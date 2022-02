Drzwi przesuwne Smart Slide, HST i PSK - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem

Drzwi przesuwne Smart Slide - inteligentne rozwiązania dla wymagających użytkowników

Szukasz drzwi przesuwnych, które są wyposażone w wąską ramę, dzięki której przeszklenia są duże, a do wnętrza salonu czy sypialni wpada więcej światła w ciągu dnia? Doskonałym wyborem może być linia Smart Slide. Ze szczegółami oferty możesz zapoznać się na stronie: https://www.megaplast.pl/drzwi-przesuwne-smart-slide/. Tymczasem przedstawimy podstawowe zalety tego rozwiązania. Przede wszystkim są to drzwi z obniżonym progiem i pakietami 3 szybowymi, których współczynnik przenikania ciepła jest na niskim poziomie, co gwarantuje dobrą termoizolację. W ramie znajdują się wywietrzniki, zatem drzwi sprawdzą się w domach z wentylacją grawitacyjną. Zaletą ponadto jest na pewno fakt, że drzwi przesuwne Smart Slide mają niezwykle łatwy w obsłudze mechanizm otwierania. Skrzydło przesuwa się na wózkach, a drzwi zamykane są w delikatny sposób. Warto zauważyć, że można zdecydować się na drzwi tarasowe w szerokiej palecie kolorystycznej, ponieważ poza kolorami standardowymi dostępne są także te niestandardowe, idealnie imitujące powierzchnie drewna i pasujące do stylu skandynawskiego, jak i Alutec, czyli naśladujące powierzchnię auminium. Dla miłośników aranżacji glamur i black and white doskonałym wyborem mogą być czarne ramy okienne, które wykonane są w technologii, gwarantującej to, że absorbują promienie słoneczne w mniejszym stopniu. Jeśli chcesz poznać wszystkie rozwiązania Mega Plast, odwiedź stronę: https://www.megaplast.pl/drzwi-przesuwne-tarasowe/.



Poznaj charakterystykę drzwi przesuwnych HST

Drzwi przesuwne HST to propozycja dla osób poszukujących systemów najbardziej energooszczędnych. Warto tutaj wspomnieć, że są to drzwi z systemem trzyszybowym, w przypadku których współczynnik przenikania ciepła jest na poziomie 0,5 W/m²K. W tym systemie można zdecydować się na drzwi tarasowe o szerokości konstrukcji nawet do 6 m i wysokości do 2,8 m. Skrzydło może mieć szerokość 3 metrów. Pomimo takich rozmiarów mechanizm działa nadal lekko i sprawnie. Są to drzwi podnoszono- przesuwne, które mogą występować w różnych konfiguracjach. Podobnie jak w przypadku Smart Slide dostępne są kolory standardowe takie jak: biały, złoty dąb, orzech czy antracyt, a także specjalne, gdzie dodatkowo do dyspozycji jest 30 kolorów i kilka rodzajów faktur. Drzwi posiadają ponadto stalowe wzmocnienia i podwójne uszczelnienia na całym obwodzie. Jest to rozwiązanie dla najbardziej wymagających użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej na temat drzwi tarasowych HST, czy obejrzeć paletę kolorów, wejdź na stronę: https://www.megaplast.pl/drzwi-przesuwne-hst-standard/.

Dowiedz się więcej na temat drzwi tarasowych PSK

Decydując się na drzwi tarasowe PSK, podobnie jak w przypadku powyższych linii katalogowych zyskujesz wysoką jakość i komfort użytkowania. W tym wariancie dostępne są okna z systemem dwuszybowym lub trzyszybowym. Można wybrać wariant ekonomiczny, standardowy lub energooszczędny, jeśli chodzi o współczynnik przenikania ciepła. Na energooszczędność wpływ mają dodatkowe uszczelnienia, a także grubość szklenia i liczba komór. Maksymalny wymiar skrzydła w ramach tej oferty to 1,3 m szerokości i 2,3 m wysokości. O szczegółach możesz przeczytać na stronie: https://www.megaplast.pl/drzwi-przesuwne-psk/.

Drzwi tarasowe przesuwne wyposażone są w klamkę z kluczykiem, dzięki czemu nie można otworzyć ich od środka. Wszystkie rodzaje drzwi tarasowych posiadają też zabezpieczenia w postaci elementów antywyważeniowych w okuciach, a także szklenia różnej klasy szybami bezpiecznymi.