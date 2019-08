Działanie 1.2 Badania celowe

Jednym z największych priorytetów w zakresie Działań wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP w Lublinie) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) jest współfinansowanie działalności B+R. W ramach Działania 1.2 Badania celowe o dofinansowanie mogą starać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Projekty, które można realizować w ramach konkursu, to przede wszystkim te, które polegają na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzania badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Zalicza się do nich m.in. koszty aparatury, sprzętu, budynków i gruntów – odpowiednio do okresu wykorzystywania ich na potrzeby projektu. Przedsiębiorca w ramach realizowanego projektu może również otrzymać dofinansowanie na koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań, wartości niematerialnych i prawnych, a także koszty ekspertyz i analiz. Środki przeznaczone na realizację Działania 1.2 wspierają rozwój nowoczesnych technologii oraz zapewniają wyższy poziom komercjalizacji wyników badań w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu, prowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź w partnerstwie z jednostkami naukowymi. Rezultaty badań powinny trafiać bezpośrednio do przemysłu w postaci innowacyjnych produktów i procesów. „Konkurs kierowany jest do przedsiębiorców, którzy przy wsparciu dotacji z Unii Europejskiej, chcą swoje pomysły wprowadzić w życie. Uzyskując dotacje na badania celowe firma może wzmocnić swoją konkurencyjność.” – dodaje Magdalena Filipek-Sobczak, Dyrektor LAWP w Lublinie.

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi ponad 42 miliony złotych. Wartość procentowa dofinansowania projektu uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa, jakie ubiega się o środki, a także od charakteru badań. Maksymalna kwota wsparcia może sięgnąć do 3 milionów złotych na jedno przedsiębiorstwo. Z uwagi na ograniczony dostęp do wiedzy czy też wykwalifikowanego personelu, firmy obawiają się ryzyka związanego z procesem badawczym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w Działaniu 1.2 zastosowano uproszczenia w formie systemu zaliczkowego. Daje to możliwość finansowania projektu bez konieczności sięgania po kredyty, czy też absorbowania wyłącznie środków własnych.

Aby aplikować o środki w ramach Działania 1.2 należy złożyć wniosek za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informacyjnego LSI2014, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: http://lsi2014.lubelskie.pl. Wnioski są przyjmowane do 30 września 2019 r. do godziny 15:00. Szczegółowych informacji na temat Działania 1.2 oraz innych naborów wniosków, a także zasad aplikacji można zasięgnąć w Punkcie Kontaktowym RPO w LAWP w Lublinie, który mieści się przy ul. Wojciechowskiej 9A. Można także skorzystać z obsługi telefonicznej pod numerami telefonu: 81 462 38 12/ 81 462 38 31 oraz ze strony internetowej www.rpo.lubelskie.pl.

Katarzyna Romanek, LAWP w Lublinie