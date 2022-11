Ekspres kolbowy do kawy - jak wybrać najlepszy model w gastronomii?

Tradycyjne ekspresy kolbowe

Profesjonalne ekspresy kolbowe są nazywane tradycyjnymi. Korzystają z nich zazwyczaj doświadczeni bariści i zwolennicy klasycznego parzenia kawy. Dla nich proces parzenia kawy to praktycznie magiczny rytuał. Co takiego kryje się w ekspresie kolbowym, co umożliwia stworzenie niezwykłej kawy?

To dosyć prosta konstrukcja, która umożliwia przepływ gorącej wody pod wysokim ciśnieniem przez zmielone ziarna kawy. Ekspres kolbowy profesjonalny ma ponadto wbudowany bojler, do stałego podgrzewania wody do idealnej temperatury (88-92°C). Liczba bojlerów uzależniona jest od liczby grup w ekspresie.

Sama gorąca woda nie zadziała, bez pompy wytwarzającej ciśnienie mierzone w barach. Klasyczne espresso wymaga ciśnienia minimum 9 bar. Ekspres kolbowy wyposażony jest rzecz jasna w specjalną kolbę zwaną portafiltrem. To do niej wsypuje się świeżo zmieloną kawę. Ważnym elementem jest także młynek do kawy - zwykle stanowiący osobne urządzenie.

Kawy kolbowe - jaki masz wybór?

W każdym ekspresie kolbowym są dostępne napoje: czarna kawa, espresso macchiato, napoje cappuccino i napoje espresso. Jeśli zastanawiasz się, czy kolbowe ekspresy umożliwiają opcję spieniania mleka, nie masz się czego obawiać. Profesjonalne modele mają zwykle dysze z boku, do ręcznego tworzenia spenionego mleka.

Coraz częściej dostępne są też automatyczne dysze spieniające. Wystarczy wybrać sposób spienienia mleka, a ekspres kolbowy do kawy zrobi to za nas. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to czyszczenie dyszy pod każdym spienieniu mleka do kawy, by nie zaschło wewnątrz urządzenia.