Endermologia - na czym polega i jakie efekty daje

Na czym polega endermologia?

Endermologia to jeden z najbezpieczniejszych zabiegów medycyny estetycznej. Polega na masażu twarzy lub ciała przy pomocy specjalnej głowicy, która wytwarza podciśnienie. Sam zabieg jest bezbolesny i nawet przyjemny. Na początku pacjentka dostaje specjalny kombinezon, który dokładnie przylega do ciała. Jego zadaniem jest ochrona skóry przez kontaktem z głowią. Podczas zabiegu roluje się całe ciało głowią, która składa się z dwóch rolek i specjalnej komory ssącej. W trakcie rolowania wytwarzane jest ciśnie, które wciąga fałdy skóry między rolki. Urządzenie oddziałuje na nawet najgłębsze warstwy skóry. Dzięki temu tkanki zostają pobudzone do regeneracji. warto zaznaczyć, że intensywność masażu jest zależna od tego na jakich partiach ciała się go wykonuje.

Takie działanie stymuluje komórki fibroblastów do produkcji kolagenu, co sprzyja regeneracji skóry. Dodatkowo masaż sprawia, że komórki tłuszczowe są szybciej rozkładane i wykorzystywane jako źródło energii. W efekcie następuje szybkie spalanie tkanki tłuszczowej.

Endermologia - efekty po zabiegu

Endermologia jest zupełnie nieinwazyjna dla ciała. Najczęściej na wykonanie tego zabiegu decydują się kobiety, które mają trudności ze zwalczeniem nadmiaru tkanki tłuszczowej, cellulitu czy innych niedoskonałości skórnych. Masaż połączony z podciśnieniem pozwala na szybkie spalanie tkanki tłuszczowej, ale również regeneruje procesy w skórze co w rezultacie pomaga pozbyć się m.in. cellulitu. To również dobry sposób na wygładzenie skóry oraz nadanie jej blasku i jędrności.

Jednak endermologia polecana jest również jako forma terapii przy wielu problemach zdrowotnych. Masaż połączony z podciśnieniem pozwala na osłabienie lub zupełne wyeliminowanie wielu z chorób. Przy jakich dolegliwościach warto go wykonać? Oto kilka z nich:

obrzęki - zabieg w większości przypadków zupełnie eliminuje wszelkiego rodzaju obrzęki. To świetny sposób na problem z puchnącymi nogami, jednak poradzi sobie również z zastojami.

- zabieg w większości przypadków zupełnie eliminuje wszelkiego rodzaju obrzęki. To świetny sposób na problem z puchnącymi nogami, jednak poradzi sobie również z zastojami. nadmiar toksyn - zabieg skutecznie pobudza pracę komórek, dzięki czemu z organizmu szybciej wydalane są zbędne produkty przemiany materii oraz szkodliwe toksyny.

- zabieg skutecznie pobudza pracę komórek, dzięki czemu z organizmu szybciej wydalane są zbędne produkty przemiany materii oraz szkodliwe toksyny. bóle mięśni - masaż w ekspresowy sposób łagodzi bóle, które spowodowane są stanami zapalnymi. Dodatkowo rozluźnia napięcie we wszystkich partiach ciała, dzięki czemu można poczuć szybkie odprężenie.

Endermologia daje zauważalne efekty już po trzech zabiegach. To świetny sposób na pozbycie się tkanki tłuszczowej, kiedy dieta i ćwiczenia nie dają zadowalających rezultatów. Aby uzyskać najlepsze zmiany warto wykonać zabieg około 15 razy. To sposób na gładka skórę i piękna sylwetkę dla każdego. Dzięki temu, że zabieg nie jest inwazyjny mogą go wykonywać osoby w różnym wieku. To skuteczny sposób na dolegliwości zdrowotne dla osób starszych, które wybierają naturalne metody terapii i rehabilitacji.

Endermologia w Lublinie wykonywana jest przez wyszkolonych profesjonalistów w salonie Euforia. Warto zdecydować się na sprawdzonych specjalistów, którzy dołożą starań, aby zabieg dał najlepsze i szybkie rezultaty.