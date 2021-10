Edycja zdjęć online - poznaj możliwości Pixlr

Czym jest Pixlr?

Pixlr to zaawansowany zestaw narzędzi do obróbki zdjęć. Ze względu na ilość możliwości ceniony jest zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów, którzy znajdą tutaj wszystkie potrzebne im funkcje. Warto zauważyć, że wciąż jednak panuje przekonanie, że jednym z najlepszych narzędzi do obróbki zdjęć jest Adobe Photoshop. Mimo to coraz więcej osób wybiera darmową alternatywę w postaci aktywnie rozwijanego programu Pixlr.

Co wchodzi w skład podstawowych funkcji Pixlr?

Osoby, które fotografują amatorsko i chcą uzyskać jak najlepsze efekty w krótkim czasie z pewnością docenią to, że aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Nawet laik jest w stanie niezwykle szybko zapoznać się z jej podstawowymi opcjami i intuicyjnie będzie do nich sięgał przy prostych edycjach. Niebagatelne znaczenie w takim przypadku ma to, że równie łatwo można zacząć tworzyć obraz od zera, jak i edytować już istniejące zdjęcie. W tym drugim przypadku w programie ukryto wiele automatycznych opcji, które wystarczy uruchomić za pomocą jednego kliknięcia myszą i w razie potrzeby dostosować suwakami dodatkowe parametry. Można więc przykładowo usunąć efekt czerwonych oczu, rozjaśnić fotografię lub wymazać brzydkie tło. Wśród standardowych opcji znajdziemy także możliwość zmiany rozmiaru obrazów, dodawania różnorakich filtrów i efektów graficznych oraz umiejscowienia ich w atrakcyjnych ramkach. Kilka kliknięć myszą wystarczy, aby do zdjęcia dodać tekst lub narysować na nim wybrane kształty.

Jakie możliwości Pixlr oferuje zaawansowanym użytkownikom?

Jedną z najważniejszych zalet programu jest to, że działa on na tak zwanych warstwach. Można więc swobodnie eksperymentować z zaawansowanymi efektami nakładanymi na fotografię i w prosty sposób edytować poszczególne elementy obrazu. Popularną funkcją bez której nie sposób się obejść w przypadku zaawansowanych narzędzi do obróbki grafiki jest możliwość automatycznego usuwania tła. Można też skorzystać z gąbki i podmiany koloru oraz stosować różnorodne gradienty oraz wypełnienia elementów na zdjęciu. Warto także wspomnieć o tym, że Pixlr obsługuje najpopularniejsze formaty, również te należące do konkurencyjnych aplikacji, na przykład PSD (od programu Photoshop).