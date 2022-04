Dywan do pokoju dziecka - czy to dobry wybór?

Dywan w pokoju malucha - czy to dobra opcja?

Spotkałeś się kiedykolwiek z opinią, że dywan w pokoju malucha to niezbyt bezpieczna rzecz? Wręcz przeciwnie - dywan może spełniać wiele istotnych funkcji, a dzieje się tak, ponieważ azyl dziecka rządzi się własnymi prawami. Zwykle w domach podłoga jest dość twarda i zimna. Starsze domy nie są wyposażone w ogrzewanie podłogowe. Z tego powodu warto położyć na niej miękki i ciepły dywan, ponieważ zazwyczaj dzieci bawią się właśnie na ziemi, na podłodze. Jest to najbezpieczniejsza przestrzeń dla wszystkich maluchów, a to dlatego, że nie będą w stanie spaść. Kanapa, fotel - każdy z tych mebli grozi tym, że dziecko może z niego spaść, podłoga wyklucza tę ewentualność.

Jeśli zdecydujesz się na dywan dla dziecka, powinien on być jak najbardziej praktyczny, aby mógł stać się fantastycznym miejscem do zabaw. Dywan do pokoju dziecka to dodatek, który musi być odpowiednio gruby czy miękki.

Dywan dziecięcy - jak powinien wyglądać?

Na rynku znajdziemy wiele interesujących, pięknych dywanów dla dzieci. Różnią się między sobą rozmiarem, kolorystyką, wysokością włosia czy materiałem. Warto zainwestować w dobrej jakości dywan dla dziecka, który uchroni malucha przed chłodem podłogi oraz jej twardością. Sprawdź, czym charakteryzuje się dywan funkcjonalny i bezpieczny!

Funkcjonalność dywanu

Funkcjonalność dywanu to bardzo istotne zagadnienie. Dobrze byłoby, gdyby przede wszystkim był łatwy w czyszczeniu. Dziecko potrafi nieźle nabałaganić, dlatego ta cecha jest niezwykle ważna. Sprzątanie przy dzieciach również nie należy do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych czynności, dlatego musi to przebiegać dość szybko i sprawnie.

Kolejnym aspektem jest grubość. Dywan dla malucha musi mieć dość zbite, krótkie włosie, a jednocześnie musi być miękki. Najmłodsi często turlają się, leżą na dywanie, a nawet zdarza im się zasnąć. Z tego powodu dywan musi mieć odpowiednią miękkość. Skakania po nim i leżenie powinno być czystą przyjemnością.

Dzieci rozwijają się dość szybko w okresie pierwszego roku życia. Często, w wieku kilku miesięcy, zaczynają raczkować. Jest to dość skomplikowane, wymaga odpowiedniego podłoża. Pierwsze próby mogą kończyć się upadkami, dlatego warto zadbać o to, aby dywan był miękki i amortyzował każdy upadek.

Do cech funkcjonalnych dywanu należy również izolacja hałasów. Jeśli nie mieszkacie w domu, a w mieszkaniu i pod Wami są sąsiedzi, dywan to idealna opcja, która nieco stłumi hałasy, uderzenia, krzyki czy płacz dziecka.

Dywan i jego bezpieczeństwo

Dla każdego rodzica najistotniejsze jest bezpieczeństwo dziecka. Dlatego też, decydując się na dywan, warto zwrócić uwagę na to, z jakich tworzyw został wyprodukowany. Na pewno powinniśmy odrzucić takie produkty, które są łatwopalne. Dodatkowo powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy konkretny dywan został poddany atestom. W przypadku dziecka warto sprawdzać, czy materiał jest antyalergiczny. Na pewno takie wybór będzie najlepszy w przypadku małego dziecka, które jest podatne na alergeny i może mieć wrażliwą skórę. Jeśli szukasz bezpiecznych i funkcjonalnych dywanów, zapraszamy na stronę internetową sklepeureka.pl/dywany/dzieciece.