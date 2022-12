Felgi aluminiowe - dlaczego warto?

Felgi aluminiowe - definicja

Rynek akcesoriów samochodowych oferuje nam nie tylko znane i doceniane felgi aluminiowe, ale także tzw. alufelgi. Felgi aluminiowe tak naprawdę to felgi ze stopów lekkich. Sama zawartość aluminium w stopie to zwykle ok. 30%, a producenci stosują domieszki innych metali tj. tytan, miedź, magnez itp. Oczywiście sam skład stopu i proces produkcji wpływa na masę i wytrzymałość samej obręczy. Co do samej technologii wytwarzania, najczęstsza to niskociśnieniowe odlewanie części lub całej obręczy, jednak jest to opcja najtańsza. Droższą są tzw. felgi kute, które wykonuje się ze sprasowanego materiału, poddawanego naciskowi kilkudziesięciu tysięcy ton. Dzięki temu ich wytrzymałość jest większa. Jeszcze lepszą wykazują się felgi magnezowe, stosowane zwykle w motosporcie, jednak oznaczające się bardzo dużą ceną.

Lepsze niż stalowe - zalety alufelg i na co zwracać uwagę przy wyborze danego modelu

Felgi aluminiowe są coraz bardziej popularne. Wiele kierowców wybiera je ze względu na szereg zalet, jakie reprezentują. Po pierwsze, są one lżejsze ok 15-30% od felg stalowych, co daje mniejsze obciążenie dla stworzni, amortyzatorów czy wahaczy i jednocześnie wydłuża żywotność części zawieszenia. Po drugie, jeśli pomniejszymy wagę auta o lżejsze felgi, wpłyną one także na mniejsze spalanie, a co za tym idzie oszczędności w naszej kieszeni. Co prawda, te sięgają ok 2% w skali roku, ale przy inflacji i rosnących cenach, także paliwa, również taka oszczędność niesie korzyści. Trzecią korzyścią jest chłodzenie hamulców, dzięki większym otworom przewietrzającym. To dzięki nim rozgrzane tarcze oddają ciepło efektywniej. Jeśli hamulce będą chłodne, mamy mniejsze ryzyko wykrzywienia tarcz oraz pewniejsze hamowanie.

Podsumowując kwestię zalet, można powiedzieć, że felgi aluminiowe cechuje spora wytrzymałość i trwałość. Dodatkowo, jest trudniejsza do uszkodzenia i łatwiejsza do naprawy od felgi stalowej. Łatwiej jest także ją wyważyć.

Jeśli kupujesz felgi aluminiowe, musisz pamiętać o kilku parametrach, na jakie warto zwrócić uwagę. Są to rozmiar oraz wielkość, obejmująca m.in. średnicę i szerokość obręczy (czyli inaczej szerokość i średnicę osadzenia opony), rozstaw śrub i ich ilość, osadzenie (inaczej offset, ET., czyli odległość płaszczyzny, która przylega do piasty od środka szerokości obręczy. Im wyższe jest ET, tym bardziej felga chowa się w nadkolu), a także otwór centrujący (musi być on minimalnie taki, jak zewnętrzna średnica wypustu piasty)

Nowe felgi aluminiowe na wyciągnięcie ręki w naszym sklepie

Alufelgi to produkty, obejmujące różnorodne modele samochodów, które zakupisz w sporej dozie kolorów. Nasz sklep Mapet Tuning, w swojej ofercie ma szeroki wybór wzorów alufelg. Prowadzimy wysyłkę do naszych klientów na terenie całego kraju, dzięki czemu łatwo i szybko dokonasz zakupów bez wychodzenia z domu.

Jesteśmy pasjonatami tuningu i wiemy, jakie produkty mogą ci się przydać. W naszym sklepie znajdziesz różnorodne akcesoria oprócz samych felg, takie jak śruby, sprężyny, gwinty, lampy, tarcze, klocki, zderzaki i wiele innych.

Nie ważne, jaką marką samochodu jeździsz - u nas znajdziesz jakościowe produkty w dobrych cenach. Już dziś sprawdź naszą ofertę, nie tylko na felgi aluminiowe.