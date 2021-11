Drenaż na działce - jak wykonać?

Jakich materiałów potrzebujesz, aby wykonać drenaż?

Tradycyjny drenaż wymaga zgromadzenia kilku materiałów. Potrzebować będziesz: rur perforowanych (perforacja pozwala nawodnić ogród) z odpowiednimi łącznikami, geowłókniny i kruszywa gruboziarnistego. Geowłóknina drenażowa jest niezwykle ważna, to właśnie ułożenie tego materiału zmniejsza ryzyko zamulenia kruszywa, który otacza rury, dzięki czemu sieć drenarska będzie dłużej działać.

Jakie kruszywo wybrać? Aby wykonać obsypkę wokół perforowanych rur, warto postawić na kruszywo o uziarnieniu od 2 do 7 mm. Dobrze jest trzymać się tego przedziału, ponieważ za drobne kruszywo - takie jak piasek - może przyczynić się do zamulania otworów w rurach drenarskich, co może zaburzyć prawidłową pracę systemu. Najlepiej sprawdzą się takie rozwiązania jak pospółka rzeczna lub żwiry.

W sytuacji, w której chcesz wprowadzić sieć drenarską do studni chłonnej, masz do wyboru trzy opcje - możesz ją wykonać w formie studni kamiennej (wykop zostaje zasypany odpowiednim kruszywem), studni z kręgów betonowych (tu wykorzystane zostają gotowe, prefabrykowane elementy) lub z tworzywa sztucznego (gotowa studzienka, która zamawiana jest na wymiar).

Warto jeszcze wspomnieć o jednej kwestii, a mianowicie o wylocie rynien. Zaleca się wbudowanie w nich specjalnych wpustów rynnowych, które pozwalają szczelnie włączyć rynnę do drenażu. Zwróć uwagę na to, czy wpust został wyposażony w osadnik - to rozwiązanie pozwoli Ci oczyszczać rynny z liści bądź innych zanieczyszczeń, które spływają z dachu. Osadnik jest niezwykle istotny, jeśli rynna nie ma zabezpieczeń w postaci siatki.

Rury drenarskie, studnie chłonne i ich rozmieszczenie

W większości przypadków rury drenarskie należy rozmieścić w odległości ok. 1,5 - 2 m od siebie. Należy przy tym pamiętać, że ostatnie rury nie powinny znajdować się bliżej niż 2 m od granicy sąsiedniej działki. O tej zasadzie możesz zapomnieć w sytuacji, gdy Twoja działka znajduje się niżej niż działka sąsiada. Wtedy możesz ułożyć rurę drenarską tuż przy granicy.

Z kolei studnia chłonna powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 3 m od granicy działki sąsiada oraz minimum 30 m od najbliższej studni wodociągowej.

Jak połączyć rynnę z drenażem?

Przymocuj do wpustu pełną rurę (o długości około 50-70 cm), a potem przyłącz do niej rurę perforowaną. Montaż rury pełnej pozwala odprowadzić wodę na odległość minimum 50 cm poza obrys ścian fundamentowych, co przyczynia się do zmniejszenia zawilgocenia strefy fundamentowej. To z kolei przekłada się na mniejsze ryzyko powstania szkodliwych dla Twojego zdrowia pleśni czy grzybów.

Układanie rur w gruncie

Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie rur drenarskich na głębokości 60-70 cm. Gdy już to zrobisz, ułóż na dnie wykopu warstwę kruszywa o grubości 25-30 cm. Potem sprawdź spadki - nie powinny one wynosić więcej niż 0,5 - 1,5%.

Kolejny etap polega na rozłożeniu perforowanych rur i ich odpowiednim połączeniu przy pomocy łączników.

Ostatni krok - zasypanie drenażu i ułożenie geowłókniny

Ostatni etap zacznij od usypania kruszywa nad rurą oraz po jej bokach, pamiętaj, że grubość kruszywa nad rurą nie powinna przekraczać granicy 5-10 cm.

Potem musisz ułożyć warstwę geowłókniny. Do wyboru masz różne opcje (przepuszczalną, filtracyjną etc.), jednak naszym zdaniem najlepiej sprawdza się geowłóknina drenażowa https://www.ag-geo.eu/produkty/geowloknina/geowloknina-drenazowa. Pamiętaj, że w przypadku, w którym drenaż jest węższy niż 50 cm, to geowłókninę musisz rozłożyć też po bokach wykopu.

Na koniec musisz zasypać geowłókninę ziemią, najlepiej użyć tej pozyskanej z wykopów.