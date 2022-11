Europa samochodem - jak się przygotować?

Przygotowania do samochodowej podróży po Europie – od czego zacząć?

Samochodowa podróż po Europie daje powody do zadowolenia, ponieważ sami możemy ustalić, jak będzie ona wyglądać. Decydujemy o wszystkich postojach, przejechanych trasach, czy miejscach, które odwiedzimy po trasie. Zanim jednak zabierzemy się do planowania trasy, czy nawet do pakowania, lepiej sprawdzić swoje dokumenty. Po krajach należących do Unii Europejskiej możemy podróżować na dowodzie osobistym, ale musi być ważny, więc lepiej upewnić się, że data kolejnego wyrobienia nie nastąpi w czasie wyjazdu lub bezpośrednio przed nim.

To jednak nie wszystko, ponieważ powinniśmy też wyrobić sobie kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Wiadomo, że nikt z nas nie będzie wyjeżdżał z myślą o chorobie, czy pobycie w szpitalu, ale czasami wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do nieszczęścia. Na takie sytuacje lepiej się przygotować i właśnie karta ubezpieczenia zdrowotnego wystawioną przez NFZ, czy przez innego ubezpieczyciela będzie pomocna, ponieważ zapewni nam zwrot kosztów leczenia za granicą.

Co więcej, jeśli zajrzymy na https://autostrady.com.pl/, to dowiemy się, że dobrą praktyką będzie również wykupienie ubezpieczenie assistance. To właśnie ono zapewnia nam ochronę i wsparcie przy awariach drogowych, niewielkich kolizjach, czy nawet przy poważniejszych wypadkach. W ramach ubezpieczenia będziemy mogli liczyć na pomoc w holowaniu pojazdu do warsztatu lub pod dom. W przypadku niewielkich usterek zostanie nam zapewniona pomoc od ręki, więc po ich wyeliminowaniu będziemy mogli dalej podróżować.

Samochodowa podróż po Europie – o czym jeszcze pamiętać na etapie przygotowań?

Nikt z nas nie powinien wyjeżdżać w podróż po Europie bez wcześniejszego sprawdzenia swojego pojazdu. Jeśli dysponujemy odpowiednią wiedzą, czy umiejętnościami, to możemy zająć się tym we własnym zakresie. Jednak praktyka pokazuje, że czasami nowoczesny sprzęt jest w stanie wykryć nawet najdrobniejsze usterki i ochronić nas przed kosztownymi naprawami. Dlatego warto zgłosić się do zaprzyjaźnionego warsztatu samochodowego i ustalić, jak wygląda stan techniczny naszego auta. Czy faktycznie nadaje się w podróż po Europie? Czy istnieją jakieś wady, których trzeba się pozbyć przed wyjazdem? Uzyskanie odpowiedzi na te pytania pozwoli nam odpowiednio przygotować się do wyjazdu w zagraniczną podróż.

Co więcej, warto też poświęcić nieco więcej czasu na sprawdzenie tras, po których zamierzamy się poruszać, czy przepisów tam obowiązujących. Istotne znaczenie będzie oczywiście ograniczenie prędkości, czy obowiązkowe wyposażenie samochodu. Autostrady w Europie są bardzo dobrze rozbudowane, więc to z pewnością ułatwi nam podróż, ale pamiętamy, by nie przekraczać dozwolonej prędkości. Poza tym korzystanie z autostrad może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Część krajów europejskich udostępnia swoje drogi całkowicie za darmo i należą do nich Estonia, Finlandia, czy Niemcy. Jednak nie brakuje też krajów, które pobierają opłaty za przejazd tylko niektórych odcinków i tutaj przykładem jest właśnie Polska, czy Szwecja, czy takich, które wszystkie autostrady mają płatne. Jeśli zatem stawiamy na wygodną podróż autostradą, to lepiej przygotować odpowiednią ilość pieniędzy oraz dowiedzieć się, jak można sprawnie uregulować płatności.