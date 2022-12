E-recepta online przez Internet. Jak uzyskać e-receptę online?

Przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do korzystania z usług lekarzy w przychodniach czy szpitalach. Często oznaczało to konieczność dojazdu do placówki i czekanie w kolejce. W czasie pandemii jednak standard się zmienił, lekarze w ramach stosowania zasad bezpieczeństwa zaczęli wprowadzać konsultacje medyczne, które dobrze się sprawdziły. Z pewnością wpływ na to miał fakt, że kilka lat temu wszedł system, który ujednolicił część wystawianych przez lekarzy dokumentów, a także zamienił je na wersje elektroniczne.

Lekarze otrzymali możliwość wglądu w historię leczenia pacjenta, a także zdalnego wystawiania e-skierowań, e-zwolnień i e-recept. Pacjent natomiast w swoim Internetowym Koncie Pacjenta, które mógł założyć za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Otrzymuje możliwość sprawdzenia kosztów i historii swojego leczenia, profilaktyki czy świadczeń zdrowotnych. Obecnie czasy pandemii mamy już za sobą i pacjenci mogą wybierać pomiędzy teleporadą a wizytą stacjonarną.

E-konsultacja czy wizyta stacjonarna u lekarza?

W trakcie wyboru między e-konsultacją a osobistą wizytą u lekarza, ważne jest, aby rozważyć zalety i wady obu opcji. Konsultacja elektroniczna to wygodny sposób dla pacjentów na uzyskanie porady zdrowotnej od lekarza bez konieczności wychodzenia z domu. Oferuje ona również bardziej elastyczne opcje planowania i może być korzystna dla tych, którzy mają trudności z podróżowaniem lub mają ograniczoną mobilność ze względu na niepełnosprawność. Jednakże, chociaż e-konsultacja może dostarczyć pomocnych informacji, nie zawsze jest tak kompleksowa, jak wizyta osobista, ponieważ lekarz nie może fizycznie zbadać pacjenta lub uzyskać pełnego zrozumienia jego stanu.

Osobista wizyta u lekarza jest często odpowiednim rozwiązaniem w przypadku poszukiwania opieki medycznej. Podczas tego typu wizyty lekarz będzie mógł przeprowadzić badania fizyczne i testy, które pomogą mu dokładniej zdiagnozować stan pacjenta. Dodatkowo może on omówić z pacjentem opcje leczenia i odpowiedzieć na wszelkie pytania, jakie może on mieć. Jednak ten rodzaj wizyty może wymagać więcej czasu i wysiłku ze strony pacjenta, który często musi wziąć wolne w pracy, by udać się na wizytę stacjonarną.

E-recepta online

Lekarze podczas e-konsultacji mają możliwość wystawienia e-recepty - dokładnie takiej samej, jaką można otrzymać w przychodni. Dokument ten wystawiany jest na podstawie konsultacji medycznej. Po przeprowadzenie weryfikacji stanu zdrowia i wywiadu lekarz może podjąć decyzje o wystawieniu e-recepty elektronicznej.

Ten sposób może być wygodny szczególnie w określonych przypadkach np. jeśli pacjent choruje przewlekle i przyjmuje stałe leki, to lekarz w ramach e-konsultacji ma obowiązek wystawienia e-recepty, która pozwoli na kontynuowanie terapii. Dodatkowo w takich sytuacjach recepta może zostać wystawiona nawet na rok wprzód. Więcej informacji o tym, jak wygląda wystawianie recepty, można znaleźć na https://nachorobe.pl/e-recepta/.

Niewielkie miejscowości z utrudnionym dostępem do lekarza

Osoby mieszkające w małych miejscowościach mogą mieć spore problemy w dostaniu się do lekarza. Nie chodzi tutaj jedynie o wykluczenie komunikacyjne, ale także o przychodnie, które funkcjonują inaczej niż w miastach. W niewielkich miejscowościach przychodnie mogą być czynne w niektóre dni tygodnia przez kilka godzin. Powodem tego jest niewielka liczba mieszkańców, a co za tym idzie niewielka ilość pacjentów. Oczywiście jest to zrozumiałe, a warto pamiętać, że lekarz dodatkowo wykonuje wizyty domowe. Jednak w takim przypadku skorzystanie z lekarza jest utrudnione i e-konsultacja może okazać się bardzo wygodna.

Korzystanie z porady lekarza w trakcie podróży

Wakacje, wycieczki, weekendowe wypady, w ich trakcie nie myśli się nawet o możliwości skorzystania porady lekarza. Mimo to zdarzają się sytuacje, gdy staje się to koniecznością. Mona wtedy skorzystać z lokalnej przychodni, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub e-konsultacji lekarskiej. Oczywiście skorzystanie z pomocy powinno być adekwatne do występującego zagrożenia, dlatego warto zastanowić się, która z tych opcji jest w danej sytuacji najlepsza.

Dbanie o swoje zdrowie jest ważnym elementem życia każdego z nas, dlatego dobrze jest korzystać z metod, które to ułatwiają. E-recepta online pozwala bez wychodzenia z domu uzyskać niezbędne leki. Jednak jednocześnie pamiętajmy, że to lekarz decyduje o ich przepisaniu.