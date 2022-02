Esperal – wsparcie w leczeniu choroby alkoholowej

Esperal stosowany jest coraz powszechniej w leczeniu alkoholizmu, jednak nie jako wyłączny lek samodzielny. Sprzyja przerwaniu ciągu alkoholowego i utrzymaniu abstynencji przez pacjenta. Nie zwiększa jednak jego motywacji wewnętrznej do podjęcia walki z nałogiem, a jedynie zewnętrzną. Działa, opierając się na psychicznych odczuciach alkoholika, wśród których najsilniejszym jest obawa przed połączeniem Esperalu z alkoholem. Z tego względu większość „zaszytych” nałogowców powstrzymuje się od spożywania substancji odurzającej podczas trwania terapii awersyjnej. Jak jednak doprowadzić do tego, by chwilowa, niejako konieczna abstynencja przerodziła się w stan trwały? Odpowiedź na to pytanie znają specjaliści Centrum Medycznego Galmedic w Katowicach, które oferuje kompleksową terapię alkoholizmu, gwarantującą najwyższy poziom skuteczności i efektywności.

Esperal – wszywka alkoholowa – disulfiram

Esperal znany jest na rynku farmaceutycznym głównie pod nazwą Disulfiram WZF. Substancję tę produkują Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne i jest ona w pełni legalna w polskim obrocie lekami. Ten związek chemiczny swoją potoczną nazwę zawdzięcza sposobowi podania. Wszywa się go bowiem podskórnie do ciała alkoholika, w obszarze podpowięziowym mięśnia pośladkowego. Wszywkę alkoholową umieszcza się zatem w organizmie człowieka na stałe, aż do momentu samoistnego wygaśnięcia jej działania i skuteczności. W swoim składzie zawiera disulfiram, czyli substancję czynną odpowiedzialną za powstawanie niebezpiecznej reakcji w organizmie „zaszytego” alkoholika, który decyduje się przepić wszywkę. Nazywa się ją disulfiramową.

Coraz większa liczba alkoholików próbuje zerwać z nałogiem, pokładając wręcz ostatnie swoje nadzieje we wszywce alkoholowej. Należy jednak pamiętać, że nie jest ona cudownym lekiem na uzależnienie, który spowoduje nagłe ozdrowienie pacjenta. Wspomaga proces terapeutyczny, składający się z wielu elementów i etapów oddziaływań leczniczych. Najlepsze efekty daje w połączeniu z odtruciem alkoholowym i psychoterapią choroby alkoholowej. Dzięki tym składowym kompleksowej terapii możliwe jest bowiem nie tylko bezpieczne przerwanie ciągu alkoholowego, ale również dokonanie istotnych zmian w psychice chorego i jego nastawieniu do swoich trudności.

Alkoholizm najczęściej rozwija się wręcz niezauważalnie. Sam uzależniony zwykle nie zdaje sobie sprawy z powagi problemu, dopóki terapeuta nie zwróci mu uwagi na patologiczne mechanizmy funkcjonujące w jego świadomości. Podczas psychoterapii dba się o ich przekierowanie i przekształcenie w wewnętrzny system wsparcia nałogowca. Dzięki zaprzestaniu picia i pożegnaniu się z ciągami alkoholowymi organizm alkoholika ma szansę się zregenerować, a on sam podejmuje świadome decyzje dotyczące dalszej drogi terapeutycznej.

Esperal a picie alkoholu

Spożycie nawet minimalnej ilości alkoholu etylowego podczas stosowania terapii awersyjnej z użyciem wszywki może skutkować wystąpieniem groźnych dla zdrowia objawów reakcji disulfiramowej. Próba przepicia wszywki alkoholowej jest działaniem niebezpiecznym i zdecydowanie zabronionym podczas terapii. Z tego względu stosowanie disulfiramu zaleca się wyłącznie tym chorym, którzy są w stanie stosować się do zaleceń lekarskich, współpracują z przedstawicielami personelu medycznego i są świadomi konsekwencji ewentualnej niesubordynacji.

Picie alkoholu przez „zaszytego” nałogowca powoduje objawy podobne do zatrucia etanolem, czyli popularnego kaca. Zwykle są one jednak o wiele bardziej nasilone i przez to również niebezpieczne. W skrajnych przypadkach próba przepicia disulfiramu może skutkować nawet śmiercią chorego lub wystąpieniem trwałego uszczerbku na jego zdrowiu. Działanie wszywki alkoholowej polega bowiem na blokadzie wydzielania jednego z najistotniejszych w procesie metabolizmu alkoholu etylowego enzymu – dehydrogenazy aldehydowej. Jego brak lub ograniczenie wydzielania prowadzi do zakłócenia fizjologicznego szlaku metabolicznego etanolu w wątrobie. W konsekwencji substancja odurzająca nie trawi się do nieszkodliwej postaci kwasu octowego, a finalnie wody i dwutlenku węgla. Organizm człowieka kumuluje zaś w krwiobiegu aldehyd octowy i to jego obecność powoduje wystąpienie znacznej większości nieprzyjemnych objawów.

Alkoholik, który zdecydował się na ryzykowne połączenie wszywki alkoholowej z alkoholem, zmaga się z nudnościami, wymiotami, osłabieniem, bólami i zawrotami głowy. Mogą go również dotyczyć zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążeniowa, skoki wartości ciśnienia tętniczego krwi. Jego twarz jest zaczerwieniona, często obrzęknięta, a całe jego ciało drży i nadmiernie się poci. Ograniczyć te objawy można wyłącznie dzięki wsparciu i pomocy specjalistów. Nałogowiec powinien zatem zgłosić się do placówki medycznej. Tam poddaje się odtruciu alkoholowemu, które wspiera proces wydalania toksyn i metabolitów poalkoholowych z organizmu. Samoistnie objawy przepicia wszywki alkoholowej mogą ustąpić dopiero nawet po kilkunastu godzinach. Ten czas jest zbyt długi, by nie stanowił zagrożenia dla zdrowia alkoholika. Zależy głównie od ilości wypitej substancji odurzającej, indywidualnej tolerancji organizmu na alkohol oraz wrażliwości na działanie disulfiramu.

Reakcja disulfiramowa a awersja

Stan nazywany reakcją disulfiramową nie pozostaje bez znaczenia dla psychiki osoby uzależnionej. Objawy somatyczne idą bowiem w parze z tymi natury psychicznej. Nałogowiec, wiedząc, co go czeka, gdy połączy wszywkę z alkoholem, obawia się kolejnego spożycia alkoholu. O tę reakcję chodzi właśnie podczas stosowania terapii awersyjnej. Dzięki niej alkoholik skutecznie zniechęca się do picia i utrzymuje wstrzemięźliwość. Jest to jednak motywacja zewnętrzna, która może wygasnąć po ukończeniu terapii disulfiramem. Zwykle po 10-12 miesiącach działanie Esperalu stopniowo się kończy. Wówczas alkoholicy, u których nie stosuje się dodatkowych oddziaływań terapeutycznych, obarczeni są zwiększonym ryzykiem nawrotu choroby.

Pacjent boi się swoich reakcji dopóty, dopóki ma świadomość, że wszyty w jego organizmie disulfiram stopniowo i ciągle wydziela się do krwiobiegu. W czasie terapii rzadko występuje u pacjenta awersja do samej substancji odurzającej. Skierowana jest ona w stosunku do jej spożywania, ale w związku z niekorzystnymi dla zdrowia objawami. Aby chory nie czekał na moment, w którym może znów sięgnąć po alkohol bez obaw, należy zadbać o jego psychoterapię.

Wspomaganie leczenia choroby alkoholowej

Zabieg implantacji wszywki alkoholowej jest bezpieczny i niezwykle prosty. Przeprowadza go lekarz chirurg w znieczuleniu miejscowym pacjenta. Chory nie musi się do niego przygotowywać, ale konieczne jest utrzymanie przez niego przynajmniej 12-godzinnej abstynencji przed zabiegiem. W tym celu w Centrum Medycznym Galmedic chory może odbyć detoksykację poprzedzającą proces przeprowadzenia zabiegu wszycia wszywki. Po znieczuleniu pola operacyjnego następuje odkażenie i oczyszczenie skóry pacjenta. Chirurg wykonuje niewielkie nacięcie nad pośladkiem, które prowadzi w głąb ciała alkoholika. Docierając pod powięź, w kieszonce mięśniowej umieszcza od 8 do 10 tabletek z disulfiramem, które następnie zaszywa. Brzegi rany łączy się ze sobą za pośrednictwem nici chirurgicznych. Należy je zdjąć po upływie 10-14 dni od daty wykonania zaszycia.

By terapia przyniosła jak najlepsze skutki i długofalowe rezultaty, pacjenta zaznajamia się ze sposobem jej działania i skutecznością jeszcze przed zabiegiem, podczas wizyty kwalifikacyjnej. Specjaliści przedstawiają również alkoholikowi możliwe ścieżki terapeutyczne, które uwzględnia się w indywidualnym planie jego terapii.

Leczenie wykorzystujące Esperal stosuje w swojej ofercie Centrum Medyczne Galmedic. Więcej o jego działaniu możesz dowiedzieć się tutaj: https://katowice.galmedic.pl/uslugi/esperal/.