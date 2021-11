Drukarka 3D w każdej szkole podstawowej. Rusza program „Laboratoria przyszłości”

Polska szkoła staje przed wielką szansą. Rusza program „Laboratoria Przyszłości” w ramach którego szkoły mogą uzyskać bardzo wysokie, bezzwrotne dofinansowanie. Środki mają zostać przeznaczone na doposażenie szkół w sprzęt do nauki umiejętności przyszłości. Oznacza to, że dzieci będą mogły korzystać z drukarek 3D, robotów edukacyjnych i kamer. A to dopiero początek listy przedmiotów, które zostaną udostępnione uczniom.

Do 1 września 2022 r w każdej szkole podstawowej w Polsce ma znaleźć się drukarka 3D. To wszystko dzięki rządowemu programowi „Laboratoria przyszłości”, którego budżet opiewa na kwotę miliarda złotych. O bezzwrotne dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie szkoły podstawowe w Polsce. Co więcej, przystąpienie do programu nie wymaga wkładu własnego.

„Laboratoria przyszłości”? – wysokość dofinasowania

Kwota dofinansowania przyznawana w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości: uzależniona jest od wielkości szkoły, która ubiega się o grant. Co ważne, na pieniądze na nowoczesny sprzęt mogą liczyć zarówno placówki z dużych miast, jak i małe szkoły wiejskie. Dzięki temu dzieci z całej Polski będą mogły odkrywać swoje talenty i rozwijając kreatywność, która przyda im się w przyszłości.

Na najniższe dofinansowanie mogą liczyć placówki, w których uczy się mniej niż 100 uczniów. W ramach programu „Laboratoria przyszłości” mogą zyskać do 30 000 zł. Dwukrotnie wyższa kwota, 60 000 zł, może zostać przyznana szkole, w której uczy się od 101 do 200 uczniów. 70 000 zł to kwota, która zostanie przeznaczona na wsparcie placówek edukacyjnych, do których uczęszcza od 201 do 234 uczniów, natomiast szkoły obejmujące opieką ponad 235 uczniów, mogą otrzymać aż 300 zł na każde z dzieci.

Co można kupić w ramach programu „Laboratoria przyszłości”?

Lista przedmiotów, które można sfinansować w ramach środków z programu „Laboratoria przyszłości”, jest ograniczona. To 175 maszyn, pomocy i zabawek. Katalog produktów dostępny jest na rządowej stronie programu „Laboratoria przyszłości”. Co ważne, dzieli się on na wyposażenie obowiązkowe i dodatkowe. W skład pierwszego wchodzą drukarki 3d i sprzęt do nagrań, natomiast druga kategoria obejmuje między innymi klocki konstrukcyjne, stoły warsztatowe, mikroskopy czy peny 3D.

