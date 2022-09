Duży kubek – prezent dla miłośnika kawy i herbaty

Duży kubek na herbatę – pomysłowy prezent

Każdy entuzjasta i poszukiwacz idealnych upominków z pewnością zgodzi się ze stwierdzeniem, że cały proces najlepiej zacząć od zastanowienia się co właściwie wiemy o danej osobie. Co sprawia, że się uśmiecha, jakie ma rytuały i przyzwyczajenia? Jeśli odpowiedź na to pytanie zawiera wypijanie hektolitrów kawy lub herbaty dziennie – mamy coś specjalnie na tę okazję. Duży kubek ze śmiesznym nadrukiem może okazać się strzałem w dziesiątkę, przy okazji będąc małym i przyjaznym kuksańcem w bok dla naszego miłośnika gorących napojów. Po co chodzić po kawę kilka razy, skoro można zrobić ją raz a pożądnie? W ofertach dobrych sklepów z porcelaną znajdziecie duże kubki o różnych pojemnościach od 500 ml, aż do pełnego litra. Warto jedynie zaznaczyć, że litrowy kubek pełen napoju łączy się z dość sporym obciążeniem, dlatego jeśli panujemy upominek dla delikatnej osoby, proponujemy wybór mniejszej pojemności.

Duży kubek z własnym nadrukiem – personalizowany kubek

W sklepach znajdziecie wiele dużych kubków z gotowymi wzorami. W ofertach dostępne są kubki na każdą okazję, jednak jeśli chcesz stworzyć coś absolutnie wyjątkowego, wybierz opcję personalizacji i stworzenia własnego napisu na kubku. Taki prezent będzie jedyny w swoim rodzaju, obdarowana nim osoba z pewnością doceni taki niecodzienny gest. Duży kubek to oczywiście dużo miejsca do zagospodarowania – warto pomyśleć nad rozmieszczeniem napisów w ciekawych miejscach takich jak na przykład rant lub dno kubka, tak aby twoja wiadomość (na przykład “dobre było?” albo “może dolewkę?”, można też pójść w miłe wiadomości takie jak “miłego dnia”) była widoczna dopiero po wypiciu całego napoju.

Gdzie kupić duży kubek?

Porcelanowe prezenty w postaci kubków to bardzo popularne pomysły na prezenty z każdej okazji, ponieważ są to rzeczy używane przez nas codziennie. Kubki o dużych pojemnościach – 500 ml, 700 ml, oraz 1 litr – zyskują coraz większą popularność, dlatego też powoli rośnie ich dostępność zarówno w sklepach internetowych i stacjonarnych. Duży kubek kupisz właściwie w każdym dobrym sklepie z porcelaną. Z naszej strony proponujemy wybór polskich producentów, którzy używają naczyń produkowanych w krajowych fabrykach – informacje na ten temat łatwo znajdziesz na stronie internetowej sklepu. Dodatkową przewagą jest także ręczne zdobienie porcelany, co dodaje całości niepowtarzalnego charakteru.

Artykuł powstał we współpracy z nadzwyczajnie.pl