Filmowanie dronem - spojrzenie na świat z innej perspektywy

Drony na dobre zawojowały naszą rzeczywistość, a możliwość wyniesienie do góry profesjonalnej kamery sprawiła, że filmowcy zyskali możliwości o jakich wcześniej mogli tylko marzyć. Mogłoby się wydawać, że filmowaniem dronem zainteresuje jedynie specjalistów. Nic bardziej mylnego! Dziś niewielkie pojazdy latające to świetny sposób na uwiecznienie wakacyjnego wyjazdu czy dobrą rozrywkę. W naszym krótkim poradniku piszemy o kilku możliwościach twórczego wykorzystania dronów.

Reportaż ślubny

Do niedawna filmowanie pary młodej z powietrza wydawało się niepotrzebną ekstrawagancją. Obecnie większość filmowców oferuje taką usługę, a co więcej cieszy się ona sporym powodzeniem. Nie ma się co dziwić, takie ujęcia, odpowiednio przygotowane, wyglądają naprawdę dobrze i urozmaicają reportaż ślubny. Nagranie z lądującej lub startującej maszyny to świetny pomysł na otwarcie lub zamknięcie ślubnego filmu. Należy jednak pamiętać, że część dronów jest dosyć głośna - warto wcześniej porozmawiać o tym fakcie z firmą oferującą usługę nagrywania. Najczęściej operatorzy będą w stanie utrzymać odpowiednią odległość lub wykorzystać mniejsze statki powietrzne, które nie generują zbyt dużo hałasu. Pamiętajmy także, że w tym przypadku wiele zależy od pogody. Silny wiatr, burza czy nawet opady rzęsistego deszczu mogą skutecznie wykluczyć możliwość zastosowania drona.

Reklama

To prawdziwe pole do popisu dla operatorów małych statków powietrznych. Filmowanie z drona daje nieograniczone możliwości odpowiedniego ujęcia obiektu. Takie kadry przydatne będą zarówno podczas pracy w studio, jak i przy nagrywaniu na otwartej przestrzeni. Sporą popularnością cieszą się filmy prezentujące ciekawe regiony naszego kraju, malowniczo położone hotele, czy interesujące szlaki turystyczne. Fotografia z powietrza wykorzystywana jest również przez firmy działające w dużych miastach. Szybkie, dynamiczne ujęcia wysokościowców wzbogacają wiele filmów reklamowych. Przykłady kreatywnego wykorzystania tego rodzaju kadrów znajdziemy w wielu miejscach w Sieci.

Sportowe akrobacje

Szybki rozwój dronów sprawił, że część z nich zaczęto wykorzystywać do przelotów akrobacyjnych. Są to specjalne, profesjonalne maszyny zdolne do gwałtownych zwrotów oraz osiągające duże prędkości. Doskonale sprawdzają się podczas zawodów, ale też w przypadku reklamy specyficznych produktów lub marek, gdy wymagana jest duża dynamika powstających ujęć.

O czym należy pamiętać?

Korzystanie z dronów obłożone jest specjalnymi przepisami. Wprawdzie nikt nie wymaga, jak na razie, obowiązkowych szkoleń, ale bez nich możliwości przelotu są dość ograniczone. Co więcej, część ekspertów prognozuje, że zmiany w prawie będą szły w stronę zaostrzenia przepisów, a nie ich złagodzenia. Jeśli więc nie czujemy się na siłach, powinniśmy skorzystać z usług specjalistów. Istnieje wiele firm, które oferują realizację profesjonalnych nagrań z powietrza. Dla przykładu, jeśli interesuje nas wynajęcie drona w Rzeszowie warto sprawdzić ofertę ze strony dronsfera.pl