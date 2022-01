Drzewko szczęścia, fikus beniamin, mulenbekia, trzykrotka. Dlaczego warto mieć je w domu?

Roślina - Drzewko Szczęścia

Roślina jaką jest Drzewko Szczęścia [https://gardeneo.pl/drzewko-szczescia] jest popularną staromodną rośliną, która nie wymaga dużych nakładów pielęgnacyjnych. Z natury jest rozgałęziona i posiada wyraziste, ciemne liście. Drzewko Szczęścia osiąga od 1 metra do nawet 2 metrów wysokości. Dobrze sprawdza się w pomieszczeniach biurowych, nowoczesnych aranżacjach oraz domowych warunkach. Gruby charakterystyczny pień pozwala na gromadzenia wody, stąd też zalecane jest jednorazowe podlewanie w przeciągu paru tygodni, w momencie zaobserwowania wysuszania ziemi w doniczce. Ważnym czynnikiem, o który należy zadbać jest odpowiednie nasłonecznienie. Konieczne jest dostarczenie potrzebnego światła, w celu prawidłowego rozwoju rośliny. Zalecana temperatura przechowywania rośliny to około 20 0 C. Warto zadbać, też o miękkie podłoże z drenażem, gdyż dobrze wpływa to na dorastanie Drzewka Szczęścia. Nawożenie można wykonywać specjalnie do tego przeznaczonym nawozem raz w miesiącu, w celu właściwej pielęgnacji rośliny.

Roślina - Fikus Beniamin

Fikus Beniamin [https://gardeneo.pl/fikus-beniamin] jest gęstą rośliną, która bardzo dobrze sprawdza się w warunkach domowych, gdyż wpasowuje się w prawie każdą aranżacje i dzięki swoim właściwościom potrafi odpowiednio oczyszczać powietrze z niekorzystnych zanieczyszczeń. Osiąga zazwyczaj do dwóch metrów wysokości i wyróżnia się powolnych wzrostem. Temperatury, w jakiej powinna znajdować się roślina określa przedział 16 - 220C. Wymaga nawadniania w momencie przesychania ziemi. Dobrze znosi duże ilości światła potrzebnego do prawidłowego rozwoju. Nawożenie należy przeprowadzać raz na dwa tygodnie specjalnym preparatem do tego przeznaczonym. Roślinę można przesadzać w okresie raz do roku. Warto zapewnić roślinie warunki, w których występuje temperatura pokojowa, gdyż zapobiega to utracie liści. Drzewko Fikus Beniamin można w każdej chwili przycinać, co prowadzi do ograniczenia jego wzrostu w zależności od wysokości danego pomieszczenia.

Roślina - Mulenbekia

Mulenbekia [https://gardeneo.pl/mulenbekia] jest charakterystyczną rośliną z cienkimi gałązkami i ładnym zapachu. Najczęściej stosuje się je w wiszących elementach, bądź też doniczkach. Roślina ta cechuję się splątanymi pnączami odpornymi na oddziaływanie światła słonecznego. Ważnym czynnikiem, zapewniającym prawidłowy wzrost rośliny jest wilgotność powietrza, która powinna być wyższa niż 60-70 %. Temperatura w jakiej należy przechowywać roślinę określa przedział 10 - 230C, w zależności od pory roku. Mulenbekia preferuje miękki, przepuszczalny grunt z odpowiednimi dodatkami. Zalecane jest kilkukrotne podlewanie rośliny w celu właściwej pielęgnacji, gdyż dobrze wpływa to na jej odpowiednie rozrastanie. Wymaga dużej dbałości i należy ją nawozić raz w przeciągu miesiąca. Małe okrągłe liście tej rośliny osiągają do 1 cm szerokości.

Roślina - Trzykrotka

Trzykrotka [https://gardeneo.pl/trzykrotka] to roślina cechująca się szerokim wyborem gatunków. Pochodzi z Ameryki i charakteryzuje się dekoracyjnym stylem, które wpasuje się w zarówno warunki domowe, jak i pomieszczenia biurowe. Najczęściej umieszcza się ją doniczkach. Głównymi cechami, którymi się wyróżnia jest łatwość pielęgnacji i szybki przyrost. Osiąga średnio do 30 cm wysokości. Popularne gatunki charakteryzują się różowymi, białymi oraz niebieskimi barwami. Dobrze znoszą warunki świetlne. Trzykrotka wymaga częstego, łagodnego podlewania w momencie gdy wierzchnia warstwa powierzchni gleb jest sucha. Dodatkowo można ją nawozić za pomocą nawozu mineralnego z odpowiednimi składnikami odżywczymi, lecz nie jest to konieczne. W celu właściwej pielęgnacji roślina ta musi być często przycinana. Pozwala to na prawidłowy, szybszy wzrost i zapewnienie odpowiedniej gęstości. Warto wspomnieć, też o właściwościach tej rośliny. Pochłania szkodliwe substancje zawarte w powietrzu, zapewniając komfortowe warunki. Dodatkowo nawilża powietrze i może być umieszczana w miejscach, gdzie są różne temperatury. Trzykrotka ze względu na nieduży przyrost nie potrzebuje znacznej przestrzeni. Warto zadbać o właściwy drenaż, który umożliwi dobranie odpowiedniej ilości wody potrzebnej do prawidłowej pielęgnacji.

