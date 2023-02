Dowiedz się, jak łatwo rozliczyć deklarację PIT

Aplikacja stworzona do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

PIT program stworzony przez PITax to tak naprawdę aplikacja internetowa, która umożliwia bezproblemowe przejście w zasadzie przez każde rozliczenie podatkowe. Jest dostępna oczywiście w wersji do pobrania na komputer czy inne urządzenie, ale z pewnością najwygodniejsze jest skorzystanie z niej w wersji online: https://www.pitax.pl/program-pit/. Darmowy program PIT 2022 bez wątpienia będzie przydatnym narzędziem dla każdego, kto zdecyduje się w ten sposób wypełnić swoją deklarację podatkową. Umożliwia też oczywiście wysłanie jej do urzędu skarbowego. Wcześniej, po założeniu konta w systemie, pomoże nam (jeśli sami tego nie wiemy) dobrać odpowiednią deklarację PIT, czyli potocznie mówiąc, wybrać odpowiedni formularz podatkowy. Możemy także sami zdecydować, jakim drukiem PIT zamierzamy się rozliczyć. O ile to nie jest aż takie trudne, o tyle już temat ulg jest znacznie bardziej skomplikowany. Ale rozliczając swoje PITy online z tym programem otrzymamy podpowiedzi, z których odliczeń podatkowych możemy skorzystać, a które nie są przeznaczone dla nas. System zada nam proste pytania i na podstawie naszych odpowiedzi wskaże, jakie ulgi są nam należne. Dokładnie wyliczy naszą deklarację i umożliwi nam wysłanie jej do odpowiedniego urzędu skarbowego. Oczywiście otrzymamy niezbędne potwierdzenie złożenia deklaracji, czyli UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).