do nieprzyjemnych objawów. Czasami to właśnie przesileniu jesiennemu przypisujemy wiele dolegliwości, za pomocą których nasz organizm alarmuje o nieprawidłowościach. Kiedy za oknem rozpanoszy się jesienna aura, warto więc zapisać się na wizytę do swojego lekarza rodzinnego. Z pewnością pierwszym skierowaniem, jakie dostaniemy, będzie skierowanie na podstawowe badania krwi. Wyniki zawsze warto skonsultować z lekarzem kierującym, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się dobre.

Podstawowe badania krwi i co jeszcze?

Badania podstawowe umożliwiają przeanalizowanie stanu organizmu, przede wszystkim układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego i poziomu płytek krwi. Przy okazji wykonywania morfologii warto jednak poszerzyć diagnostykę o próby wątrobowe, hormony płciowe, profil lipidowy, pomiar glukozy, badania związane z krzepliwością krwi (oznaczenie czasu kaolinowo-kefalinowego APTT, czasu protrombinowego PT czy poziomu fibrynogenu), badania serologiczne. Istotna jest także diagnostyka anemii, diagnostyka osteoporozy, diagnostyka infekcji. Uzyskane w ten sposób wyniki i parametry krwi pozwolą na kompleksową ocenę stanu organizmu, a w razie potrzeby lekarz prowadzący skieruje na dalszą pełną diagnostykę lub wdroży odpowiednie leczenie. Można się zdecydować także na badania genetyczne, przydatne do wykrywania skłonności do tak poważnych chorób, jak nowotwory, choroba Alzheimera itp. Dodatkowo warto przebadać mocz i kał.

Diagnostyka chorób tarczycy

Podczas wykonywania rutynowych badań krwi warto także zdecydować się na diagnostykę chorób tarczycy. Schorzenia te są stosunkowo częste, a ich wczesne wykrycie pozwala na uniknięcie wystąpienia nieprzyjemnych objawów. Najbardziej znane choroby tarczycy to przede wszystkim Hashimoto, niedoczynność lub nadczynność tarczycy, a także choroba Gravesa-Basedowa. Każda z nich potrafi skutecznie utrudniać życie. Jednym z objawów chorób tarczycy jest senność, zmęczenie, zaburzenia miesiączkowania u kobiet, stany depresyjne. Łatwo więc przypisać je jesiennej chandrze. Dlatego tak ważne jest odpowiednio szybkie reagowanie i diagnostyka w tym kierunku. Badania te obejmują: TSH, fT3, fT4, Anty-TPO, Anty-TG. W razie wykrycia nieprawidłowości otrzymasz skierowanie do endokrynologa, który podejmie leczenie.

Badania krwi – jak się przygotować?

Dla uzyskania wiarygodnych wyników ważne jest przygotowanie się do badania. Morfologia krwi wykonywania jest w punkcie pobrań laboratorium. Z reguły badania wykonuje się w godzinach porannych, ze względu na to, że do punktu pobrań należy udać się na czczo (to ważne szczególnie w przypadku badania poziomu glukozy). Należy pamiętać jednak o tym, że nie można modyfikować diety na kilka dni przed badaniem. Trzeba się odżywiać tak, jak zawsze i unikać wysiłku fizycznego.

